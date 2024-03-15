Vyhľadávač produktov pre stroje Kärcher Professional

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Bez ohľadu na vašu aplikáciu máme pre vás ten správny profesionálny stroj. S naším vyhľadávačom produktov môžete okamžite nájsť presne to správne vybavenie pre vašu špecifickú čistiacu úlohu.

Profesionálne vysokotlakové čističe

Profesionálne vysokotlakové čističe

Tvrdá práca je jednoduchá: naše profesionálne vysokotlakové čističe dokončia širokú škálu úloh rýchlo a efektívne. To zahŕňa všetky stroje na studenú a teplú vodu a čistiace prostriedky.

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Profesionálne mokré a suché vysávače

Profesionálne mokro-suché vysávače

Či už mokré alebo suché, hrubé alebo jemné: naše profesionálne vysávače na mokré a suché vysávanie sú vhodné pre všetky druhy nečistôt a sú nevyhnutné v mnohých priemyselných odvetviach – vrátane špeciálnych aplikácií.

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Profesionálne suché vysávače

Profesionálne suché vysávače

Či už ide o vysávače na suché vysávanie, vysávače so stojatou kefou, vysávače na batérie alebo elektrické metly: náš rad Professional ponúka výkonné a užívateľsky príjemné riešenia pre každú oblasť použitia.

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Profesionálne zametače a vysávače

Profesionálne zametače a vysávače

Ergonomické a bezprašné čistenie: naše profesionálne zametacie a vysávačové zametacie stroje vyčistia každý kút – či už vonku alebo vo vnútri, tlačené ručne alebo s trakčným pohonom.

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Profesionálne riešenia priemyselného vysávania/odprašovania

Profesionálne riešenia priemyselného vysávania/odprašovania

Systém, ktorý robí rozdiel: ponúkame riešenia priemyselného vysávania/odprašovania vo všetkých ich variantoch – od prenosných strojov až po vysávače a odprašovacie systémy na kľúč.

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