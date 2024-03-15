Vyhľadávač produktov pre stroje Kärcher Professional
Nájdite širokú škálu technológií rýchlosťou blesku.
Bez ohľadu na vašu aplikáciu máme pre vás ten správny profesionálny stroj. S naším vyhľadávačom produktov môžete okamžite nájsť presne to správne vybavenie pre vašu špecifickú čistiacu úlohu.
Profesionálne vysokotlakové čističe
Tvrdá práca je jednoduchá: naše profesionálne vysokotlakové čističe dokončia širokú škálu úloh rýchlo a efektívne. To zahŕňa všetky stroje na studenú a teplú vodu a čistiace prostriedky.
Profesionálne mokro-suché vysávače
Či už mokré alebo suché, hrubé alebo jemné: naše profesionálne vysávače na mokré a suché vysávanie sú vhodné pre všetky druhy nečistôt a sú nevyhnutné v mnohých priemyselných odvetviach – vrátane špeciálnych aplikácií.
Profesionálne suché vysávače
Či už ide o vysávače na suché vysávanie, vysávače so stojatou kefou, vysávače na batérie alebo elektrické metly: náš rad Professional ponúka výkonné a užívateľsky príjemné riešenia pre každú oblasť použitia.
Profesionálne zametače a vysávače
Ergonomické a bezprašné čistenie: naše profesionálne zametacie a vysávačové zametacie stroje vyčistia každý kút – či už vonku alebo vo vnútri, tlačené ručne alebo s trakčným pohonom.
Profesionálne riešenia priemyselného vysávania/odprašovania
Systém, ktorý robí rozdiel: ponúkame riešenia priemyselného vysávania/odprašovania vo všetkých ich variantoch – od prenosných strojov až po vysávače a odprašovacie systémy na kľúč.