Vysokotlakové čističe
Pamätáte sa na ten okamih, keď vaše auto bolo úplne nové a príjazdová cesta žiarila čistotou? Keď váš záhradný nábytok zažiaril na slnku prvýkrát a záhradné múry boli čerstvo bez machu? To boli tie skutočné WOW momenty. Prach, špina a nežiaduci porast však nemajú šancu proti vám a vašim vysokotlakovým čističom Kärcher. WOW efekt nikdy nemusí zmiznúť... stačí ho oživiť! Vy a váš Kärcher – zábavný a výkonný spôsob, ako skrotiť špinu! Zmeňte špinavú prácu na príjemný zážitok. Vráťte si WOW efekt. Či už potrebujete jemné ošetrenie alebo intenzívne čistenie – vysokotlakové čističe Kärcher ponúkajú ideálne riešenie pre každú výzvu v oblasti čistenia.
Ktorý je pre vás ten pravý?
Päť výkonných typov. Produktové rady.
Pokiaľ ide o čistenie a údržbu, na naše vysokotlakové čističe sa môžete vždy spoľahnúť. Ale to nie je všetko, čo ponúkajú. Výnimočne kompaktný dizajn? Alebo ľahký, pohodlný, prenosný a batériový model? Každý produktový rad má svoje jedinečné silné stránky. Perfektne prispôsobené individuálnym potrebám.
Smart Control
Tieto vysokotlakové čističe zvládnu každú úlohu. S integráciou aplikácie Home & Garden, Bluetooth pripojením a šikovnými detailmi výbavy, ako je Smart Control spúšťacia pištoľ a 3-v-1 multi-jet.
Power Control
Jemné a účinné čistenie nebolo nikdy jednoduchšie – s poriadnou dávkou výkonu, podporou aplikácie Home & Garden a silnými zariadeniami, ako je Power Control pištoľ s displejom alebo Vario Power pracovný nadstavec
Standard
Všetko, čo potrebujete pre efektívne čistenie: jednoduchá obsluha, dostatočný výkon pre rôzne čistiace úlohy a šikovné možnosti uloženia pre priložené príslušenstvo.
Classic
Používatelia, ktorí preferujú kompaktné a prenosné riešenia, tu nájdu svojho dokonalého pomocníka. Minimálne nároky na priestor, jednoduché uskladnenie a vždy pripravený na použitie. So šikovným, integrovaným úložiskom pre hadicu.
Battery
Pre miesta bez prístupu k elektrickej zásuvke. Bezdrôtový, pohodlný, mobilný a flexibilný. A ponúka slušnú dávku výkonu, keď ho potrebujete.
SMART CONTROL
Prvé vysokotlakové čističe s ovládaním cez aplikáciu
Toto je prémiová trieda! Zariadenia Kärcher Smart Control sú prvé vysokotlakové čističe s ovládaním cez aplikáciu. Či už potrebujete vyčistiť čokoľvek, správny čistiaci tip vám ukáže správne nastavenie a odošle ho priamo z vášho smartfónu do produktu Kärcher. Vždy správny tlak, vždy správne príslušenstvo, pre optimálne výsledky čistenia.
Vhodné tipy na čistenie v aplikácii Home & Garden
Sekcia "Objavte" v aplikácii Home & Garden poskytuje praktické tipy a triky pre rôzne situácie čistenia, napríklad optimálnu úroveň tlaku pre čistený objekt, a odošle správne nastavenie priamo do zariadenia.
Boost mód
Zariadenia Smart Control majú režim Boost pre extra výkon. Vyšší tlak sa aplikuje na 30 sekúnd, čo znamená, že ani odolnejšia špina už nie je problém. Režim Boost možno aktivovať pomocou vysokotlakovej pištole alebo aplikácie.
Všetko, čo potrebujete
So šikovnými detailmi výbavy, ako je pištoľ Smart Control, 3-v-1 multi-jet a systém dávkovania čistiaceho prostriedku Plug 'n' Clean, zvládnete každú novú výzvu v čistení s prehľadom a pokojom.
Power Control
Takto vyzerá moderné vysokotlakové čistenie
Pri čistení potrebujete tú správnu technológiu. A zariadenia z radu Power Control jej ponúkajú viac než dosť. Plný výkon, inteligentné tipy a silné príslušenstvo. Napríklad vysokotlaková pištoľ Power Control vám ukazuje nastavený tlak priamo na displeji a jednoduchým otočením striekacej trubice môžete prepnúť z režimu tlaku na režim čistiaceho prostriedku. Alebo aplikácia Home & Garden, ktorá vám ukáže, aká technológia umožní vášmu vysokotlakovému čističu byť ešte jemnejším a efektívnejším.
Standard
Nový štandard
Vysokotlakové čističe v našom rade Standard sú také funkčné a zamerané na podstatu, ako naznačujú ich čisté línie. Tento rad zahŕňa zariadenia pre všetky potreby – od ľahkých a kompaktných modelov pre začiatočníkov v oblasti vysokotlakového čistenia až po výkonné modely s vodou chladenými motormi pre náročné čistiace úlohy. Vďaka tomu môže každý zažiť WOW efekt.
Classic
Jednoducho výkonný
Náš vysokotlakový čistič z radu Classic dokazuje, že nemusíte byť veľký, aby ste dosiahli veľké výsledky. Tieto modely jednoducho robia to, na čo sú určené – čistia neuveriteľne efektívne. Aby to dosiahli, sú navrhnuté tak šikovne a kompaktne, že ich môžete vziať kamkoľvek potrebujete a skladovať veľmi úsporne – či už v kufri auta alebo po práci na polici v pivnici. A ich používanie je mimoriadne jednoduché. Skrátka, ideálne vysokotlakové čističe pre každého, kto chce jednoducho čistiť s vysokým tlakom.
Battery
Mimo dosahu zásuvky, priamo na dosah k nečistote.
Žiarivá čistota aj bez elektriny: Batériový vysokotlakový čistič vhodný na rôzne použitia, ako sú malé autá, motocykle, bicykle, lode či menšie upratovacie úlohy okolo domu. Vďaka výdrži batérie až 14 minút môžete čistiť úplne nezávisle od elektrickej siete. Počas čistenia vám analógový displej vysokotlakovej pištole vždy ukáže zvolený režim.
Mobilné čistenie: Kdekoľvek. Kedykoľvek.
Potrebujete o niečo viac mobility? S praktickými nízko- a strednotlakovými čističmi Kärcher môžete odstrániť špinu priamo na mieste, namiesto toho, aby ste si ju odniesli domov. S batériou a nádržou na vodu alebo sacou hadicou sú naše riešenia úplne nezávislé od pripojenia na vodu a elektrinu.
Aplikácia Home & Garden
Aký význam má výkon, ak nie je inteligentný? Žiaden! Preto zariadenia z radu Smart Control nie sú len mimoriadne výkonné, ale tiež obsahujú množstvo odbornosti značky Kärcher. Pomocou Bluetooth môžete jednoducho pripojiť váš Smart Control vysokotlakový čistič k smartfónu cez aplikáciu Home & Garden. A s tipmi od našich odborníkov môžete vrátiť WOW efekt veciam, ktoré čistíte len zriedka alebo po prvýkrát – presne ako odborník.Dozvedieť sa viac
Google Play
Stiahnuť z Google Play Store
Príslušenstvo a čistiace prostriedky
Všetko závisí od komplexného balíka! S tou správnou kombináciou zariadenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov nemá ani odolná špina šancu. Správne príslušenstvo výrazne rozširuje možnosti použitia a robí čistenie ešte efektívnejším, úspornejším na čas a pohodlnejším.
Príslušenstvo k vysokotlakovým čističom
Kärcher ponúka veľmi široký sortiment príslušenstva a čistiacich prostriedkov. To znamená, že dokážeme vyriešiť všetky vaše čistiace problémy, nech sú akokoľvek špecifické. Naše príslušenstvo sa vďaka jednoduchému systému ľahko pripojí k akémukoľvek vysokotlakovému čističu.
Čistiace prostriedky pre vysokotlakové čističe
Čistiace prostriedky novej generácie od Kärcher sa vyznačujú pôsobivým a jedinečným 3-v-1 mechanizmom účinku. Okrem dokonalej čistiacej sily poskytujú nové univerzálne čistiace prostriedky aj jemnú starostlivosť a spoľahlivú ochranu – čím šetria používateľom veľa času a úsilia. Kärcher sa navyše ešte viac zameriava na udržateľnosť prostredníctvom používania obnoviteľných a prírodných surovín. K dispozícii je aj inteligentný koncept fľaše. Či už ide o systém Plug 'n' Clean, dopĺňanie nádrže na čistiaci prostriedok alebo ako nádobu na sanie cez saciu hadicu, nové čistiace prostriedky sú kompatibilné so všetkými vysokotlakovými čističmi Kärcher.
Vo vyhľadávači čistiacich prostriedkov nájdete viac prostriedkov pre váš vysokotlakový čistič Kärcher.
eco!Booster: Maximálny výkon čistenia, minimálna spotreba vody
Možno je to náš najväčší WOW efekt: Kärcher eco!Booster. S o 50 percent vyšším čistiacim výkonom prináša WOW efekt na citlivé povrchy ešte rýchlejšie a s menšou námahou ako bežná plochá tryska. Čo je obzvlášť úžasné, je jeho 50-percentná úspora vody a energie, čím šetrí cenné zdroje. Pri silno zažratej špine môžete odstrániť nadstavec a vyčistiť jednotlivé miesta bodovo.
Každá kvapka sa počíta
Je jasné, že použitie vysokotlakového čističa Kärcher na obnovenie WOW efektu vašich obľúbených predmetov si vyžaduje omnoho menej námahy a je rýchlejšie ako použitie záhradnej hadice. Mnohí však nevedia, že zároveň ušetríte až 80 % vzácnej pitnej vody.* Čistenie je ešte úspornejšie s voliteľnou sacou hadicou, ktorá dokáže čerpať vodu zo sudu na dažďovú vodu alebo iných alternatívnych zdrojov vody.
* Vysokotlakový čistič spotrebuje o 80 % menej vody pri čistení za predpokladu, že prietokový objem vysokotlakového čističa je 40 % prietoku záhradnej hadice a vyžaduje polovičný čas. Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od aplikácie, rozsahu a prietoku hadice.
Výkonné a všestranné – kedysi aj dnes. Vysokotlakové čističe naprieč desaťročiami.
WOW efekt
Výhody vysokotlakových čističov Kärcher
Už viac ako 70 rokov zdokonaľuje Kärcher umenie vysokotlakového čistenia a prináša zákazníkom čistiaci zážitok na novej úrovni vďaka neustálym inováciám. Existuje množstvo dôvodov, prečo si vybrať vysokotlakový čistič Kärcher – vstúpte do sveta plného WOW efektu.
Technológia, ktorá vás posúva vpred
Vynikajúci výkon prináša úsporu času, vody a energie až do 50 %
Kvalita, ktorú môžete vidieť a cítiť
Spoľahlivá kvalita značky, dôkladne testovaná pre správnu funkciu a výkon
Skúsenosti, ktoré vytvárajú dôveru
Priekopník a líder na trhu v čistiacom priemysle
Udržateľnosť, ktorá pomáha ľuďom aj životnému prostrediu
Podporujeme obehové hospodárstvo a znižujeme množstvo znečisťujúcich látok v celom hodnotovom reťazci
Produkty také rozmanité ako rôzne oblasti vášho života
Správne zariadenie pre každú požiadavku, správne príslušenstvo pre každé použitie
Oblasti použitia vysokotlakových čističov
Vysokotlakové čističe sú všestrannými pomocníkmi okolo domu a ich používanie je veľmi jednoduché. Stačí pripojiť zariadenie k vodovodnému potrubiu a zásuvke, pustiť vodu, zapnúť čistič a zábava pri čistení sa môže začať! Vďaka vhodnému špeciálnemu príslušenstvu sa naše zariadenia stávajú skutočnými univerzálnymi pomocníkmi – či už ide o čistenie prúdovou vodou, potrubia, terasy alebo odkvapov, možnosti sú takmer neobmedzené. Typické oblasti použitia okolo domu a záhrady zahŕňajú:
- Bicykle
- Záhradné vybavenie a náradie
- Záhradný, terasový alebo balkónový nábytok
- Ploty a malé záhradné cestičky alebo dlažobné kocky
- Motocykle a skútre
- Menšie autá
- Vonkajšie schody a veľké záhradné chodníky
- Stredne veľké autá a kombíky
- Záhradné a kamenné steny
- Karavany a športové úžitkové vozidlá
- Bazény a veľké terasy
- Okolie domu a fasády