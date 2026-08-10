Robotická kosačka
Jednoduchá starostlivosť o trávnik s novou robotickou kosačkou - pekne pokosený trávnik. Užívajte si voľný čas. Nová robotická kosačka RLM 4 značky Kärcher.
Kosenie trávnika nebolo nikdy jednoduchšie
Dajte si nohy hore a vychutnajte si pohodu na záhrade, zatiaľ čo Vám robotická sekačka RLM 4 pokosí trávnik. Vďaka multi-senzorovej technológií, flexibilnému programovaniu a schopnosti stúpať aj do svahu (do 45%), zaistí robotická kosačka dokonalý trávnik. Systém 4 nožov ostrých ako britva zaručuje dokonale sekanie trávy. Jemne pokosená tráva zostane vždy na trávniku ako prírodné hnojivo. Ak je batéria vybitá, kosačka sa automaticky vráti do nabíjacej stanice. Údržba záhrady nebola nikdy tak jednoduchá.
Úhľadné okraje: RLM 4 ľahko prechádza po okraji trávnika. Nie je nutné žiadne ručné strihanie.
Horolezec vo svojej triede: RLM 4 dokáže bez problémov posekať svahy zo sklonom 45%.
Úzke miesta: RLM 4 bez problémov kosí i v úsekoch o šírke od 60 cm.
Pokiaľ je batéria vybitá, RLM 4 sa automaticky vráti do nabíjacej stanice.
Automatické sekanie trávnika v kombinácii s maximálnou bezpečnosťou v záhrade.
Robotická kosačka je chránená PIN kódom a funkciou alarmu.
Dažďový senzor: RLM 4 seká trávnik bez ohľadu na počasie, ale automaticky sa vráti do nabíjacej stanice ak začne dážď, ak sa to naprogramuje.
Hlavné výhody robotickej kosačky Kärcher
Zoznámte sa
Funkcie
Začíname
Nabíjaca stanica
Vytvorenie hraníc
Prvé spustenie
Časté otázky
Všeobecné fungovanie
RLM 4 sa voľne pohybuje v oblasti kosenia ohraničenej vodiacim drôtom. Naviguje sa pomocou senzorov, ktoré snímajú elektromagnetické pole vodiaceho drôtu. Pokiaľ RLM 4 narazí na prekážku, tak sa zastaví a pokračuje v činnosti iným náhodným smerom.
Pokiaľ zistí vlhkosť prostredia, tak s automatický vráti do nabíjacej stanice (ak je aktivovaný senzor dažďa). Ak RLM 4 príde do situácie, že kosenie a prevádzka nie je možná, indikuje to správou na displeji.
RLM 4 sa náhodne pohybuje v oblasti kosenia, ktorá je vyznačená vodiacim drôtom. Nevystupuje mimo tento „virtuálny plot“.
Integrovaná mulčovacia funkcia zanechávate trávu jemne narezaný. Ta zostáva na trávniku ako prírodné hnojivo.
Zariadenie
• Hmotnosť kosačky RLM 4: cca 8,8 kg
• Rozmery kosačky RLM 4: 598 x 400 x 285 mm (L x Š x V)
• Hlučnosť: 60 dB (A)
• Doporučená veľkosť trávniku: cca 500 m²
RLM 4 je vypnutá a uskladnená v mrazuvzdorných podmienkach. Nabíjacia stanice by mala byť zakrytá a chránená pred snehom. Nabíjací stĺp by mal byť uprataná a otvor v základne utesnený s dodaným krytom.
Kosačka je vybavená niekoľkými bezpečnostnými senzormi:
- senzor zdvihu
- snímače nárazu pre detekciu prekážok
- snímače náklonu vo smere jazdy
- bočný dažďový senzor
Kosačka RLM 4 ma vodotesne puzdro, ktoré ju chráni pred vlhkosťou. Má tiež dažďový senzor, ktorý môžete aktivovať. Pokiaľ je senzor dažďa aktivovaný, sekačka sa vráti do nabíjacej stanice a zostane tam pokiaľ dažďový senzor nebude suchý. Potom pokračuje podľa nastaveného programu.
Robotickou kosačku RLM 4 môžeme zastaviť dvoma spôsobmi.
- Robotická kosačka Kärcher má hore na kryte červené tlačidlo, ktoré má v sebe funkciu núdzového zastavenia. Po aktivácií tlačidla núdzového vypnutia je možné znovu kosačku spustiť až po zadaní PINu.
- Vedľa displeja je tlačidlo start / stop, ktoré môžete použiť pre zastavenie RLM 4.
RLM 4 pracuje zo systémom 4 čepelí. Rezacie nože, ktoré sú na oboch stranách nabrúsené, zaisťujú dokonalé rezanie trávy. Dve ďalšie mulčovacie kotúče znižujú nečistoty v puzdre a plnia mulčovaciu funkciu. Jemne narezaná tráva zostáva na trávniku ako prírodne hnojivo.
Čepele sa otáčajú rýchlosťou 3400 ot / min. V režimu ECO sa nože otáčajú rýchlosťou 3200 ot / min.
RLM 4 má šírku záberu kosenia 20 cm.
Je nainštalovaná 18 V Li-Ion batéria s 2,25 Ah / 40,5 Wh.
V predajniach Kärcher Center alebo v našom internetovom obchode karcher.sk nájdete príslušenstvo, ako sú náhradné čepele, kolíky na trávu, set na opravu hraničného vodiča a hraničného kábla.
Funkcie
Kosačku RLM 4 je možné spustiť len po zadaní PIN. To chráni vašu kosačku pred neoprávnenými osobami. Pokiaľ je zadaný nesprávny PIN, zaznie akustický varovný signál. Pokiaľ je 3x nesprávne zadaný PIN, je vyžadovaný PUK kód. Pokiaľ je zadaný nesprávane, musí ubehnúť 24 hodín, aby bolo možné opäť zdať PUK.
Áno, ak sú prepojené chodbou o šírke min. 60 cm. V sekundárnej oblasti môžete zvoliť umiestnenie druhej nabíjacej stanice. Ak sa RLM 4 nemôže dostať do sekundárnej oblasti automatický, musí byť preložená do vedľajšej oblasti manuálne.
V režime Eco sa RLM 4 prepne do úsporného režimu. Výsledkom je zníženie spotreby energie, emisií a hluku.
Výška rezu je plynule nastaviteľná ručne medzi 25 – 55 mm. Vďaka integrovanému zväčšovaciemu sklu je možné ľahko nastaviť správnu výšku kosenia.
RLM 4 je horolezec vo svojej triede. Vo vašej záhrade zvládne ľahko svahy až do sklonu 45% (24 °).
Keď aktivujete položku v menu „Edge mowing“, RLM 4 sa pohybuje pozdĺž ohraničujúceho vodiča a pokosí okraje trávnika. Potom pokračuje kosenie v definovanej oblasti.
Môžu byť nastavené tri voľne nastaviteľne východy. V nastavený čas sa sekačka rozbehne pozdĺž hraničného vodiča k určenému počiatočnému bodu a začne tam kosiť.
Obsluha
V balení je návod na použitie a príručka pre rýchly štart.
RLM 4 pracuje podľa nastavených horizontov kosenia. Mali by byť dodržané miestne / právne prípustne doby kosenia. RLM 4 je možné spustiť aj manuálne.
RLM 4 sa vráti pozdĺž hraničného kábla až k nabíjacej stanici. V ten deň už nebude kosiť.
Nie, nie je potrebné byť doma. Je však na vašom rozhodnutí, či chcete nechať RLM 4 fungovať bez dozoru, alebo nie. Integrované senzory zaisťujú bezpečnú prevádzku.
Umiestnite kosačku do oblasti kosenia do základnej polohy, najmenej 1 meter vľavo a 1 meter pred nabíjaciu stanicu. Predná strana by mala smerovať k hraničnému vodiču. Spusťte RLM 4 tlačidlom start/stop na displeji. RLM 4 sa začne automaticky kalibrovať.
V prípade poruchy sa pozrite do návodu pre obsluhu do kapitoly 13. Tam sú uvedené najbežnejšie chyby a kódy hlásenia chyby.
Pokiaľ je počas prevádzky stisnuté tlačidlo start / stop, tak kosenie sa preruší na 30 min. a kosačka zostane vo svojej aktuálnej polohe. Po 30 min. sa kosačka vráti do automatického režimu a pokračuje kosenie až do času kým ma naprogramované kosenie. Inak sa vráti do nabíjacej stanice.
Ak stisnete červené tlačidlo zastavenia, kosenie sa zastaví až pokiaľ nezadáte PIN kód. Až potom bude RLM 4 pokračovať v prevádzke.
V menu môžete špecifikovať štandardné nastavenie (napr. dátum, čas), nastavenie kalendára kosenia a taktiež špeciálne prevádzkové nastavenie (napr. skosenie okrajov, režim ECO, štartovacie body).
Ak stlačíte tlačidlo HOME, robotická kosačka sa vráti do nabíjacej stanice a kosiť začne až nasledujúci deň.
Inštalácia
Hraničný drôt musí byť položený v smere hodinových ručičiek v neprerušovanej smyčke a musí byť pripojený k nabíjacej stanici na oboch stranách. Je možné ho umiestniť buď na trávnik, alebo až 10 cm pod trávnik.
Najprv otvorte kryty pre káble na nabíjaciu stanicu. Potom stiahnite izoláciu z koncov hraničného káblu a vložte drôt do svorky. Uzavrite svorku. Nakoniec veďte hraničný kábel s primeranou rezervou z káblového kanála. Nenapínajte ani nenaťahujte. Začnite u pravého káblového kanála a položte hraničný kábel v smere hodinových ručičiek. Pomocou hraničného káblu je možné niektoré oblasti vylúčiť z oblasti kosenia. Hraničný vodič ukladajte vo vzdialenosti 20 cm od alebo okolo objektu.
Ak je to objekt s minimálnou výškou 4-5 cm , RLM 4 do neho narazí a otočí sa o 170° a pokračuje v inom smere.
Šírka koridoru musí byť najmenej 60 cm. Vzdialenosť medzi hraničným vodičom a hranou musí byť 20 cm a medzi hraničným vodičom 30cm.
Pokiaľ hrana trasy leží v jednej rovine s okrajom trávnika a kosačka môže po ňom ísť, môže byť hraničný vodič položený vo vzdialenosti 0 cm.
Áno všetky cudzie predmety môžu spôsobiť poruchy a poškodenie čepelí.
Ja, denn alle Fremdgegenstände können Funktionsstörungen hervorrufen und die Schneidmesser beschädigen.
Áno, k dispozícii je set pre opravu hraničného kábla. Aby sa ochránil hraničný kábel pred poškodený všeobecne by mal byť na každých 100 cm ukotvený kolíkom v trávniku. Tak zaistíte, aby bol hraničný kábel položený v jednej rovine s trávnikom.
Nabíjacia stanica
Trasa hlavnej oblasti kosenia by mala byť čo najkratšia a na rovnakej úrovni. Nabíjacia stanica by mala byť chránená pre priamym slnečným žiarením a nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Nabíjacia stanica by mala byť umiestnená tak, aby bolo ľahko dostupná pre kosačku a musí byť pripojená k zdroju napätia.
Nie, nabíjacia stanica je vodotesná. V silnom slnečnom svete sa odporúča tieniť.
Zelená:
- Svieti, keď je hraničný kábel položený správne a je neporušený.
- Bliká pokiaľ je niečo v neporiadku s hraničným káblom.
Žltá:
- Svieti, keď je zdroj napájania v poriadku.
- Bliká, keď sa zariadenie nabíja v nabíjacej stanici.