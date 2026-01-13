Zavlažovacie systémy
Kärcher nanovo vynašiel dážď. Rozsiahly zavlažovací sortiment značky Kärcher rozbúcha srdcia milovníkov záhrady. Navzájom perfektne zosúladené čerpadlá a zavlažovacie produkty zabezpečujú zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovatívna technológia a presné senzory zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebujú. Pre neskalenú radosť zo záhrady v súlade s prírodou ponúka Kärcher postrekovač, pištole, zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, čerpadlá, zásuvné hadicové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektivitou. Nech už využijete ktorýkoľvek produkt, vždy bude správnym rozhodnutím.
Skladovanie hadíc
Vždy upratané, vždy pripravené na použitie: S hadicovými boxmi, hadicovými vozíkmi, navíjacími hadicami a vešiakmi na hadice Kärcher je polievanie celej záhrady rýchle a jednoduché.
Postrekovače a tyčové polievacie nadstavce
Perfektný zásah: Záhradné postrekovače Kärcher a tyčové polievacie nadstavce presviedčajú ergonomickým dizajnom a veľmi pohodlnou obsluhou. Tvar rozstrekovaného prúdu sa dá prestavovať podľa potreby.
Hadice
Záhradné hadice Kärcher sú extrémne flexibilné, pevné a odolné voči prelomeniu. Ošetrovaniu záhrady tak nestojí nič v ceste!
Automatické zavlažovanie
Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť starosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.
Kärcher Rain System®
Kärcher Rain System® sa dá ideálne umiestniť v živých plotoch, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná.
Zavlažovače
Zavlažovanie až do najvzdialenejšieho kúta: Vďaka rôznorodému výberu zavlažovačov nájdete vždy to správne riešenie pre veľké a malé, rovné aj svahovité záhrady.
Násuvné hadicové systémy
Napojiť, spojiť, odpojiť a opraviť: Pre všetky dostupné klik-systémy a bežné priemery hadíc má Kärcher v svojom sortimente vhodné spojovacie diely.
Prehľad zavlažovacích systémov Kärcher
Objavte nový inteligentný spôsob zavlažovania. Zavlažovacie systémy Kärcher si poradia s distribúciou vody v malej aj vo veľkej, v rovinatej záhrade, ale aj v záhrade so svahom. Pre bezstarostnú dopravu vody pod požadovaným tlakom na miesto určenia si prezrite našu ponuku čerpadiel na vodu.
Zavlažovacie systémy Kärcher
Tlakové čerpadlá Kärcher
Zavlažovací systém Kärcher Rain System®
Cielené polievanie.
1. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic
2. Senzor vlhkosti
3. Redukčný ventil s filtrom
4. T-kus s reguláciou
5. Kvapkacia manžeta
6. Striekacie manžety 360°
7. Striekacie manžety 180°
8. Striekcia manžeta 90°
9. Tesniaca manžeta
10. Hrot
11. I-kus
12. Kärcher Rain System®-hadica
13. Kvapkacia hadica
14. Koncovka
Zmysel pre ekológiu
Vďaka inteligentnej a efektívnej technológií Kärcher v kombinácií s plne kompatibilným sortimentom môžete zodpovedne využívať prírodne zdroje. Aj s menším množstvom dažďovej či inej vody dokážete efektívne zavlažovať veľkú záhradu, ak sa voda neodparuje a končí pri koreňoch okrasných rastlín alebo konzumných plodín.
Úspora elektriny so zavlažovacím systémom
Vysokokvalitné čerpadla Kärcher sú ideálne pre alternatívne zdroje vody. Čerpadla sa podľa potreby automaticky zapínajú a vypínajú. Viac stupňové čerpadlá poskytujú vyšší výkon a účinnosť a nižšiu hladinu zvuku. Poskytujú rovnaký prietok ako tryskové čerpadlá, ale spotrebujú o 30% menej energie.
Úspora vody pre ekologické zavlažovanie
Riadiaca jednotka Water Controller Duo Smart ponúka flexibilné možnosti nastavenia zavlažovania a prispôsobí sa potrebám vašej záhrady. Prístroj je možné ľahko ovládať pomocou aplikácie alebo ovládať hlasom. Využíva údaje o počasí v reálnom čase, umožňuje efektívne zavlažovanie a šetrí vodu.
Zodpovedný výber materiálov
Kärcher kladie veľký dôraz na správny výber materiálov a vyhýba sa látkam, ako sú ftaláty a ťažké kovy, ktoré sú pre životné prostredie a pre zdravie človeka škodlivé. Ďalšie výhody : Hadice, ktoré boli optimalizované z hľadiska funkčnosti a manipulácie, sú robustné, pružné a odolné proti zamotaniu.
Cielené zalievanie
Nový systém Kärcher Rain System® sa orientuje presne na potreby vašich rastlín a dokonale sa prepojí so živými plotmi, krami, zeleninovými záhonmi, alebo okrasnými záhonmi. Voda je dodaná iba do určených oblastí, ktoré to vyžadujú. Rovnomerné rozloženie tlaku umožňuje rovnaké zalievanie i vo vzdialenosti 50 metrov.
Zásobovanie z alternatívnych zdrojov
Riadená spotreba vody
Preprava požadovaného množstva vody
Cielené zalievanie bez plytvania
Videá
Chceli by ste sa o zavlažovacích systémoch Kärcher dozvedieť viac?
Na zobrazenie akciových zariadení kliknite na obrázok.