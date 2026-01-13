Zavlažovacie systémy

Kärcher nanovo vynašiel dážď. Rozsiahly zavlažovací sortiment značky Kärcher rozbúcha srdcia milovníkov záhrady. Navzájom perfektne zosúladené čerpadlá a zavlažovacie produkty zabezpečujú zodpovedné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi. Takto sa optimálne a ekologicky využíva cenná voda. Inovatívna technológia a presné senzory zaručujú, že tečie presne také množstvo vody, aké rastliny na svoj rast potrebujú. Pre neskalenú radosť zo záhrady v súlade s prírodou ponúka Kärcher postrekovač, pištole, zavlažovače, hadice, zavlažovacie automaty, čerpadlá, zásuvné hadicové systémy a odkladacie systémy, ktoré sa vyznačujú maximálnou efektivitou. Nech už využijete ktorýkoľvek produkt, vždy bude správnym rozhodnutím.

Kärcher Skladovanie hadíc

Skladovanie hadíc

Vždy upratané, vždy pripravené na použitie: S hadicovými boxmi, hadicovými vozíkmi, navíjacími hadicami a vešiakmi na hadice Kärcher je polievanie celej záhrady rýchle a jednoduché.

Kärcher Postrekovače a tyčové polievacie nadstavce

Postrekovače a tyčové polievacie nadstavce

Perfektný zásah: Záhradné postrekovače Kärcher a tyčové polievacie nadstavce presviedčajú ergonomickým dizajnom a veľmi pohodlnou obsluhou. Tvar rozstrekovaného prúdu sa dá prestavovať podľa potreby.

Kärcher Hadice

Hadice

Záhradné hadice Kärcher sú extrémne flexibilné, pevné a odolné voči prelomeniu. Ošetrovaniu záhrady tak nestojí nič v ceste!

Kärcher Automatické zavlažovanie

Automatické zavlažovanie

Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť starosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.

Kärcher Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System®

Kärcher Rain System® sa dá ideálne umiestniť v živých plotoch, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná.

Kärcher Zavlažovače

Zavlažovače

Zavlažovanie až do najvzdialenejšieho kúta: Vďaka rôznorodému výberu zavlažovačov nájdete vždy to správne riešenie pre veľké a malé, rovné aj svahovité záhrady.

Kärcher Násuvné hadicové systémy

Násuvné hadicové systémy

Napojiť, spojiť, odpojiť a opraviť: Pre všetky dostupné klik-systémy a bežné priemery hadíc má Kärcher v svojom sortimente vhodné spojovacie diely.

Top produkty zo sveta zavlažovania KÄRCHER - Pre kompletnú ponuku si vyberte jednu z podkategórií vyššie a nájdite ideálne riešenie pre vašu záhradu.

Prehľad zavlažovacích systémov Kärcher

Objavte nový inteligentný spôsob zavlažovania. Zavlažovacie systémy Kärcher si poradia s distribúciou vody v malej aj vo veľkej, v rovinatej záhrade, ale aj v záhrade so svahom. Pre bezstarostnú dopravu vody pod požadovaným tlakom na miesto určenia si prezrite našu ponuku čerpadiel na vodu.

Prehľad používania záhrada 2016

Zavlažovacie systémy Kärcher

 

  1. Kärcher Rain System® 

  2. Senso Timer ST 6 Duo eco!ogic

  3. Kovová striekacia pištoľ Premium

  4. Polievací tyčový nadstavec Premium

  5. Záhradná sprcha

  6. Univerzálna hadicová spojka Plus

     

  7. Univerzálna hadicová spojka Plus

  8. Pravouhlý zavlažovač OS 5.320 SV

  9. Hadicový vozík HT 4.520 Kit 

  10. Hadicový vozík Premium HR 7.315

  11. Hadica PrimoFlex Premium 

  12. Hadicový box Premium CR 7.220 Automatic

  13. Kompaktný hadicový box CR 3.110 Balcony

Tlakové čerpadlá Kärcher

 

14.  BP 4 Garden Set

15.  BP 7 Home & Garden eco!ogic

16.  BP 1 Barrel

17.  BP 6 Deep Well

18.  BP 2 Cistern 



Odvodňovacie čerpadlá Kärcher

19.  SP 7 Dirt Inox 

20.  SP 6 Flat Inox 

Zavlažovací systém Kärcher Rain System®

Cielené polievanie.

Prehľad používania
Prehľad používania

1. SensoTimer ST 6 Duo eco!ogic

2. Senzor vlhkosti

3. Redukčný ventil s filtrom

4. T-kus s reguláciou

5. Kvapkacia manžeta

6. Striekacie manžety 360°

7. Striekacie manžety 180°

 8. Striekcia manžeta 90°

 9. Tesniaca manžeta

10. Hrot

11. I-kus

12. Kärcher Rain System®-hadica

13. Kvapkacia hadica

14. Koncovka

Zmysel pre ekológiu

Vďaka inteligentnej a efektívnej technológií Kärcher v kombinácií s plne kompatibilným sortimentom môžete zodpovedne využívať prírodne zdroje. Aj s menším množstvom dažďovej či inej vody dokážete efektívne zavlažovať veľkú záhradu, ak sa voda neodparuje a končí pri koreňoch okrasných rastlín alebo konzumných plodín.

Pikto Strom

Úspora elektriny so zavlažovacím systémom

Vysokokvalitné čerpadla Kärcher sú ideálne pre alternatívne zdroje vody. Čerpadla sa podľa potreby automaticky zapínajú a vypínajú. Viac stupňové čerpadlá poskytujú vyšší výkon a účinnosť a nižšiu hladinu zvuku. Poskytujú rovnaký prietok ako tryskové čerpadlá, ale spotrebujú o 30% menej energie.

Pikto Wasser

Úspora vody pre ekologické zavlažovanie

Riadiaca jednotka Water Controller Duo Smart ponúka flexibilné možnosti nastavenia zavlažovania a prispôsobí sa potrebám vašej záhrady. Prístroj je možné ľahko ovládať pomocou aplikácie alebo ovládať hlasom. Využíva údaje o počasí v reálnom čase, umožňuje efektívne zavlažovanie a šetrí vodu.

Pikto Performance

Zodpovedný výber materiálov

Kärcher kladie veľký dôraz na správny výber materiálov a vyhýba sa látkam, ako sú ftaláty a ťažké kovy, ktoré sú pre životné prostredie a pre zdravie človeka škodlivé. Ďalšie výhody : Hadice, ktoré boli optimalizované z hľadiska funkčnosti a manipulácie, sú robustné, pružné a odolné proti zamotaniu.

Pikto Umwelt

Cielené zalievanie

Nový systém Kärcher Rain System® sa orientuje presne na potreby vašich rastlín a dokonale sa prepojí so živými plotmi, krami, zeleninovými záhonmi, alebo okrasnými záhonmi. Voda je dodaná iba do určených oblastí, ktoré to vyžadujú. Rovnomerné rozloženie tlaku umožňuje rovnaké zalievanie i vo vzdialenosti 50 metrov.

Pumpe

Zásobovanie z alternatívnych zdrojov

Water Controller

Riadená spotreba vody

Schlauch

Preprava požadovaného množstva vody

Rain System

Cielené zalievanie bez plytvania

Videá

Chceli by ste sa o zavlažovacích systémoch Kärcher dozvedieť viac?
Zavlažovacie systémy

Zavlažovaci systém Duo Smart Kit – použitie

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Kärcher Rain System®

HR 7.315 zalievacia stanica

HT 4.520 hadicový vozík

CR 7.220 Kompaktný hadicový box

Univerzálna hadicová spojka

WT 5 zavlažovací časovač