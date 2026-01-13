POSTREKOVAČE A TYČOVÉ POLIEVACIE NADSTAVCE
Voda v svojom najkrajšom tvare Optimálne zavlažovanie sa dosiahne iba pomocou perfektne nastavených rozprašovacích obrazcov. Rôznorodou ponukou postrekovačov a tyčových polievacích nadstavcov ponúka Kärcher na každú potrebu zaručene vhodné riešenie. Rozprašovací obrazec a prietok vody je možné v závislosti od rastliny a potreby precízne nastaviť, čím je zabezpečená príkladná starostlivosť. Pekný vedľajší efekt: Zbytočné plytvanie vodou je takto takmer vylúčené. Cenná vlaha pristane cielene presne tam, kde je potrebná. A Waterbooster WBS 3 rýchlo a bez námahy spláchne aj ľahkú špinu. Tajná inovatívna zbraň na na čistenie v prípade potreby v záhrade.
Postrekovače a pištole
S Kärcherom sa zavlažovanie záhrady stáva veľkým potešením! Objavte napríklad našu novú kovovú multifunkčnú striekaciu pištol. Táto kvalitná pištol s náročným dizajnom ponúka 4 druhy rozstrekovaného prúdu. Inovačná technológia membrán sa postará o to, aby sa zabránilo kvapkaniu pri zmene druhu rozstrekovaného prúdu alebo pri vypínaní.
Ďalší plusový bod: Individuálne nastaviteľná rukovät je opatrená pohodlnými mäkkými komponentmi a optimálne sedí v ruke. Robustné kovové komponenty na pištoli podčiarkujú vysokú kvalitu značky Kärcher a predlžujú už aj tak dlhú životnosť produktu.
Otočná rukoväť
Otočná rukoväť sa dá optimálne nastaviť podľa individuálneho želania.
Odolnosť voči kvapkaniu
Technológia dvojitej membrány sa stará o spoľahlivú ochranu pred kvapkaním pri zmene tvaru prúdu.
Správny prúd vody podľa potreby
Naše striekacie pištole a postrekovače ponúkajú pre každú potrebu správne riešenie. Vďaka Tvar rozstrekovaného prúdu sa dá kedykoľvek bez problémov prispôsobiť potrebe zavlažovania. Zmenou nastavenia zavlažíte kvety aj zeleninovú záhradu, ale aj spláchnete nečistoty z terasy i záhradného nábytku. Preto sú naše pištole použitelné nielen na zalievanie, alej na čistenie.
Možnosti použitia:
Záhradné sprchy
Počas horúcich letných dní túžia ľudia a rastliny po ochladení. S novou záhradnou sprchou a tyčovými polievacími nadstavcami sa obratom ruky premení každá záhrada na osviežujúcu oázu! Praktická záhradná sprcha Kärcher tak neponúka iba radosť zo sprchovania, ale môže sa použiť aj na zavlažovanie rastlín. Postaví sa rýchlo a presviedča stabilným statívom a malou náročnosťou na miesto pri skladovaní. A aj nový ergonomický polievací tyčový nadstavec Kärcher Premium je majstrovským dielom z pohľadu perfekcionizmu a komfortu. Jeho všestranné možnosti využitia z neho robia univerzálneho pomocníka.
Pre malých aj veľkých
Stlačením gombíka sa dá výška sprchy pohodlne jednou rukou nastavovať v rozsahu 1,50 m až 2,20 m.
Viacúčelové využitie
Pohodlné riešenie na univerzálne používanie – od zavlažovania pôdy až po prácu nad hlavou.
Perfektné aj na stene
V spojení s držiakom na stenu je polievací nadstavec zrazu záhradnou sprchou.
Ovládanie jednou rukou
Jednoduché nastavenie prietoku jednou rukou vďaka ovládaniu na rukoväti.