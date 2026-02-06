Autonómny podlahový umývací stroj s odsávaním KIRA B 50
Autonómne čistenie, vyššia efektivita
Efektívny, časovo úsporný, jednoduchý, bezpečný, flexibilný - a na želanie plne autonómny: umývací podlahový automat KIRA B 50 od spoločnosti Kärcher predstavuje užitočný doplnok vášho upratovacieho tímu. Inteligentný a na želanie plne autonómny stroj efektívne čistí stredné a väčšie plochy v štýle klasického podlahového umývacieho stroja s odsávaním. Upratovacie sily tak odbremení od časovo náročného čistenia podláh a umožní im namiesto toho sa venovať komplexnejším úlohám.
Kompaktný, účinný s dlhou životnosťou
PODLAHOVÝ UMÝVACÍ AUTOMAT S ODSÁVANÍM KIRA B 50
Osvedčená technológia valcových kief s funkciou predzametania a bočnými kefami, pracovná šírka 55 cm, až 2 300 metrov štvorcových plochy za hodinu, lítium-iónová batéria s kapacitou 160 Ah: Kompaktný a obratný umývací automat v ničom nezostáva za bežným čistiacim strojom, presvedčí maximálnou účinnosťou a rozumne a produktívne tak doplní každý upratovací tím.
Stroj je vhodný na čistenie veľkých plôch aj v prostredí s obmedzeným priestorom . Vďaka tomu je ideálny na použitie v dopravnom priemysle (letiská, železničné stanice, logistické sklady), v maloobchodných a nákupných centrách, v zdravotníctve (nemocnice, opatrovateľské zariadenia), vo verejných budovách (školy, univerzity, múzeá, športové haly) alebo v priemysle na čistenie výrobných a produkčných hál.
DOBRÝ PRE PODNIKANIE. EŠTE LEPŠÍ PRE TÍM
Čistenie podláh je časovo náročné, kvalifikovaného personálu je málo. Umývací automat KIRA B 50 od spoločnosti Kärcher je dokonalým riešením a doplnkom každého upratovacieho tímu. Zatiaľ čo autonómne efektívne čistí stredne veľké a veľké plochy v štýle podlahového umývacieho stroja s odsávaním, upratovací tím súbežne vykonáva komplexnejšie čistiace práce. To je dobré pre podnikanie. A ešte lepšie pre tím.
EFEKTÍVNOSŤ
Trvalo vynikajúce výsledky čistenia v plánovanom čase, s predvídateľnou spotrebou zdrojov, a tým aj plánovateľnými nákladmi: to je podlahový umývací automat KIRA B 50.
Množstvo použitej vody, dávkovanie čistiaceho prostriedku a rýchlosť čistenia sa dajú presne nastaviť vopred a čistiaci roztok sa aplikuje v závislosti od rýchlosti. To je zárukou nielen kvality čistenia, ale šetrí aj zdroje a peniaze.
ČASOVÁ ÚSPORNOSŤ
Čistenie podláh je v podstate náročné na personál a čas. Autonómny podlahový umývací automat s odsávaním KIRA B 50 umožňuje vykonávať čistiace práce paralelne a zabezpečí čistenie podláh, zatiaľ čo upratovací tím sa súčasne venuje komplexnejším úlohám.
Ľudia a stroje tak môžu pracovať ruka v ruke mimoriadne produktívnym spôsobom – a prakticky bez nutnosti ručného dočisťovania vďaka bočnej kefe na čistenie tesne pri okrajoch a integrovanej funkcii predzametania.
AUTONÓMNOSŤ
Maximálnu autonómiu pri čistení podláh umožňuje voliteľne dostupná dokovacia stanica pre umývacie automaty od spoločnosti Kärcher. Napĺňa nádrž na čistú vodu, vyprázdňuje a oplachuje nádrž na špinavú vodu a nabíja výkonnú lítium-iónovú batériu:
KIRA B 50 sa v prípade potreby automaticky pripojí k dokovacej stanici a všetko ostatné prebieha automaticky. Samozrejme, tieto úkony možno vykonávať aj manuálne a na optimalizáciu prevádzky na veľmi veľkých plochách je možné použiť aj niekoľko dokovacích staníc.
JEDNODUCHOSŤ
Kompletné ovládanie podlahového umývacieho automatu s odsávaním, ako aj všetky nastavenia možno vykonať prostredníctvom veľkého dotykového displeja aj bez odborných znalostí vďaka intuitívnemu menu a používateľskému poradenstvu, ako aj zrozumiteľným konceptom nastavenia.
Používateľ je podporovaný prostredníctvom ilustrácií a jasných pokynov vo všetkých situáciách, od nastavenia a spustenia autonómneho čistenia cez aktiváciu čistiacich jednotiek až po manuálny režim čistenia. Jednoduché je tiež nastavenie niekoľkých používateľských profilov s individuálnymi oprávneniami a v rôznych jazykoch.
FLEXIBILNOSŤ
Podlahový umývací automat s odsávaním môže čistiť autonómne alebo fungovať ako ručný stroj na umývanie s odsávaním.
Okrem toho je možné určiť len časti celkovej plochy ako čistiace plochy prípadne prispôsobiť plán alebo postupnosť čistenia denným požiadavkám.
BEZPEČNOSŤ
Integrované laserové skenery, 3D a ultrazvukové senzory, ako aj výkonný palubný počítač zabezpečujú optimálnu 360° detekciu okolia, rýchle reakcie a spoľahlivú navigáciu. Autonómny podlahový umývací automat spoľahlivo rozpozná zmeny v prostredí, ako aj prekážky a automaticky zaháji vhodné vyhýbacie manévre.
Okrem toho integrovaná koncepcia osvetlenia informuje osoby v blízkosti o správaní sa podlahového umývacieho automatu, ktorý je podľa bezpečnostných noriem CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327 certifikovaný na použitie na verejných priestoroch. KIRA B 50 odosiela stavové správy na mobilné zariadenia a vytvára podrobné správy o čistení na príslušnom webovom portáli na účely dokumentácie a monitorovania.
MNOHO PREDNOSTÍ UŽ NA PRVÝ POHĽAD
Široká ponuka vybavenia, vysoký čistiaci výkon, úsporná prevádzka, intuitívne ovládanie: podlahový umývací automat KIRA B 50 presvedčí nielen na prvý pohľad. Ale hlavne pri každodennom používaní.
Dokovacia stanica
- umožňuje úplne autonómnu prevádzku
- samočinná výmena zdrojov (nabíjanie batérie, dopĺňanie čistej vody, vypúšťanie špinavej vody a opláchnutie nádrže)
- dokovacia stanica je voliteľne k dispozícii (prevádzka aj bez dokovacej stanice)
Hlava valcovej kefy
- predzametanie a umývanie v jednom kroku
- minimalizuje manuálnu prácu pred čistením a následné dočistenie
- skvelý čistiaci výkon aj na štruktúrovaných a nerovných podlahách
Systém viacerých senzorov
- výkonné vizuálne a akustické senzory
- 360° výhľad laserových snímačov na okolie
- spoľahlivá detekcia skla a previsov
- senzorické monitorovanie oblastí bokov
Bočné metly
- na čistenie v blízkosti okrajov
- vyhadzuje nečistoty z oblasti okraja do čistiaceho pruhu
- minimalizuje manuálnu predprípravu a následné dočistenie
VÝKON JE UKRYTÝ V DETAILOCH. VLASTNOSTI MODELU KIRA B 50
Práve množstvo malých a veľkých detailov mení dobré nápady na veľmi dobré umývacie automaty. Pre maximálny výkon a bezpečnosť.
KIRA B 50. ÚČINNOSŤ A ODBREMENENIE. V ŠTANDERDE
Upratovacia služba je odbremenená od monotónnych úloh a namiesto toho vykonávajú komplexnejšie práce.
Vďaka výkonnej 160 Ah lítium-iónovej batérii, technológii valcových kief s funkciou predzametania, bočným kefám a pracovnej šírke 55 cm je čistiaci výkon modelu KIRA B 50 plne porovnateľný s bežným čistiacim strojom s odsávaním.
ROBÍ PRESNE TO, ČO CHCETE. KOMPAKTNÝ A FLEXIBILNÝ
KIRA B 50 nepozná žiadne pevné postupy, ale ponúka maximálnu flexibilitu pri používaní – dokonale sa prispôsobí vašim aktuálnym potrebám čistenia. Kompaktný dizajn umožňuje prevádzku aj v ťažko prístupných alebo obzvlášť úzkych priestoroch.
PLNE AUTONÓMNE ČISTENIE, DOKONALE PREMYSLENÉ
Voliteľná dokovacia stanica umožňuje plne autonómnu výmenu prostriedkov. Čistiaci modul minimalizuje manuálnu predprípravu a následné dočistenie.
KIRA 50 B vyčistí vopred definovanú oblasť úplne automaticky po jeho naštartovaní. Voliteľná dokovacia stanica posúva čistenie na úplne novú úroveň. Autonómne čistenie podlahových plôch s podlahovým automatom od spoločnosti Kärcher odbremeňuje upratovaciu službu od monotónnych úloh a zvyšuje produktivitu.
DOKONALE ČISTÍ PODLAHY. ÚSPORNE A ČASOVO NENÁROČNE
Profesionálne upratovacie služby v komerčnej oblasti, na letiskách, v supermarketoch alebo vo výrobných podnikoch vedia: Čistenie podláh je v zásade veľmi náročné na personál a čas, a preto je, bohužiaľ, aj pomerne drahé.
Možnosť vykonávať čistenie paralelne šetrí čas a zvyšuje produktivitu. Všade tam, kde je potrebné pravidelne čistiť väčšie podlahové plochy sa klienti a dodávatelia sústredia na ekonomickú efektívnosť čistiacich opatrení, ale aj kvalita čistenia.
VYTVORENÉ PROFESIONÁLMI PRE PROFESIONÁLOV - PREHĽAD VÝKONNOSTNÝCH FUNKCIÍ
BEZPEČNÁ NAVIGÁCIA. CERTIFIKOVANÁ BEZPEČNOSŤ
Bezpečnosť je na prvom mieste. Vždy. Preto je detekcia prostredia podlahového umývacieho automatu navrhnutá nielen na optimálnu navigáciu, ale zabezpečuje aj bezpečnosť najmä osôb v okolí.
- Certifikát bezpečnosti pre prevádzku na verejných priestoroch vďaka vynikajúcej detekcii prostredia
- Bezpečná, bezkontaktná detekcia prekážok, pádov a osôb
- Bezpečnostný certifikát podľa CSA_22.2 č. 336-17 a IEC 63327
- Vhodný pre prevádzku vo verejných priestoroch
Vyhýbanie sa prekážkam
- Spoľahlivo detekuje neznáme prekážky
- Automatické plánovanie zmien trasy s cieľom vyhnúť sa prekážkam
- Autonómne manévre voľného pohybu zabraňujú prerušeniu čistenia
OVLÁDENIA JE NAOZAJ JEDNODUCHÉ
Každý, kto dokáže ovládať moderný smartfón, to bez problémov zvládne aj so strojom KIRA B 50. Nepotrebujete odborné znalosti ani iné špeciálne zručnosti. Vysoko komplexná technológia je skutočne sofistikovaná až vtedy, ak je jej ovládanie naozaj jednoduché. To samozrejme platí aj pre plne autonómny umývací automat s odsávaním.
- Intuitívne ovládanie s veľkým dotykovým displejom, jednoduchá údržba a starostlivosť
- Veľký dotykový displej s vysokým rozlíšením pre jednoduché a intuitívne ovládanie všetkých funkcií
- Grafické používateľské rozhranie vás prevedie všetkými potrebnými krokmi pomocou jasných pokynov, ilustrácií a animácií jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom
- Jednoduché nastavenie a ovládanie automatu bez odborných znalostí
Prevádzkové režimy
- Autonómna a manuálna prevádzka možná 3x
- Umožňuje ručné bodové čistenie
- Možnosť realizácie viacerých používateľských profilov s individuálnymi oprávneniami
KOMPLETNÁ VÝBAVA V ŠTANDARDE. PRIAMO Z VÝROBY
Či už s dokovacou stanicou alebo bez nej: KIRA B 50 je v každom prípade pripravená na plne autonómnu prevádzku a ponúka široké spektrum vynikajúcich prvkov výbavy.
Rozsiahla štandardná výbava
- Výkonná lítium-iónová batéria
- Systém dávkovania čistiaceho prostriedku šetriaci zdroje
- Časovo úsporná funkcia automatického plnenia a automatického oplachovania nádrže špinavej vody
- Dávkovanie vody v závislosti od rýchlosti
- Blikajúce výstražné svetlá zvyšujúce bezpečnosť
- Inovatívne svetelné moduly LED
PLNÁ KONTROLA A KONEKTIVITA. KEDYKOĽVEK. VŠADE
Aby ste mali všetko neustále pod kontrolou, je podlahový umývací automat priamo pripojený k webovému portálu, ktorý vám kedykoľvek a odkiaľkoľvek prehľadne zobrazí všetky dôležité údaje o stroji.
- Prístup k podrobným informáciám prostredníctvom webového portálu KIRA
- Webový portál obsahuje správy o čistení, oznámenia, stav stroja a ďalšie informácie
- Odosielanie oznámení a stavových správ na mobilné zariadenia
SILNÉ. BEZPEČNÉ. ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE KIRA B 50
Spoločnosť Kärcher odporúča, v závislosti od stupňa znečistenia, miesta použitia a príslušnej podlahovej krytiny, na použitie s čistiacim robotom KIRA B 50 rôzne čistiace prostriedky - každý z nich je samozrejme dokonale prispôsobený stroju, bezpečný na použitie a šetrný k životnému prostrediu.
KIRA CARE: NAŠE SLUŽBY. VAŠA VÝHODA
Pri výpočte nákladov nie je nič užitočnejšie, ako si vopred čo najpresnejšie určiť svoje výdavky. S balíkom služieb KIRA Care a KIRA Care Plus vopred presne viete, čo vás čaká. A profitujete z komplexných služieb, ktoré vám výrazne uľahčia každodennú podnikateľskú prácu.
Balík KIRA Care Package vždy zahŕňa poskytovanie webového portálu, aktualizácie softvéru a záruku funkčnosti, ktorá sa vzťahuje aj na batériu. Samozrejme, môžete sa spoľahnúť na to, že v prípade údržby sa použijú len vyškolení a skúsení servisní technici a originálne náhradné diely - náklady sú už samozrejme zahrnuté vo vašom Balíku Care. Okrem toho nemusíte vynakladať žiadny čas ani námahu, pretože naše návštevy Works Customer Service plánujeme a koordinujeme tak, aby ste sa nemuseli o nič starať.
S balíkom KIRA Care Plus môžete pokryť ďalšie prípady. Napríklad v prípade poruchy stroja dostanete hneď náhradný, môžete využiť mimoriadne rýchlu reakciu alebo jednoducho vopred zahrnúť všetok potrebný spotrebný materiál. Navyše budete pravidelne dostávať na mieru šité poradenstvo pre efektívne využívanie vášho umývacieho automatu.
Pri kúpe, prenájme alebo financovaní: Balíky KIRA Care sú dokonalým doplnkom k autonómnemu podlahovému umývaciemu automatu od spoločnosti Kärcher.