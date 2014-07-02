Suché vysávače Professional

Kompaktné a s nízkou hlučnosťou: Malé, mobilné vysávače na suché vysávanie značky Kärcher sú špeciálne prispôsobené požiadavkám profesionálnych zákazníkov. Kärcher ponúka optimálne riešenia v oblasti suchých vysávačov, vysávačov s elektrickou kefou, akuvysávačov a akumetiel.

Odmena za profesionálny výkon! Získajte CASHBACK až 50€ pri nákupe profesionálnych vysávačov T, NT a tepovačov Puzzi
Vrecká grátis
Kärcher Suché vysávače

Suché vysávače

Veľmi tiché suché vysávače so systémom eco!efficiency šetria prúd, presviedčajú vysokým plošným výkonom, sú všestranne použiteľné a vysporiadajú sa s rôznymi podlahovými krytinami. Filtre z netkanej textílie s dlhou životnosťou sa starajú o konštantnú saciu silu.

Zobraziť produkty
Kärcher Vysávače s elektrickou kefou

Vysávače s elektrickou kefou

Vysávače s elektrickou kefou značky Kärcher kombinujú sací prúd s elektricky poháňanou kefou. Z vlákien tak odstránia aj pevne priľnuté nečistoty.

Zobraziť produkty
Kärcher Vysávače na batérie

Vysávače na batérie

Bezkáblová flexibilita, vysoký čistiaci výkon, zvýšená produktivity a k tomu obzvlášť tiché: nové akumulátorové vysávače so systémom Battery Power+-Plattform s energeticky úsporným režimom eco!efficiency.

Zobraziť produkty
Kärcher !Keine Chance für Staub.!
Dry Vacuum Cleaner

Vyhľadávač produktov pre suché vysávače z kategórie Professional

Či už ide o klasický suchý vysávač, stojanový vysávač s elektrickou kefou, vysávač na batérie alebo elektrickú metlu, naša kategória Professional ponúka výkonné, odolné a užívateľsky príjemné riešenia pre každú oblasť použitia.

Prejdite do Vyhľadávača produktov
Product finder

S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku

Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.

Prejdite do Vyhľadávača produktov