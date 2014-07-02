Suché vysávače Professional
Kompaktné a s nízkou hlučnosťou: Malé, mobilné vysávače na suché vysávanie značky Kärcher sú špeciálne prispôsobené požiadavkám profesionálnych zákazníkov. Kärcher ponúka optimálne riešenia v oblasti suchých vysávačov, vysávačov s elektrickou kefou, akuvysávačov a akumetiel.
Suché vysávače
Veľmi tiché suché vysávače so systémom eco!efficiency šetria prúd, presviedčajú vysokým plošným výkonom, sú všestranne použiteľné a vysporiadajú sa s rôznymi podlahovými krytinami. Filtre z netkanej textílie s dlhou životnosťou sa starajú o konštantnú saciu silu.
Vysávače s elektrickou kefou
Vysávače s elektrickou kefou značky Kärcher kombinujú sací prúd s elektricky poháňanou kefou. Z vlákien tak odstránia aj pevne priľnuté nečistoty.
Vysávače na batérie
Bezkáblová flexibilita, vysoký čistiaci výkon, zvýšená produktivity a k tomu obzvlášť tiché: nové akumulátorové vysávače so systémom Battery Power+-Plattform s energeticky úsporným režimom eco!efficiency.
Vyhľadávač produktov pre suché vysávače z kategórie Professional
Či už ide o klasický suchý vysávač, stojanový vysávač s elektrickou kefou, vysávač na batérie alebo elektrickú metlu, naša kategória Professional ponúka výkonné, odolné a užívateľsky príjemné riešenia pre každú oblasť použitia.
S vyhľadávačom produktov Kärcher Professional nájdete širokú škálu technológií a produktov rýchlosťou blesku
Pomôžeme vám nájsť najlepšie riešenie podľa špecifickej úlohy čistenia.