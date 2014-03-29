VYSÁVAČE POPOLA A SUCHÝCH HMÔT
Je jedno, či je potrebné vyčistiť krb, vysať popol z grilu po záhradnej párty alebo vyčistiť tvrdé podlahy pomocou podlahovej hubice: Vysávače popola a suchých hmôt sú všestranne použiteľné a presviedčajú maximálnym komfortom. Okrem popola si poradia aj s väčším množstvom jemného prachu.
Výhody vysávačov popola a suchých hmôt
Vysávač popola a suchých hmôt AD 4 Premium s filtrom odpadového vzduchu láka vysokou a permanentnou sacou silou. Jeho systém oklepu filtra vyčistí zanesený filter stlačením gombíka, takže sa bleskovo opäť zvýši sacia sila. Kvalitné ohňovzdorné materiály okrem toho ponúkajú maximálnu bezpečnosť pri vysávaní studeného popola. Vďaka zošikmenej ručnej hubici odsajete popol komfortne bezo zvyšku – aj v kútoch a na ťažko prístupných miestach v krbe. Spolu s podlahovou hubicou na tvrdé plochy patriacou do štandardnej výbavy a kvalitne pochrómovanými sacími trubicami sa môže AD 4 Premium používať ako plnohodnotný suchý vysávač. Ak si zadovážite vysávač popola a suchých hmôt, nepotrebujete v domácnosti ďalší prístroj v podobe klasického vysávača.
Účinný filtračný systém na popol a jemný prach
Vďaka jedinečnému filtračnému systému, ktorý sa skladá z plochého skladaného filtra a filtra a filtra na veľké nečistoty je možné nasávať veľké množstvo popola. Vysávač je možné použiť aj pri menších rekonštrukciách v domácnosti alebo pri práci v dielni na odsávanie prachu či iných nečistôt.
Bezpečnosť vysávačov popola a suchých hmôt
Kovová nádoba a kovové hadice zaisťujú maximálnu bezpečnosť pri vysávaní popola. Hlavné komponenty vysávačov popola a suchých hmôt sú vyrobené z ohňovzdorných materiálov. Je však potrebné vysávať vždy len studený popol. Horúci popol obsahujúci uhlíky by mohol vysávač nenávratne poškodiť.
Plnohodnotný vysávač suchých hmôt
V štandardnej výbave sa navyše nachádza podlahová hubica. Spolu s kvalitne pochrómovanými sacími trubicami sa dá AD 3 Premium využiť ako umývateľný suchý vysávač. S vysávačom môžete udržiavať čistotu nielen v domácnosti, ale aj v dielni, na terase, v pivnici, garáži, ale aj vo vašom aute.
Usporiadané príslušenstvo
V odkladacom priečinku je možné rýchlo a úsporne uložiť tak kábel ako aj štandardné príslušenstvo. K vysávačom si, samozrejme, môžete objednať aj náhradné filtre či ďalšie nástavce a hubice pre ešte komfortnejšie a efektívnejšie čistenie.
Výkonné a odolné vysávače
Vysávače na popol a suché hmoty majú oproti klasickým vysávačom do domácnosti účinnejšie filtre. S klasickým vysávačom sa pri vysávaní tak jemných častí, aké sa nachádzajú v popole alebo v prachu, filtre či vrecká upchajú v podstate okamžite a hrozí nielen strata výkonu a prehriatie stroja, ale aj poškodenie celého vysávača. Vysávače na popol dokážu v domácich podmienkach a pri menších prašných rekonštrukciách či iných prácach konkurovať aj profesionálnym priemyselným vysávačom.
AKU vysávače na popol a suché hmoty
Vysávače na popol máme v ponuke aj v praktickom a kompaktnom vyhotovení na batériový pohon. Ich mobilitu a variabilitu oceníte najmä na chatách, horských ubytovniach a v ďalších priestoroch s väčším množstvom vykurovacích telies na tuhé palivo, ktoré je potrebné pravidelne, efektívne a bezprašne čistiť. S AKU vysávačom na popol a suché hmoty je oveľa jednoduchšia aj údržba interiéru vášho auta. Vďaka malým rozmerom a dlhej hadici sa ľahko dostanete aj na menej dostupné miesta, ako napríklad do štrbín medzi sedačky.