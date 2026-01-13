ODKLADANIE HADÍC A HADICOVÉ VOZÍKY
Dobre odložené, no aj napriek tomu vždy poruke! Hadicové vozíky a odkladacie systémy poskytujú hadiciam bezpečný a čistý domov. Už sa nebudete o ne potkýnať. A nemusíte ich ani zložito ťahať a prenášať.
Hadice
Kärcher záhradné hadice
Kvalitné hadice PrimoFlex® od firmy Kärcher neobsahujú zdraviu škodlivé zmäkčovače. Presviedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu ako aj optimálnou funkčnosťou a manipuláciou. Mimochodom: Mnohé z našich hadíc sú
v predaji ako praktické súpravy, čím sú okamžite pripravené na použitie.
Zodpovedný výber materiálu
Kärcher kladie veľký dôraz na dôkladný výber materiálov a predchádza používaniu látok škodlivých životnému prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty a ťažké kovy. Ďalší plusový bod: Hadice s optimalizovanou funkciou a manipuláciou presviedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu.
Hadicové vozíky
Nová voľnosť pohybu
Vyššia mobilita, menej ťahania a mykania: Nové hadicové vozíky výrazne uľahčujú prácu v záhrade. Hadica sa konečne nemusí namáhavo ťahať záhradou, ale pohodlne sa premiestni pomocou hadicového vozíka z A do B. Takto ľahko a elegantne obídete prekážky. Hadica sa pritom jednoducho odvinie a po celej dĺžke trasy sa položí na zem. Dlhá časť hadice sa jednoducho pripojí na vodovodný kohútik a krátka hadica sa použije na polievanie. Výsledok: Nie je nutné trápiť sa s ťahaním hadice, vozík sa nepreklápa a dochádza k výrazne menším poškodeniam.
Štýlová mobilita
Krátky koniec hadice jednoducho položte cez hák, príslušenstvo odložte priamo na zariadení a hadicový vozík prepravte pohodlne k miestu použitia.
Viac pohyblivosti
Koniec namáhavému ťahaniu hadice: S novým hadicovým vozíkom sa ľahko a elegantne vyhnete všetkým prekážkam.
Kompaktný komfort
Nové hadicové vozíky Kärcher sú maximálne nenáročné na miesto pri odkladaní.
Robustnosť a dlhá životnosť
Kvalitný kovový hadicový vozík pre náročných záhradkárov.
Hadicové boxy
Dokonalosť odkladania hadíc
Koniec nebezpečnému potkýnaniu sa a neuprataným hadiciam. Pomocou praktických odkladacích systémov Kärcher sa dajú hadice elegantne odložiť a v prípade potreby zas rýchlo vybrať. Príkladom je hadicový box CR 7.220 Automatic radu
Premium: hadicový box je vybavený rovnomerným automatickým vťahovaním hadice, integrovaným nastavovaním uhla a funkciou natáčania o 180°. Alebo kompaktný hadicový box CR 3.110 s tenkou 10 metrovou hadicou: ideálny na polievanie na balkónoch a strešných terasách. Mimochodom: Hadicový box CR 3.110 Balcony sa dá vďaka vhodnej prípojke na vodovodný kohútik pre vnútorné armatúry namontovať aj na vnútorné vodovodné kohútiky.
Funkčný a nevtieravý
Neostáva visieť, jeho vzhľad neruší: Nástenný držiak s extra plochým vyhotovením pôsobí veľmi decentne. CR 7.220 Automatic sa dá bezpečne zavesiť – a aj opäť zložiť.
Prispôsobivý
Integrované nastavenie uhla. Nastaviteľná zarážka natáčania predchádza poškodeniu stien a predmetov vedľa hadicového boxu Premium CR 7.220 Automatic.
Kompaktný
Ideálny na terasy a balkóny: Nízka hmotnosť a kompaktné rozmery, kompaktný hadicový bubon CR 3110 Balcony možno ľahko prepravovať.
Vždy rýchlo poruke
Žiaden neporiadok, žiadne hľadanie: Nové držiaky hadíc a hadicové bubny ponúkajú dostatok odkladacieho priestoru pre vaše záhradné príslušenstvo.
Násuvné hadicové systémy
Jedna spojka - tri priemery
Je jedno, o aký priemer hadice ide, či 1/2”, 5/8” alebo 3/4”: Extra tesné hadicové spojky Kärcher vždy sedia – zaručene. Okrem toho univerzálne hadicové spojky presviedčajú vynikajúcou stabilitou a maximálnou pevnosťou v ťahu a odolnosťou voči prelomeniu.
Kompatibilné hadicové systémy do každej záhrady
Hadicové držiaky a vozíky sú súčasťou širšieho sortimentu zavlažovacích systémov Kärcher. Objednajte si aj postrekovače a tyčové polievacie nadstavce, zavlažovacie automaty, inovatívny Kärcher Rain System®, klasické zavlažovače a násuvné hadicové systémy na plný komfort a automatizáciu zavlažovania vo svojej záhrade.