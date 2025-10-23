NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY
Násuvné hadicové systémy sú flexibilné pri každej požiadavke. Napojiť, spojiť, odpojiť a opraviť – na všetky dostupné klik systémy a bežné priemery hadíc má Kärcher vo svojom sortimente vhodné spojovacie diely. Je jedno, aký priemer hadice máte k dispozícii, či 1/2", 5/8", alebo 3/4", extra tesné hadicové spojky Kärcher vždy a zaručene pasujú. Okrem toho majú univerzálne hadicové spojky vynikajúcu stabilitu, maximálnu pevnosť v ťahu a odolnosť voči prelomeniu. Spojky sa predávajú so systémom Aqua Stop alebo bez systému Aqua Stop. Univerzálna spojka Premium má navyše upevnenie hadice z hliníka a úchyty z mäkkého plastu na ešte lepšiu manipuláciu. Samozrejme, všetky zásuvné systémy Kärcher sú kompatibilné so všetkými bežne predávanými klik systémami – pokojne ich môžete implementovať napríklad do už existujúceho zavlažovacieho systému.
Hadicové systémy Plus a Premium
Aqua Stop
Bezpečné odpojenie bez rozstreku. Už sa viac nemusíte obávať nechceného zatopenia priestoru pri odpájaní hadice napríklad v suteréne, garáži alebo inom interiéri.
Jedna spojka - tri priemery
Je jedno, o aký priemer hadice ide, či 1/2", 5/8", alebo 3/4". Extra tesné hadicové spojky Kärcher vždy zaručene sedia. Vďaka kompatibilite až s tromi najpoužívanejšími rozmermi záhradných hadíc nemusíte viac hľadať rozdielne hadicové spojky a ľahko spojíte aj dve rozdielne hadice. Okrem toho majú univerzálne hadicové spojky vynikajúcu stabilitu, maximálnu pevnosť v ťahu a odolnosť voči prelomeniu.
Kvalitný rad mosadzných produktov Kärcher
Kvalitný rad mosadzných produktov od firmy Kärcher bol vyvinutý špeciálne na náročné používanie v záhrade. Odolné produkty vynikajú excelentným spracovaním a príkladne dlhou životnosťou. Rad mosadzných produktov nespĺňa iba vysoké nároky spoločnosti Kärcher na kvalitu, ale vyznačuje sa aj ekologicky zmysluplným využívaním materiálu na predchádzanie vzniku odpadu. Mosadzné hadicové spojky sú vhodné aj na použitie so záhradnými strojmi, ktoré pracujú s vyšším tlakom vody, ako sú rôzne vysokotlakové čističe, zavlažovacie systémy alebo čerpadlá.
3- cestný rozvádzač
S integrovaným predfiltrom
Zaručuje extra dlhú životnosť. Predfilter sa postará o zachytenie drobných nečistôt a iných pevných častíc zo zdrojov úžitkovej vody, ktoré by mohli poškodiť váš záhradný stroj.
3 nezávislé regulátory
Možnosť individuálneho využitia troch koncoviek na jednom vodovodnom kohútiku. Pripojte záhradnú hadicu, zavlažovací systém a vysokotlakový čistič súčasne k jedinému zdroju vody, pričom na každom ramene môžete nastaviť individuálny prietok vody.
Hadicové spojky kompatibilné s hadicami Kärcher
V našej ponuke máme záhradné hadice od 1,5 až do 50 metrov, ktoré sú plne kompatibilné s hadicovými spojkami Kärcher. Či už sa rozhodnete pre použitie plastových, alebo mosadzných modelov, v oboch prípadoch získate odolné produkty, ktoré v záhrade znesú aj hrubšie zaobchádzanie. Hadice spolu s hadicovými spojkami odporúčame odkladať na hadicové vozíky a stojany, vďaka čomu sa vyhnete napríklad šliapnutiu na voľne pohodenú hadicu v záhrade a prípadnému poškodeniu spojky. Takto skladované hadice spolu so spojkami navyše zaberajú oveľa menej miesta, je s nimi oveľa jednoduchšia manipulácia a predĺžite ich životnosť o niekoľko sezón.