ZÁHRADNÉ HADICE KÄRCHER
Záhradné hadice Kärcher presviedčajú pevnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu ako aj optimálnou funkčnosťou a manipuláciou. Mimochodom: Mnohé z našich hadíc sú v predaji ako praktické súpravy, čím sú okamžite pripravené na použitie.
Hadice na vodu vo všetkých štandardných rozmeroch
Každý zavlažovací systém v záhrade je unikátny a každý záhradkár sa z rôznych dôvodov rozhodne pre iný typ hadice. V našej ponuke nájdete štandardné 1", 3/4", ale aj kompaktné 1/2" hadice na pripojenie akejkoľvek záhradnej techniky od vysokotlakových čističov až po zavlažovacie automaty. Hadice sú, samozrejme, plne kompatibilné aj s čerpadlami Kärcher a pri kombinácii vybranej hadice s rýchlospojkou možno čerpadlo používať okamžite bez náročného pripevňovania hadice pomocou sťahovacích pásikov.
Široká ponuka príslušenstva na hadice Kärcher
K záhradným hadiciam Kärcher si môžete objednať aj celú paletu praktického príslušenstva. Hadice odporúčame skladovať v praktických vozíkoch alebo stojanoch, vďaka čomu sa nikdy nezamotajú a budú vždy čisté a pripravené na použitie. Postrekovače a ďalšie nadstavce vám uľahčia ručné polievanie alebo umývanie záhradného nábytku. Automatické zavlažovacie systémy sa postarajú o to, že váš trávnik bude rovnako zelený aj po návrate z dovolenky. Kärcher Rain System® je ideálnym pomocníkom aj do zeleninových záhrad. Na svoje si prídu aj zákazníci vyhľadávajúci klasické zavlažovače a aby ste to mohli všetko komfortne pozapájať, prídu vám vhod rôzne premyslené násuvné hadicové systémy.