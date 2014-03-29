ZAVLAŽOVAČE
Zavlažovače – technika, ktorá srší nápadmi. Rôznorodý výber zavlažovačov Kärcher ponúka vždy to správne riešenie do každej záhrady – či už veľkej, malej, rovnej, alebo svahovitej. Vďaka jedinečnej ochrane proti postriekaniu je inštalácia štvorcových zavlažovačov ešte jednoduchšia. Odpadá náročné behanie medzi vodovodným kohútikom a zavlažovačom a vy obratom ruky nájdete správnu polohu svojho zavlažovača – a to bez namočenia! Všetky modely sa dajú ľahko napojiť na záhradnú hadicu a sú kompatibilné so všetkými dostupnými klik systémami.
Plošné zavlažovanie
Štvorcový zavlažovač
Technika, ktorá srší nápadmi
Či je záhrada veľká, alebo malá, rovná, alebo svahovitá, program zavlažovačov značky Kärcher ponúka vždy správne riešenie každej situácie. A aby ste si uľahčili inštaláciu a nasmerovanie, pravouhlé zavlažovače Kärcher sú vybavené dokonca ochranou proti postriekaniu.
Štvorcový zavlažovač Kärcher
Bezstupňovo nastaviteľná zavlažovaná plocha je max. do 320 m². O priemerne veľkú záhradu sa tak dokáže postarať aj jediný zavlažovač. V závislosti od tvaru záhrady alebo zavlažovanej plochy si vyberiete model podľa typu rozstreku.
Pohodlné nastavovanie
Ochrana proti postriekaniu chráni používateľa počas nastavovania zavlažovača. Už viac nemusíte utekať pred zavlažovačom po jeho pripojení alebo odpojení. Pred postriekaním vás ochránia aj kvalitné hadicové spojky, ktoré tiež nájdete v našej ponuke.
V suchu v každej situácii
Prietok vody a zavlažovanú plochu nastavíte bez postriekania vodou. Pomocou jednoduchého posuvného panelu môžete ľahko zväčšiť alebo zmenšiť dosah zavlažovača s ohľadom na aktuálny požadovaný rozmer zavlažovania.
Variabilná šírka nastavovania
Vypnutím dýz možno regulovať šírku zavlažovania. Štvorcový zavlažovač dokáže spoľahlivo zavlažovať aj záhrady s obdĺžnikovým tvarom bez toho, aby zbytočne plytval vodou na plochy, ktoré si zavlažovať neželáte.
Úsporné zavlažovače Kärcher
Súčasťou každého zavlažovacieho systému musí byť kvalitný zavlažovač. Okrem dobre známych štvorcových zavlažovačov odporúčame našim zákazníkom preskúmať aj ponuku impulzných kruhových sektorových zavlažovačov, prípadne rozprašovacích zavlažovačov. Každý typ zavlažovača je vhodný na iný typ vegetácie, tvar záhrady, ale aj odrodu trávnika. Ak túžite po krásnom a vždy zelenom trávniku, bez pravidelného zavlažovania sa na väčšine územia Slovenska počas letných mesiacov jednoducho nezaobídete. Údržba trávnika však môže byť mimoriadne časovo náročná, najmä ak do nej zarátame aj kosenie, prevzdušňovanie a ďalšie nevyhnutné aktivity.
Ak navyše nemáte prístup k zdroju vody zadarmo (napríklad nemáte ako zachytávať dažďovú vodu alebo nemáte studňu) a zavlažujete trávnik vodou z vodovodu, jeho údržba sa dokáže naozaj predražiť. Vďaka úsporným zavlažovačom Kärcher však dostanete vodu presne tam, kam potrebujete, a to bez jej zbytočného vytekania v slabých spojoch či rozstreku na spevnené plochy, fasádu alebo ďalšie miesta, kde je zavlažovanie zbytočné. Aby bolo vaše zavlažovanie ešte efektívnejšie, prezrite si našu ponuku automatických zavlažovacích systémov a na zavlažovanie úžitkových záhrad odporúčame montáž nášho riešenia Kärcher Rain System®.