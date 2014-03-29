AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE KÄRCHER
Zavlažovacie automaty na zavlažovanie záhrady – samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke alebo na cestách, nemusíte si robiť starosti o svoju záhradu. Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu a zavlažujú cielene a podľa potreby.
SensoTimer ST 6 eco!ogic
Samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť starosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.
Zavlažovacie automaty ST6 eco!ogic ponúkajú flexibilné nastavovanie a umožňujú individuálne riadenie zavlažovania podľa potreby záhrady. Senzor meria vlhkosť v blízkosti rastlinných koreňov a odošle informáciu do zariadenia SensoTimer. Ak je vlhkosť nižšia ako želaná hodnota, spustí sa zavlažovanie automaticky v najbližšom nastavenom čase. Jednoduchším riešením automatizovaného zavlažovania vo vami určenom čase sú napríklad aj zavlažovacie hodiny WT 4 alebo WT 2, ku ktorým možno pripojiť súčasne až tri hadice.
Bezdrôtový kontakt
Nameraná hodnota vlhkosti pôdy sa bezdrôtovo vysiela každých 30 minút do zariadenia SensoTimer.
Odnímateľný dispej
Vďaka presnému programovaniu na báze dní v týždni sa WT 5 obzvlášť hodí pre regióny s obmedzeniami pri zavlažovaní.
Trvalo udržateľný úspech si vyžaduje trvalo udržateľné myslenie
Nový Kärcher Rain System® sa riadi exaktne podľa potrieb vašich rastlín a dá sa ideálne umiestniť v kroví, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná. Jednotné rozvádzanie tlaku zabezpečí aj pri dĺžke 50 metrov rovnomerné nanášanie vody. V závislosti od potrieb je možné prietok vody nastaviť aj bodovo.
Kärcher sa považuje za podnik s funkciou vzorového príkladu. Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú pevnou súčasťou myslenia a konania našej spoločnosti a ústia do iniciatívy „eco!ogic“. Rozšírením radu eco!ogic na záhradné produkty dokazuje Kärcher aj v svojom najmladšom produktovom rade zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie. Konkrétny príklad: Inovačná funkcia stand-by so spotrebou 0 W nových čerpadiel eco!ogic. Pre nulovú spotrebu v pohotovostnom režime.
1 Využitie alternatívnych zdrojov vody
2 Riadenie množstva vody
3 Transport potrebného množstva vody
4 Žiadne plytvanie vodou
Úspora elektrickej energie v stand-by režime
Kvalitné a komfortné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia pre alternatívne zdroje vody. Čerpadlá sa v prípade potreby automaticky zapnú – neskôr sa opäť vypnú. Viacstupňové čerpadlá ponúkajú vyšší výkon, efektivitu a pokojný chod. Pri rovnakom prietoku im postačuje o 30 % menej energie ako pri bežných prúdových čerpadlách. Ešte úspornejšie sú modely eco!ogic s funkciou stand-by so spotrebou 0 W.
Úspora vody pri zavlažovaní
Nový zavlažovací počítač SensoTimer s rádiovými senzormi vlhkosti predstavuje inteligentné a efektívne zavlažovanie. Vlhkosť pôdy sa zisťuje každých 30 minút a zavlažovanie sa spustí až vtedy, keď je skutočne potrebné. Aby sa predišlo dvojitému polievaniu, meria senzor vlhkosť v blízkosti koreňov. Vďaka funkcii eco!ogic je možné zavlažovanie na želanie odložiť a ušetriť ďalšiu vodu. Automatické zavlažovacie systémy možno pripojiť aj ku klasickým zavlažovačom, prípadne ku Kärcher Rain System®.
Zodpovedný výber materiálu
Kärcher kladie veľký dôraz na dôkladný výber materiálov a predchádza používaniu látok škodlivých životnému prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty a ťažké kovy. Ďalší plusový bod: Hadice s optimalizovanou funkciou a manipuláciou presviedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu.