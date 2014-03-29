AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVANIE KÄRCHER

Zavlažovacie automaty na zavlažovanie záhrady – samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke alebo na cestách, nemusíte si robiť starosti o svoju záhradu. Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu a zavlažujú cielene a podľa potreby.

St 6

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Samoobsluha pre vaše kvety. Aj keď ste na dovolenke, nepotrebujete si robiť starosti o vašu záhradu: Zavlažovacie automaty Kärcher riadia zavlažovací systém presne podľa plánu.

Zavlažovacie automaty ST6 eco!ogic ponúkajú flexibilné nastavovanie a umožňujú individuálne riadenie zavlažovania podľa potreby záhrady. Senzor meria vlhkosť v blízkosti rastlinných koreňov a odošle informáciu do zariadenia SensoTimer. Ak je vlhkosť nižšia ako želaná hodnota, spustí sa zavlažovanie automaticky v najbližšom nastavenom čase. Jednoduchším riešením automatizovaného zavlažovania vo vami určenom čase sú napríklad aj zavlažovacie hodiny WT 4 alebo WT 2, ku ktorým možno pripojiť súčasne až tri hadice. 

bezdrotovy kontakt

Bezdrôtový kontakt

Nameraná hodnota vlhkosti pôdy sa bezdrôtovo vysiela každých 30 minút do zariadenia SensoTimer.

zavlazovaci automat s odnimatelnym displejom

Odnímateľný dispej

Vďaka presnému programovaniu na báze dní v týždni sa WT 5 obzvlášť hodí pre regióny s obmedzeniami pri zavlažovaní.

Efektívne zavlažovanie

Trvalo udržateľný úspech si vyžaduje trvalo udržateľné myslenie

Nový Kärcher Rain System® sa riadi exaktne podľa potrieb vašich rastlín a dá sa ideálne umiestniť v kroví, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná. Jednotné rozvádzanie tlaku zabezpečí aj pri dĺžke 50 metrov rovnomerné nanášanie vody. V závislosti od potrieb je možné prietok vody nastaviť aj bodovo.

Kärcher sa považuje za podnik s funkciou vzorového príkladu. Trvalá udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú pevnou súčasťou myslenia a konania našej spoločnosti a ústia do iniciatívy „eco!ogic“. Rozšírením radu eco!ogic na záhradné produkty dokazuje Kärcher aj v svojom najmladšom produktovom rade zmysel pre zodpovednosť za životné prostredie. Konkrétny príklad: Inovačná funkcia stand-by so spotrebou 0 W nových čerpadiel eco!ogic. Pre nulovú spotrebu v pohotovostnom režime.

1 Využitie alternatívnych zdrojov vody
2 Riadenie množstva vody
3 Transport potrebného množstva vody
4 Žiadne plytvanie vodou

Úspora elektrickej energie v stand-by režime

Kvalitné a komfortné čerpadlá Kärcher s dlhou životnosťou sa ideálne hodia pre alternatívne zdroje vody. Čerpadlá sa v prípade potreby automaticky zapnú – neskôr sa opäť vypnú. Viacstupňové čerpadlá ponúkajú vyšší výkon, efektivitu a pokojný chod. Pri rovnakom prietoku im postačuje o 30 % menej energie ako pri bežných prúdových čerpadlách. Ešte úspornejšie sú modely eco!ogic s funkciou stand-by so spotrebou 0 W.

setrenie elektrinou

Úspora vody pri zavlažovaní

Nový zavlažovací počítač SensoTimer s rádiovými senzormi vlhkosti predstavuje inteligentné a efektívne zavlažovanie. Vlhkosť pôdy sa zisťuje každých 30 minút a zavlažovanie sa spustí až vtedy, keď je skutočne potrebné. Aby sa predišlo dvojitému polievaniu, meria senzor vlhkosť v blízkosti koreňov. Vďaka funkcii eco!ogic je možné zavlažovanie na želanie odložiť a ušetriť ďalšiu vodu. Automatické zavlažovacie systémy možno pripojiť aj ku klasickým zavlažovačom, prípadne ku Kärcher Rain System®

Úspora vody

Zodpovedný výber materiálu

Kärcher kladie veľký dôraz na dôkladný výber materiálov a predchádza používaniu látok škodlivých životnému prostrediu a zdraviu, ako sú ftaláty a ťažké kovy. Ďalší plusový bod: Hadice s optimalizovanou funkciou a manipuláciou presviedčajú odolnosťou, flexibilitou a odolnosťou voči prelomeniu.

Zodpovedný výber materiálu

