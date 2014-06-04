Kärcher Rain System®

Dážď na objednávku! Kärcher Rain System® sa dá ideálne umiestniť v živých plotoch, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" PVC hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čiastočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System® je možné individuálne prispôsobiť každej záhrade.

Kärcher Dážď na objednávku!

Zavlažovací systém Kärcher Rain System®

Nový inteligentný spôsob zavlažovania.

Kärcher Rain System

Kärcher Rain System®

Je jedno, či ide o živé ploty, kvetinové záhony, kríky alebo bylinky - nový, inteligentný zavlažovací systém vďaka cielenému dávkovaniu v závislosti od vlhkosti zásobí každú rastlinu vodou individuálne a podľa potreby. Nový Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a 1/2" PVC hadicou s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čiastočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System™ sa dá individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfekte spolupracuje so senzorom SensoTimer pre riadenie zavlažovania podľa potreby.

 

hadicovy box prakticky

Zavlažovanie kvetináčov

Pohodlné a efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov a kvetinových truhlíkov na terasách a balkónoch.

Zavlazovanie kvapkanim

Efektívne zavlažovanie kvapkaním

Spoľahlivé zavlažovanie pozdĺž rastlín. Vhodné na plochy dlhé až 50 m.

cielene zavlazovanie

Cielené zavlažovanie

Kvapkacia manžeta s reguláciou prietoku na cielené zavlažovanie priamo pri rastline.

plosne zavlazovanie

Plošné zavlažovanie

Striekacie manžety s tromi rôznymi tvarmi rozstrekovaného prúdu (360°, 180°, 90°) a nastaviteľným prietokom.

Kärcher Rain System®