Dážď na objednávku! Kärcher Rain System® sa dá ideálne umiestniť v živých plotoch, kríkoch, zeleninových a kvetinových záhonoch. Voda bez strát, ekologicky a úsporne skončí presne tam, kde je potrebná. Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a ponúka 1/2" PVC hadicu s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čiastočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System® je možné individuálne prispôsobiť každej záhrade.
Zavlažovací systém Kärcher Rain System®
Nový inteligentný spôsob zavlažovania.
Je jedno, či ide o živé ploty, kvetinové záhony, kríky alebo bylinky - nový, inteligentný zavlažovací systém vďaka cielenému dávkovaniu v závislosti od vlhkosti zásobí každú rastlinu vodou individuálne a podľa potreby. Nový Kärcher Rain System® v sebe spája výhody mikro-kvapkania a bežného zavlažovania. Systém pracuje s tlakom do 4 barov a 1/2" PVC hadicou s kvapkacími a striekacími manžetami. Redukčný ventil a filter na ochranu pred tlakovým preťažením a čiastočkami špiny je možné namontovať dodatočne. Kärcher Rain System™ sa dá individuálne prispôsobiť každej záhrade a perfekte spolupracuje so senzorom SensoTimer pre riadenie zavlažovania podľa potreby.
Zavlažovanie kvetináčov
Pohodlné a efektívne zavlažovanie až 15 kvetináčov a kvetinových truhlíkov na terasách a balkónoch.
Efektívne zavlažovanie kvapkaním
Spoľahlivé zavlažovanie pozdĺž rastlín. Vhodné na plochy dlhé až 50 m.
Cielené zavlažovanie
Kvapkacia manžeta s reguláciou prietoku na cielené zavlažovanie priamo pri rastline.
Plošné zavlažovanie
Striekacie manžety s tromi rôznymi tvarmi rozstrekovaného prúdu (360°, 180°, 90°) a nastaviteľným prietokom.