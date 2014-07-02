Horúcovodné vysokotlakové čističe - špeciálna trieda
Horúcovodná špeciálna trieda – pre prácu bez spalín: Keď spaliny pôsobia rušivo alebo sú zakázané: V hygienických priestoroch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo na plavárňach sa používa špeciálna trieda s elektrickým ohrevom.
Špeciálna trieda
Horúcovodná špeciálna trieda – pre prácu bez spalín Keď spaliny pôsobia rušivo alebo sú zakázané: V hygienických priestoroch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo na plavárňach sa používa špeciálna trieda s elektrickým ohrevom.
0 Počet produktov