Horúcovodné vysokotlakové čističe - špeciálna trieda

Špeciálna trieda

Horúcovodná špeciálna trieda – pre prácu bez spalín Keď spaliny pôsobia rušivo alebo sú zakázané: V hygienických priestoroch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo na plavárňach sa používa špeciálna trieda s elektrickým ohrevom.

Kärcher Horúcovodná špeciálna trieda – pre prácu bez spalín