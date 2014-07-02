Horúcovodné vysokotlakové čističe

Horúcou vodou čistia vysokotlakové čističe pri rovnakom tlaku ešte lepšie. Stroje Kärcher presviedčajú maximálnym komfortom obsluhy a najmodernejšou technikou.

Kärcher Trieda super

Trieda super

Či automobilové odvetvie, poľnohospodárstvo, stavebný priemysel alebo špedície: Mobilná trieda super prináša maximálny výkon všade tam, kde sa inak používajú stacionárne stroje.

Zobraziť produkty
Kärcher Stredná trieda

Stredná trieda

Pre predajne áut, stavebný priemysel, poľnohospodárstvo a komunálnu oblasť: Stredná trieda spája inovatívnu techniku s maximálne pohodlným ovládaním. Ideálne sa hodí pre maximálne namáhanie.

Zobraziť produkty
Kärcher Kompaktná trieda

Kompaktná trieda

Čistenie vozidiel, čistenie motorov vozidiel či odstraňovanie nečistôt z vonkajších schodísk. Nová trieda Compact poskytuje čistenie horúcou vodou s vysokým tlakom až 180 barov a prietokom až 900 l/h.

Zobraziť produkty
Kärcher Vertikálna trieda

Vertikálna trieda

Výkonné robustné stroje uplácajú hlavne svojou manévrovateľnosťou a jednoduchou prepravou. Tým je trieda Upright hospodárnou alternatívnou pre najrozličnejšie remeselné podniky, malé autodielne alebo upratovacie firmy.

Zobraziť produkty
Kärcher Špeciálna trieda

Špeciálna trieda

Keď spaliny pôsobia rušivo alebo sú zakázané: V hygienických priestoroch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo na plavárňach sa používa špeciálna trieda s elektrickým ohrevom.

Zobraziť produkty
Kärcher HDS prívesný vozík

HDS prívesný vozík

Mobilné a nezávislé univerzálne riešenie na profesionálne používanie v komunálnej oblasti, stavebníctve a priemysle. Možnosť konfigurácie, vysoká efektívnosť, spoľahlivosť a jednoduchá obsluha. 500 l vody a 100 l paliva na palube umožňuje až 60 minútové nezávislé používanie, úplne bez pripojenia na prúd alebo vodovodnú prípojku.

Zobraziť produkty
Kärcher Spaľovací motor

Spaľovací motor

Ak nie je k dispozícii prúd, vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – alternatívne aj na bionaftu – zaručujú maximálnu flexibilitu a nezávislosť.

Zobraziť produkty

Odporúčané produkty