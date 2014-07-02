Horúcovodné vysokotlakové čističe
Horúcou vodou čistia vysokotlakové čističe pri rovnakom tlaku ešte lepšie. Stroje Kärcher presviedčajú maximálnym komfortom obsluhy a najmodernejšou technikou.
Trieda super
Či automobilové odvetvie, poľnohospodárstvo, stavebný priemysel alebo špedície: Mobilná trieda super prináša maximálny výkon všade tam, kde sa inak používajú stacionárne stroje.
Stredná trieda
Pre predajne áut, stavebný priemysel, poľnohospodárstvo a komunálnu oblasť: Stredná trieda spája inovatívnu techniku s maximálne pohodlným ovládaním. Ideálne sa hodí pre maximálne namáhanie.
Kompaktná trieda
Čistenie vozidiel, čistenie motorov vozidiel či odstraňovanie nečistôt z vonkajších schodísk. Nová trieda Compact poskytuje čistenie horúcou vodou s vysokým tlakom až 180 barov a prietokom až 900 l/h.
Vertikálna trieda
Výkonné robustné stroje uplácajú hlavne svojou manévrovateľnosťou a jednoduchou prepravou. Tým je trieda Upright hospodárnou alternatívnou pre najrozličnejšie remeselné podniky, malé autodielne alebo upratovacie firmy.
Špeciálna trieda
Keď spaliny pôsobia rušivo alebo sú zakázané: V hygienických priestoroch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo na plavárňach sa používa špeciálna trieda s elektrickým ohrevom.
HDS prívesný vozík
Mobilné a nezávislé univerzálne riešenie na profesionálne používanie v komunálnej oblasti, stavebníctve a priemysle. Možnosť konfigurácie, vysoká efektívnosť, spoľahlivosť a jednoduchá obsluha. 500 l vody a 100 l paliva na palube umožňuje až 60 minútové nezávislé používanie, úplne bez pripojenia na prúd alebo vodovodnú prípojku.
Spaľovací motor
Ak nie je k dispozícii prúd, vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – alternatívne aj na bionaftu – zaručujú maximálnu flexibilitu a nezávislosť.