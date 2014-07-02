Studenovodné vysokotlakové čističe
Studenovodné vysokotlakové čističe – studená sprcha pre zažratú špinu Každodenné čistenie strojov, áut a budov: Pomocou tlaku a vysokého prietoku odstránia studenovodné vysokotlakové čističe aj pevne priľnutú špinu. Ideálne na čistenie veľkých plôch.
Trieda super
Použitie v stavebníctve, poľnohospodárstve, priemysle a komunálnej oblasti si vyžaduje maximálny výkon. Pracovný tlak, prietok a výbava super triedy sú dimenzované presne na tento účel.
Stredná trieda
Dobre vybavené na dlhú a drsnú prácu: Studenovodné vysokotlakové čističe strednej triedy vyčistia prístroje, autá alebo podnikový areál rýchlo a spoľahlivo.
Kompaktná trieda
Ľahké a výkonné: Viacúčelové stroje kompaktnej triedy vyčistia dvor a dielňu v najkratšom čase. Presviedčajú tlakom, prietokom a životnosťou.
Špeciálna trieda
Vybavené na jednoduchú prepravu na obzvlášť zložitom teréne: Táto špeciálna trieda značky Kärcher odstráni nepoddajné znečistenie na ťažko prístupných miestach.
Spaľovací motor
Ak nie je k dispozícii prúd, vysokotlakové čističe so spaľovacím motorom – alternatívne aj na bionaftu – zaručujú maximálnu flexibilitu a nezávislosť.
HD prívesné vozíky
Výkonné benzínové a naftové motory ako aj 100 l nádrž na vodu garantujú minimálne jednu hodinu plný vysokotlakový výkon počas náročného čistenia. Ideálne sa hodia na stavby, v komunálnych podnikoch alebo na prenajímanie profesionálnym používateľom. Všestranne konfigurovateľný stroj, maximálne odolný s jednoduchou obsluhou.