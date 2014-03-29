Horúca voda robí rozdiel
S vysokým tlakom efektívne. S horúcou vodou ešte viac. Vysokotlakové čističe Kärcher dosahujú pri porovnaní s čistením bez tlaku obdivuhodné výhody ohľadom hospodárnosti, výsledku čistenia a ekologickosti. Horúcovodné vysokotlakové čističe HDS tieto výhody pri čistení nepoddajných nečistôt ešte výraznejšie zvyšujú. Modely HDS značky Kärcher sú pri olejoch, mastnote a bielkovinách – a hlavne, ak toto znečistenie už zaschlo – vo väčšine prípadov lepším riešením.
Výrazne výhodnejšie s horúcou vodou.
Horúcovodné vysokotlakové čističe môžu zvýšiť teplotu vody z cca 12 °C až na 155 °C. To umožňuje zníženie pracovného tlaku, pracovného času ako aj množstva použitých čistiacich prostriedkov. Čistenie horúcou vodou ponúka aj rôzne možnosti optimalizácie postupu čistenia a presvedčivé výhody.
Lepší výsledok čistenia
Horúca voda rozpustí aj stuhnutý olej a mastnotu, tie potom lepšie emulgujú a jednoducho sa odstránia. V potravinárskej oblasti je možné vďaka horúcej vode efektívne rozpustiť bielkoviny a tuky.
Nižšia spotreba čistiacich prostriedkov
Mastnota, oleje, živice a pod. sa dajú vo väčšine prípadov rozpustiť už pomocou horúcej vody, čím sa používa výrazne menej čistiacich prostriedkov alebo nie sú potrebné vôbec žiadne. Okrem úspory nákladov sa tak dosiahne aj ochrana životného prostredia.
Kratšia doba schnutia
Plochy čistené horúcou vodou schnú vďaka teplu rýchlejšie, čím sú potom rýchlejšie k dispozícii pre ďalšie spracovanie príp. použitie.
Vylepšená hygiena
Po čistení horúcou vodou je možné preukázať výraznú redukciu choroboplodných zárodkov. Pre mnohé hygienické požiadavky je toto zníženie počtu choroboplodných zárodkov dosiahnuté bez dezinfekčných prostriedkov plne postačujúce.
Kratší pracovný čas
Horúca voda vedie k rýchlejšiemu rozpúšťaniu špiny, a tým k výraznej úspore času až 35 percent. Rôznorodé úlohy v oblasti čistenia tak zrealizujete cenovo výhodne a hospodárne.
Jednoznačne: Porovnanie nákladov HD a HDS
Obstarávacie a udržiavacie náklady horúcovodného vysokotlakového čističa sú oproti studenovodnému čističu v dôsledku prídavných horákov a s tým spojenej spotreby energie trochu vyššie. Použitím horúcej vody je však možné dosiahnuť výraznú úsporu času až 35 % a lepší výsledok čistenia. A navyše pri HDS väčšinou kompletne odpadajú náklady na čistiaci prostriedok.
Vyššia teplota pre vyšší výkon.
Tepelná energia je pre čistenie dôležitým faktorom. Teplo urýchľuje chemické procesy, každé zvýšenie teploty o 10 °C zdvojnásobuje rýchlosť reakcie. Teplota zvýšená o 20 °C zvyšuje rýchlosť reakcie štvornásobne. Oleje, mastnota alebo sadza sa rýchlejšie rozpustia a dajú sa ľahšie odstrániť. Urýchli sa emulgácia olejov a tukov vo vode. A nahriaty povrch schne rýchlejšie. V praxi dokážu vyššie teploty vody skrátiť čas čistenia až od 35 % – pri výrazne lepších výsledkoch. Znížením prietoku vody je okrem toho možné docieliť teplotu pary do max. 155 °C. Kombinácie pary bez obsahu minerálov a tlaku dokáže odstrániť aj najnepoddajnejšie nečistoty. Tým je zaručený vysoký čistiaci výkon aj bez chemických prísad. Parný stupeň sa vynikajúco hodí na odstraňovanie asfaltových vrstiev, farieb všeobecne, hrdze, lišajníkov a rias.
Výkonnosť nie je otázkou triedy
Efektívnosť je koniec koncov výsledkom optimálneho prispôsobenia výkonu danej úlohe. Horúcovodné vysokotlakové čističe Kärcher sú k dispozícii v rôznych výkonových triedach a modeloch, ktoré pre praktického používateľa ponúkajú na každý účel použitia ten správny stroj.
Vertikálna trieda vysokotlakových čističov Kärcher HDS-U
Výkonné a odolné stroje s maximálnou mobilitou na príležitostné používanie na rôznych miestach: jednoduché manévrovanie a preprava.
Ideálne pre tieto branže:
Kompaktná trieda vysokotlakových čističov Kärcher HDS-C
Mobilné vysokotlakové čističe pre často sa striedajúce miesta použitia: jednoduchá preprava aj napriek vysokému výkonu.
Ideálne pre tieto branže:
Stredná trieda vysokotlakových čističov Kärcher HDS-M
Na každodenné čistenie strojov alebo plôch. Princíp „jogger“ ukazuje, že aj v tejto triede je možná dobrá mobilita.
Ideálne pre tieto branže:
Super trieda vysokotlakových čističov Kärcher HDS-S
Riešenie, ak musíte permanentne odstraňovať veľké množstvo nepoddajnej špiny, napríklad pri nepretržitom používaní na stavbe, v poľnohospodárstve, komunálnej oblasti a priemysle.
Ideálne pre tieto branže:
Špeciálna trieda vysokotlakových čističov Kärcher HDS-E
Bezspalinový horúcovodný vysokotlakový čistič s elektrickým ohrevom vody sa používa tam, kde sú spaliny neželané alebo úplne zakázané, napr. v potravinárskych podnikoch, nemocniciach, veľkovývarovniach alebo priemyselných podnikoch.
Ideálne sa hodí pre tieto branže: