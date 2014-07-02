Ultra vysokotlakové čističe
Ultra vysokotlakové čistiace systémy Ešte viac výkonu pre náročné úlohy. Ultra vysokotlakové čističe Kärcher. Ak pri odstraňovaní špiny už nepostačuje sila bežných vysokotlakových čističov, prichádzajú na rad ultra vysokotlakové čističe. Vďaka ultra vysokému tlaku (UHP) spoľahlivo odstránite aj tie najzažratejšie znečistenia alebo povlaky. Ideálne na to najtvrdšie použitie v priemysle a stavebníctve.
Studenovodné stroje s rúrkovým rámom
Robustný klietkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriavu. Robustný klietkový dizajn chráni celý stroj a umožňuje bezpečné nakladanie pomocou žeriavu. Princíp rudly pre jednoduchú prepravu a mnohé ďalšie detaily robia z týchto strojov prvú voľbu na profesionálne využitie. Jedno, či ako benzínový alebo elektrický variant.