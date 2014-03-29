Kärcher iSolar - systémové riešenie na čistenie solárnych modulov
Znečistenie prachom, sadzami a peľom znižuje výkon fotovoltaických zariadení a solárnych modulov až o 20 percent. Prirodzené pôsobenie dažďa, rosy a vetra v žiadnom prípade nepostačuje na účinné vyčistenie modulov. Na ich dôkladné čistenie ponúka Kärcher nové príslušenstvo pre vysokotlakové čističe: Pomocou iSolar, systému pozostávajúceho z rotujúcich kief upevnených na teleskopickej tyči, je možné v závislosti od modelu hospodárne vyčistiť až 1.500 m² plochy modulov. iSolar má certifikát DLG e.V. (Nemecká poľnohospodárska spoločnosť).
Čisté moduly – isté výnosy
Prvý systém na čistenie fotovoltaických zariadení s certifikátom DLG! Rafinované čistiace riešenia firmy Kärcher sa postarajú o nekompromisne čisté solárne moduly – a tým až o
20 percent vyššie výnosy v porovnaní so silne znečistenými modulmi.
Možnosti využitia systému iSolar sú prakticky neobmedzené. Všade tam, kde sa prevádzkujú solárne a fotovoltaické zariadenia, zaisťuje iSolar výnos zo slnečnej energie: poľnohospodárstvo, živnostenské podnikanie, priemysel a súkromné budovy. Hlavne v lokalitách vystavených silnému znečisteniu. V poľnohospodárstve spôsobuje veľké problémy hlavne prašnosť z priľahlých polí ako aj vzduch vychádzajúci zo stajní a maštalí. Kärcher iSolar je hospodárnym rozhodnutím tak pre prevádzkovateľa zariadenia ako aj pre upratovacie firmy.
Naše odporúčanie pre čistenie fotovoltaických zariadení: Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/20-4 M alebo studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/23-4 S v kombinácii so systémom na zmäkčovanie vody Kärcher a príslušenstvom iSolar. Potrebná je kotúčová kefa ako aj teleskopická tyč.
Jemne a dôkladne: iSolar 800/400.
Kefy iSolar 400 a iSolar 800 sú poháňané prúdom vody z vysokotlakového čističa, ktorý sa súčasne stará o odstránenie špiny. Samotný čistiaci efekt sa dosiahne mechanickou prácou štetín. Štetiny sú z nylónu zaručujú vyčistenie povrchu modulov bez poškrabania. Zariadenia iSolar 800/400 pracujú s nízkym tlakom, čím nevzniká riziko poškodenia modulov. Pre obzvlášť dlhú životnosť sú rotujúce kefy vybavené robustnými guľkovými ložiskami.
iSolar 400
Vodou poháňaná kotúčová kefa iSolar 400 má pracovnú šírku 400 mm a hodí sa hlavne na čistenie malých až stredne veľkých fotovoltaických zariadení. Vďaka nízkej hmotnosti a jednoduchej manipulácii je možné pohodlne vyčistiť aj zariadenia na podstavcoch.
- Kompaktný model základnej triedy pre menšie plochy
- Obzvlášť vhodný pre zariadenia na podstavcoch
- Vodou poháňaná kotúčová kefa s guľkovým ložiskom
- Prípojka M 18 × 1,5; kompatibilná s bežnými HD/HDS strojmi
- Prednástrek susedných modulov
iSolar 800
Vodou poháňaná kefová hlava iSolar 800 s pracovnou šírkou 800 mm pracuje s dvomi proti sebe rotujúcimi kotúčovými kefami a používa sa na čistenie fotovoltaických zariadení
. Protibežné kefy vyrovnávajú všetky vznikajúce
priečne sily a tým zaručujú optimálnu manipuláciu. A aj flexibilný uhlový kĺb na prípojke kefovej hlavy uľahčuje prácu. Stará sa o to, aby štetiny vždy dosadali plocho, čím umožňuje rovnomerné výsledky čistenia. Kefová hlava sa vyznačuje obzvlášť vysokým plošným výkonom - čo je ideálne na čistenie veľkých zariadení, napríklad na strechách maštalí.
- Veľmi vysoký čistiaci a plošný výkon
- Optimálna manipulácia vďaka vyrovnávaniu priečnych síl
- Protibežné kotúčové kefy s guľkovým ložiskom
- Robustný mosadzný ohybný kĺb pre flexibilný pracovný uhol
- Prípojka M 18 × 1,5; kompaktný s bežnými HD/HDS strojmi
- Prednástrek susedných modulov
Zaistenie proti pádu iSolar - pre bezpečnú prácu na streche
- Certifikovaný, normovaný zabezpečovací systém
- Súbežne sa pohybujúce zariadenie s pásovým tlmičom pádu
- Robustný kovový box na uskladnenie a prepravu
- Vrátane 12 m vodiaceho lana
- Uväzovací popruh na upevnenie
- Záchytný popruh s rýchlouzávermi
Vodný kameň a silné znečistenie: bezpečne uvoľnené
Voda obsahujúca vápnik môže viesť k vápenatému povlaku, čím sa môže drasticky znížiť výkonnosť modulov. Spoľahlivú ochranu pred vápenatými fľakmi ponúkajú mobilné zmäkčovače vody Kärcher a solárny čistič RM 99. V zmäkčovači vody iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnený vápnik a znižuje tvrdosť na 0–1 °dH. Ak čistenie iba vodou nepostačuje, napríklad pri silnom alebo mastnom znečistení, solárny čistič RM 99 špinu uvoľní a naviaže uvoľnený vápnik, takže nevznikajú vápenaté fľaky.
Čistič solárnych zariadení RM 99: efektívny a šetrný
- Veľmi efektívne a šetrne k materiálu uvoľňuje najnepoddajnejšie znečistenie
- Predchádza vápenatým fľakom pri
- všetkých tvrdostiach vody
- Biologicky ľahko odbúrateľný
Mobilne proti vodnému kameňu
Vápenatá voda môže viesť k zvyškom vápnika, spoľahlivú ochranu pred vápenatými fľakmi ponúkajú mobilné zmäkčovače vody Kärcher WS 50 a solárny čistič RM 99. V zmäkčovači vody iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnený vápnik a znižuje tvrdosť na 0–1 °dH. Schnutie po čistení bez zvyškov
- Vynikajúca mobilita a jednoduchá preprava
- Rám z oceľových rúrok s práškovým lakovaním, s veľkými kolesami so vzduchom plnenými pneumatikami