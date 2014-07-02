Zabezpečenie proti pádu iSolar

Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmičom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovacou slučkou a plechovým kufrom.

Certifikovaný a normovaný systém zaistenia osôb pre bezpečnú prácu na streche. Zaistenie proti pádu obsahuje súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmičom pádu a 15 m lano s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovaciu slučku na upevnenie záchytného zariadenia ako aj praktický kufor z oceľového plechu na odkladanie a prepravu.

Špecifikácie

Technické údaje

Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,4

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Kompatibilné stroje
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