Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU
Veľmi odolný vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 8/18-4 M Cage s práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok na tvrdé priemyselné používanie a maximálnu ochranu čerpadlovej jednotky.
Mobilný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage v obzvlášť odolnej klietkovej verzii s práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok na ochranu pri tvrdom mobilnom používaní a častej preprave. Tento stroj s jednoduchým servisom je dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe a používateľovi ponúka maximálnu flexibilitu a stabilitu. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Navyše je možné prietok vody a pracovný tlak regulovať priamo na ručnej striekacej pištoli pomocou Servo Control. Toto 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca, ktoré je poháňané 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom, znižuje spotrebu energie približne o 20 percent. Na ochranu vysokotlakových komponentov je sériovo zabudovaná automatická dekompresia tlaku ako aj veľký jemný vodný filter.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Rám z oceľových rúrok sa hodí aj na jednoduché upevňovanie a zabezpečenie stroja v servisnom vozidle. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Príkladná jednoduchá údržbaJednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|760
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Príkon (kW)
|4,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|44,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|48,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 460 x 970
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Striekacia tyč: 840 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
