Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU

Veľmi odolný vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 8/18-4 M Cage s práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok na tvrdé priemyselné používanie a maximálnu ochranu čerpadlovej jednotky.

Mobilný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage v obzvlášť odolnej klietkovej verzii s práškovo lakovaným rámom z oceľových rúrok na ochranu pri tvrdom mobilnom používaní a častej preprave. Tento stroj s jednoduchým servisom je dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe a používateľovi ponúka maximálnu flexibilitu a stabilitu. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Navyše je možné prietok vody a pracovný tlak regulovať priamo na ručnej striekacej pištoli pomocou Servo Control. Toto 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca, ktoré je poháňané 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom, znižuje spotrebu energie približne o 20 percent. Na ochranu vysokotlakových komponentov je sériovo zabudovaná automatická dekompresia tlaku ako aj veľký jemný vodný filter.

Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Rám z oceľových rúrok sa hodí aj na jednoduché upevňovanie a zabezpečenie stroja v servisnom vozidle. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Príkladná jednoduchá údržba
Príkladná jednoduchá údržba
Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 760
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Príkon (kW) 4,6
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 44,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 48,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 420 x 460 x 970

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Striekacia tyč: 840 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Vypínač tlaku
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Cage *EU náhradný diel

