Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
Moderná vysokotlaková pištoľ EASY!Force patrí do sériovej výbavy vysokotlakového čističa s ohrevom HDS 1000 De. Stabilný rám je dimenzovaný pre prepravu žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom.
Vďaka bohatej výbave, výkonnému naftovému motoru značky Yanmar a stabilnému rúrkovému rámu presviedča náš vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 De aj tam, kde iné stroje musia kapitulovať. Kvalitné komponenty – ako je vysokotlakové čerpadlo s mosadznou hlavou valca, antikorovými ventilmi a antikorovým piestom s chróm-niklovým povrchom – zabezpečujú mimoriadne dlhú životnosť aj pri najťažšom nepretržitom používaní. Naša nová vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, sa stará o prácu bez únavy, zatiaľ čo s našimi rýchlouzávermi EASY!Lock ide všetko od ruky: v porovnaní s bežnými závitovými spojmi 5krát rýchlejšie, pričom sú ale rovnako pevné a majú rovnako dlhú životnosť. Rozsiahle bezpečnostné vybavenie plavákovou nádobou a integrovanou ochranou proti vodnému kameňu (DGT), ktorá zabezpečuje oddelenie od vodovodnej siete, rôznymi bezpečnostnými ventilmi, poistkami proti nedostatku oleja, vody a paliva zaručuje trvalú disponibilitu tohto stroja. Pevný rám chráni komponenty a uľahčuje dopravu.
Vlastnosti a výhody
Veľmi pohodlná obsluhaAutomatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí. Ergonomická ručná striekacia pištoľ znižuje silu potrebnú na stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
Maximálna výkonnosťVysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním. Na odstraňovanie nepoddajných zaschnutých nečistôt. Dve integrované naftové a benzínové nádrže umožňujú dlhé doby chodu.
Úsporný naftový spaľovací motorSpĺňa emisnú normu EU STAGE V. Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
Jednoduchá obsluha
- Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
- Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|450 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 98
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,6
|Veľkosť trysky
|048
|Palivová nádrž (l)
|34
|Palivá
|Ľahký olej / Nafta
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Typ motora
|L 100 V
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Stacionárny
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|188,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|194,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 750 x 785
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Klietkový ochranný rám
- Elektroštart
- stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Príslušenstvo
