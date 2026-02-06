Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De

Moderná vysokotlaková pištoľ EASY!Force patrí do sériovej výbavy vysokotlakového čističa s ohrevom HDS 1000 De. Stabilný rám je dimenzovaný pre prepravu žeriavom alebo vysokozdvižným vozíkom.

Vďaka bohatej výbave, výkonnému naftovému motoru značky Yanmar a stabilnému rúrkovému rámu presviedča náš vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 1000 De aj tam, kde iné stroje musia kapitulovať. Kvalitné komponenty – ako je vysokotlakové čerpadlo s mosadznou hlavou valca, antikorovými ventilmi a antikorovým piestom s chróm-niklovým povrchom – zabezpečujú mimoriadne dlhú životnosť aj pri najťažšom nepretržitom používaní. Naša nová vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, sa stará o prácu bez únavy, zatiaľ čo s našimi rýchlouzávermi EASY!Lock ide všetko od ruky: v porovnaní s bežnými závitovými spojmi 5krát rýchlejšie, pričom sú ale rovnako pevné a majú rovnako dlhú životnosť. Rozsiahle bezpečnostné vybavenie plavákovou nádobou a integrovanou ochranou proti vodnému kameňu (DGT), ktorá zabezpečuje oddelenie od vodovodnej siete, rôznymi bezpečnostnými ventilmi, poistkami proti nedostatku oleja, vody a paliva zaručuje trvalú disponibilitu tohto stroja. Pevný rám chráni komponenty a uľahčuje dopravu.

Vlastnosti a výhody
Veľmi pohodlná obsluha
Automatické vypínanie horáka pri nedostatku vody a prehriatí. Ergonomická ručná striekacia pištoľ znižuje silu potrebnú na stlačenie a udržanie stlačenej pištole.
Maximálna výkonnosť
Vysoko výkonný horák so stojatým vykurovacím hadom a bezvýbušným trvalým zapaľovaním. Na odstraňovanie nepoddajných zaschnutých nečistôt. Dve integrované naftové a benzínové nádrže umožňujú dlhé doby chodu.
Úsporný naftový spaľovací motor
Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Elektroštart na jednoduché zapínanie bez vynakladania veľkej sily.
Jednoduchá obsluha
  • Otáčky sa pri pohotovostnom režime (stand by) automaticky znížia. Tým sa chráni motor a šetrí sa energia.
  • Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 450 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 98
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,6
Veľkosť trysky 048
Palivová nádrž (l) 34
Palivá Ľahký olej / Nafta
Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Typ motora L 100 V
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Stacionárny
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 188,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 194,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1100 x 750 x 785

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Klietkový ochranný rám
  • Elektroštart
  • stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De náhradný diel

