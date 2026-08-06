Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Kompaktný mobilný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus bez ohrevu so 4 pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom a automatickou dekompresiou tlaku. Vysoký čistiaci výkon a energetická efektivita.
Keďže je dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a aj vodorovnej polohe, umožňuje tento kompaktný mobilný a výkonný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus maximálnu flexibilitu pri používaní. Maximálny komfort pritom zaručujú zmysluplné detaily, ako Servo Control, náš systém na reguláciu prietoku vody a pracovného tlaku priamo na pištoli, alebo aj jednoduchá manévrovateľnosť a nenáročnosť tohto spoľahlivého stroja na miesto. Vďaka pohonu 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom a regulácii tlakovým spínačom zabezpečuje táto nová čerpadlová technika zvýšenie výkonu a energetickej efektivity až o 20 percent. Automatická dekompresia tlaku chráni vysokotlakové komponenty pred preťažením v pohotovostnej prevádzke. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Na odkladanie príslušenstva počas prepravy priamo na stroji je k dispozícii voliteľná výbava.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysoká mobilitaDržadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Príkladná jednoduchá údržbaJednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|380 - 760
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Príkon (kW)
|4,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|41
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|44,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 700
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher