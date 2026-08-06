Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU

Kompaktný mobilný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus bez ohrevu so 4 pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom a automatickou dekompresiou tlaku. Vysoký čistiaci výkon a energetická efektivita.

Keďže je dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a aj vodorovnej polohe, umožňuje tento kompaktný mobilný a výkonný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus maximálnu flexibilitu pri používaní. Maximálny komfort pritom zaručujú zmysluplné detaily, ako Servo Control, náš systém na reguláciu prietoku vody a pracovného tlaku priamo na pištoli, alebo aj jednoduchá manévrovateľnosť a nenáročnosť tohto spoľahlivého stroja na miesto. Vďaka pohonu 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom a regulácii tlakovým spínačom zabezpečuje táto nová čerpadlová technika zvýšenie výkonu a energetickej efektivity až o 20 percent. Automatická dekompresia tlaku chráni vysokotlakové komponenty pred preťažením v pohotovostnej prevádzke. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Na odkladanie príslušenstva počas prepravy priamo na stroji je k dispozícii voliteľná výbava.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU: Príkladná jednoduchá údržba
Príkladná jednoduchá údržba
Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 380 - 760
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Príkon (kW) 4,6
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 41
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 44,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 700

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M Plus *EU náhradný diel

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