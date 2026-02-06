Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU

Čerpadlová jednotka strednej triedy HD 8/18-4 M St s odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca a 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom. Horizontálne a vertikálne využitie.

Naša výkonná motorovo-čerpadlová jednotka HD 8/18-4 M St s odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca, ako aj 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom a reguláciou tlakovým spínačom dokáže zvýšiť energetickú efektívnosť a čistiaci výkon až o 20 percent. Tento stacionárny stroj strednej triedy je pritom dimenzovaný na prevádzku v ležiacej, ako aj stojacej polohe. 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja umožňuje vertikálnu montáž na stenu, ako aj horizontálne zabudovanie. Jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu chránenému vodným filtrom a k elektronickým komponentom umožňuje jednoduchú údržbu tohto stroja. Pomocou funkcie Servo Control je možné na základe výberu príslušnej trysky meniť prietok vody a pracovný tlak. Všetky vysokotlakové komponenty sú pred preťažením v pohotovostnom režime chránené spoľahlivou dekompresiou tlaku.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Príprava pre stacionárnu prevádzku
Príprava pre stacionárnu prevádzku
Jednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 760
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Príkon (kW) 4,6
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 31,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 34
Rozmery (d x š x v) (mm) 290 x 300 x 565

Balenie obsahuje

  • Servo Control

Výbava

  • Vypínač tlaku
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU náhradný diel

