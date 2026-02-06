Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU
Čerpadlová jednotka strednej triedy HD 8/18-4 M St s odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca a 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom. Horizontálne a vertikálne využitie.
Naša výkonná motorovo-čerpadlová jednotka HD 8/18-4 M St s odolným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca, ako aj 4-pólovým pomaly bežiacim trojfázovým motorom a reguláciou tlakovým spínačom dokáže zvýšiť energetickú efektívnosť a čistiaci výkon až o 20 percent. Tento stacionárny stroj strednej triedy je pritom dimenzovaný na prevádzku v ležiacej, ako aj stojacej polohe. 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja umožňuje vertikálnu montáž na stenu, ako aj horizontálne zabudovanie. Jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu chránenému vodným filtrom a k elektronickým komponentom umožňuje jednoduchú údržbu tohto stroja. Pomocou funkcie Servo Control je možné na základe výberu príslušnej trysky meniť prietok vody a pracovný tlak. Všetky vysokotlakové komponenty sú pred preťažením v pohotovostnom režime chránené spoľahlivou dekompresiou tlaku.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Príprava pre stacionárnu prevádzkuJednoduchý a pevný 3-bodový úchyt na zadnej strane stroja pre upevnenie na stenu. Veľmi kompaktná konštrukcia šetriaca miesto. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|760
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Príkon (kW)
|4,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|31,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|34
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 300 x 565
Balenie obsahuje
- Servo Control
Výbava
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 M St *EU náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher