Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S

Pre maximálny výkon v najdrsnejších podmienkach: horúcovodný vysokotlakový čistič super triedy so 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom a robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom.

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S ako jeden z najvýkonnejších strojov v super triede Kärcher presviedča najlepšími výsledkami čistenia v najtvrdších prevádzkových podmienkach. Vysokokvalitné komponenty ako nízkootáčkový, 4-pólový, vodou chladený elektromotor a robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom poskytujú maximálnu kvalitu, zatiaľ čo ekonomický režim eco!efficiency zaisťuje maximálnu účinnosť. HDS 13/20-4 S sa veľmi ľahko obsluhuje a udržiava, je ergonomicky navrhnutý a ľahko sa prepravuje, čo sa týka aj používateľskej prívetivosti. V neposlednom rade to podčiarkuje energeticky úsporná spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050 milimetrov dlhým pracovným nadstavcom s patentovanou technológiou trysiek. Optimalizovaná konštrukcia horákov, 2 nádrže na čistiaci prostriedok, rozsiahla bezpečnostná technológia, rýchlouzávery EASY!Lock šetriace čas a sofistikované možnosti skladovania príslušenstva dopĺňajú bohatý balík vybavenia stroja.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S: Vysoká hospodárnosť
Vysoká hospodárnosť
V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 S: Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky. Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 600 - 1300
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 9,5
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 7,6
Príkon (kW) 9,5
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 206
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 215,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
