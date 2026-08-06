Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU

Vynikajúce výkonové údaje (prietok vody 760 l, pracovný tlak 180 bar) a pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon predstavujú výhody vysokotlakového čističa HD 8/18-4 MXA Plus.

Náš kompaktný a mobilný vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 8/18-4 MXA Plus so 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom presviedča rôznorodou výbavou, jednoduchým servisom a vysokou flexibilitou použitia. Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť prevádzky. Odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiacu silu a energetickú efektívnosť, pričom súčasne garantuje dlhú životnosť. Ochranu kvalitných komponentov preberá automatická dekompresia tlaku a veľký vodný filter. Neunavujúcu prácu a časovo úspornú prípravu stroja na prevádzku zaručujú inovatívne riešenia: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Príslušenstvo, až po alternatívny penovací nadstavec s nádobou, si nájde svoje miesto počas prepravy vďaka premysleným riešeniam bezpečne priamo na stroji.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Pružinový automatický hadicový bubon
Pružinový automatický hadicový bubon
Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou. Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania. Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Prídavný podstavec
Prídavný podstavec
Zväčšuje odstavnú plochu prístroja. Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
  • Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
  • Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
  • Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
  • Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 380 - 760
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Príkon (kW) 4,6
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 45,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 49,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU náhradný diel

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