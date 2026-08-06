Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU
Vynikajúce výkonové údaje (prietok vody 760 l, pracovný tlak 180 bar) a pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon predstavujú výhody vysokotlakového čističa HD 8/18-4 MXA Plus.
Náš kompaktný a mobilný vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 8/18-4 MXA Plus so 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom presviedča rôznorodou výbavou, jednoduchým servisom a vysokou flexibilitou použitia. Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť prevádzky. Odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zvyšuje čistiacu silu a energetickú efektívnosť, pričom súčasne garantuje dlhú životnosť. Ochranu kvalitných komponentov preberá automatická dekompresia tlaku a veľký vodný filter. Neunavujúcu prácu a časovo úspornú prípravu stroja na prevádzku zaručujú inovatívne riešenia: Zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, rýchlouzávery EASY!Lock umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými závitovými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Príslušenstvo, až po alternatívny penovací nadstavec s nádobou, si nájde svoje miesto počas prepravy vďaka premysleným riešeniam bezpečne priamo na stroji.
Vlastnosti a výhody
Pružinový automatický hadicový bubonMaximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou. Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania. Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Prídavný podstavecZväčšuje odstavnú plochu prístroja. Zvyšuje bezpečnosť proti prevráteniu pri zvislej prevádzke.
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor. Kvalitná valcová hlava z mosadze
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Vysoká mobilita
- Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
- Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.
- Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|380 - 760
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Príkon (kW)
|4,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|45,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|49,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 966
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Flex
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA Plus *EU náhradný diel
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