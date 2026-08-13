iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)
Pre prietok 1 100 – 1 300 l/h: vodou poháňaná kefová hlavica iSolar s priemerom 800 mm s 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým kĺbom umožňujú rovnomerné čistenie fotovoltických zariadení.
Určené pre vysokotlakové čističe s prietokom 1 100 až 1 300 l/h. Model iSolar 800 ponúka veľkorysú pracovnú šírku 800 mm. Hlava kefy, poháňaná vodou, je vybavená dvoma protibežne rotujúcimi kotúčovými kefami. Tak sa vyrovnajú priečne sily a práca ide od ruky. Flexibilný uhlový spoj na spojke hlavy kefy tiež uľahčuje prácu a tiež zaručuje, že štetiny vždy pekne priliehajú na povrch. Týmto spôsobom je možné fotovoltické systémy dokonale vyčistiť a priebežne dosahovať rovnomerné výsledky. Dokonca aj veľmi veľké systémy, ako napríklad tie, ktoré sa často nachádzajú na strechách, je možné ľahko vyčistiť vďaka vysokému plošnému výkonu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|1100 / 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Pripájací závit
|M 18
|Priemer (mm)
|800
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,7
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) náhradný diel
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