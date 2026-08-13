iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h)

Pre prietok 1 100 – 1 300 l/h: vodou poháňaná kefová hlavica iSolar s priemerom 800 mm s 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým kĺbom umožňujú rovnomerné čistenie fotovoltických zariadení.

Určené pre vysokotlakové čističe s prietokom 1 100 až 1 300 l/h. Model iSolar 800 ponúka veľkorysú pracovnú šírku 800 mm. Hlava kefy, poháňaná vodou, je vybavená dvoma protibežne rotujúcimi kotúčovými kefami. Tak sa vyrovnajú priečne sily a práca ide od ruky. Flexibilný uhlový spoj na spojke hlavy kefy tiež uľahčuje prácu a tiež zaručuje, že štetiny vždy pekne priliehajú na povrch. Týmto spôsobom je možné fotovoltické systémy dokonale vyčistiť a priebežne dosahovať rovnomerné výsledky. Dokonca aj veľmi veľké systémy, ako napríklad tie, ktoré sa často nachádzajú na strechách, je možné ľahko vyčistiť vďaka vysokému plošnému výkonu.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 1100 / 1300
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Priemer (mm) 800
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,7
Oblasti využitia
  • Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 800 Advanced (1100-1300 l/h) náhradný diel

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