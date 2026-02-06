Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S

Horúcovodný vysokotlakový čistič najvyššej triedy s vodou chladeným, 4-pólovým elektromotorom, robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a 2 nádržami na čistiaci prostriedok.

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S je štandardne vybavený vysoko kvalitnými komponentmi, ako je vodou chladený, 4-pólový elektromotor, ako aj robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s keramickým piestom. Stroj zo supertriedy nadchne používateľov nenáročnou manipuláciou vďaka intuitívnemu ovládaniu jedným tlačidlom, ergonomickému uloženiu príslušenstva a energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP s 1050 mm pracovným nadstavcom a servoovládaním. Dve nádrže na čistiaci prostriedok s presnými možnosťami dávkovania, ekonomický režim eco!efficiency a optimalizovaná konštrukcia horákov umožňujú veľmi hospodárne čistenie. Osvedčená bezpečnostná technológia s vodným filtrom, bezpečnostným ventilom, hadicou SDS a premyslenými možnosťami odstraňovania vodného kameňa tiež účinne chránia komponenty a zaisťujú dlhú životnosť stroja.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S: Vysoká hospodárnosť
Vysoká hospodárnosť
V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S: Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky. Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1200
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 7,7
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h) 6,1
Príkon (kW) 8
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 190
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 199,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher