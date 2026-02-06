Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S
Horúcovodný vysokotlakový čistič najvyššej triedy s vodou chladeným, 4-pólovým elektromotorom, robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom a 2 nádržami na čistiaci prostriedok.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S je štandardne vybavený vysoko kvalitnými komponentmi, ako je vodou chladený, 4-pólový elektromotor, ako aj robustným 3-piestovým axiálnym čerpadlom s keramickým piestom. Stroj zo supertriedy nadchne používateľov nenáročnou manipuláciou vďaka intuitívnemu ovládaniu jedným tlačidlom, ergonomickému uloženiu príslušenstva a energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP s 1050 mm pracovným nadstavcom a servoovládaním. Dve nádrže na čistiaci prostriedok s presnými možnosťami dávkovania, ekonomický režim eco!efficiency a optimalizovaná konštrukcia horákov umožňujú veľmi hospodárne čistenie. Osvedčená bezpečnostná technológia s vodným filtrom, bezpečnostným ventilom, hadicou SDS a premyslenými možnosťami odstraňovania vodného kameňa tiež účinne chránia komponenty a zaisťujú dlhú životnosť stroja.
Vlastnosti a výhody
Vysoká hospodárnosťV stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosťVysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do strojaKompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky. Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1200
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|7,7
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h)
|6,1
|Príkon (kW)
|8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|190
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|199,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Vypínač tlaku
- Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Ochrana proti chodu nasucho
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 S náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher