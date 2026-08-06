Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA
Horúcovodný vysokotlakový čistič super triedy boduje pri prácu vysokým prietokom a sofistikovaným vybavením, ako je automatický navijak hadice s 20 m vysokotlakovou hadicou Ultra Guard.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA zo super triedy Kärcher má integrovaný automatický navijak na hadicu vrátane vysokotlakovej hadice Ultra Guard. Toto riešenie umožňuje 20 metrov dlhú hadicu potiahnutú teflónom zvinúť a rozvinúť pod uhlom až 45°. Vodou chladený, 4-pólový elektromotor a robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom zaisťujú spoľahlivú a bezpečnú prevádzku. Ekonomický režim eco!efficiency a optimalizovaná konštrukcia horákov navyše zaisťujú maximálnu hospodárnosť. Vďaka intuitívnemu ovládaniu jedným tlačidlom a energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP s 1050 mm dlhým pracovným nadstavcom, servoriadením a patentovanou technológiou trysiek ponúka HDS 12/18-4 SXA aj maximálnu užívateľskú prívetivosť. Premyslený koncept mobility, 2 nádrže na čistiaci prostriedok s presným dávkovaním, možnosti odvápňovania, osvedčená bezpečnostná technológia, veľmi jednoduchá údržba a ergonomické skladovanie príslušenstva dopĺňajú komplexný balík stroja.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadiceUmožňuje skrátiť čas nastavovania stroja o viac ako 50 %. Umožňuje navíjanie a odvíjanie hadice pod uhlom až 45° aj pod tlakom.
Vysoká hospodárnosťV stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosťVysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
- Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Parný stupeň je možné zvoliť pomocou plynulej regulácie tlaku/množstva vody na čerpadle.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie 1 tlačidlom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|500 - 1200
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|7,7
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (g/h)
|6,1
|Príkon (kW)
|8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|198
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|210,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Integrovaný automatický hadicový bubon
- Vypínač tlaku
- Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Ochrana proti chodu nasucho
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 12/18-4 SXA náhradný diel
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