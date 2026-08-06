Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Ergonomický, ľahko ovládateľný: horúcovodný vysokotlakový čistič s automatickým navijakom hadice, ekonomickým režimom eco!efficiency a 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA vďaka automatickému hadicovému navijaku s integrovanou, 20 metrov dlhou, teflónom potiahnutou hadicou Ultra Guard HP presvedčí maximálnym užívateľským komfortom a krátkymi časmi nastavenia. Hadicový navijak umožňuje navíjanie a odvíjanie hadice pod uhlom až 45° a tiež znižuje zvyčajný čas nastavenia o viac ako 50 percent. Vysokokvalitné komponenty a systémy, ako je vodou chladený 4-pólový elektromotor, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom, optimalizovaná konštrukcia horákov a ekonomický režim eco!efficiency, spoľahlivo zaručujú hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Inovatívna spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050-milimetrovým pracovným nadstavcom tiež umožňuje čistenie bez únavy. Stroj strednej triedy Kärcher nenáročný na údržbu navyše vyčnieva z radu 2 nádržami na čistiaci prostriedok, rozsiahlou bezpečnostnou technológiou, patentovanou technológiou trysiek, vysokou mobilitou, intuitívnou obsluhou, rýchlouzávermi EASY!Lock, ktoré šetria čas a sofistikovanými skladovacími možnosťami.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
- Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
- Automatický hadicový navijak pre pohodlné a bezpečné skladovanie 20 metrovej vysokotlakovej hadice.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoká hospodárnosť
- V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
- Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosť
- Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
- 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
- Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|450 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Príkon (kW)
|7
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|6,5
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|5,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|167
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|179,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Funkcia čistiaceho prostriedku: 20 + 10 l nádrž
- Integrovaný automatický hadicový bubon
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo.
- Vypínač tlaku
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Ochrana proti chodu nasucho
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA náhradný diel
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