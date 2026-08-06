Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA

Ergonomický, ľahko ovládateľný: horúcovodný vysokotlakový čistič s automatickým navijakom hadice, ekonomickým režimom eco!efficiency a 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom.

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA vďaka automatickému hadicovému navijaku s integrovanou, 20 metrov dlhou, teflónom potiahnutou hadicou Ultra Guard HP presvedčí maximálnym užívateľským komfortom a krátkymi časmi nastavenia. Hadicový navijak umožňuje navíjanie a odvíjanie hadice pod uhlom až 45° a tiež znižuje zvyčajný čas nastavenia o viac ako 50 percent. Vysokokvalitné komponenty a systémy, ako je vodou chladený 4-pólový elektromotor, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom, optimalizovaná konštrukcia horákov a ekonomický režim eco!efficiency, spoľahlivo zaručujú hospodárnu a bezpečnú prevádzku. Inovatívna spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050-milimetrovým pracovným nadstavcom tiež umožňuje čistenie bez únavy. Stroj strednej triedy Kärcher nenáročný na údržbu navyše vyčnieva z radu 2 nádržami na čistiaci prostriedok, rozsiahlou bezpečnostnou technológiou, patentovanou technológiou trysiek, vysokou mobilitou, intuitívnou obsluhou, rýchlouzávermi EASY!Lock, ktoré šetria čas a sofistikovanými skladovacími možnosťami.

Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
  • Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
  • Automatický hadicový navijak pre pohodlné a bezpečné skladovanie 20 metrovej vysokotlakovej hadice.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoká hospodárnosť
  • V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
  • Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosť
  • Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
  • 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
  • Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 450 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Príkon (kW) 7
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 6,5
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 5,2
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 167
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 179,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: 20 + 10 l nádrž
  • Integrovaný automatický hadicový bubon
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo.
  • Vypínač tlaku
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
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