Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA

Horúcovodný vysokotlakový čistič so 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom a automatickým navijakom hadice šikovne spája užívateľsky príjemný komfort s maximálnym výkonom.

Horúcovodný vysokotlakový čistič strednej triedy HDS 10/21-4 MXA s automatickým navijakom hadice a integrovanou hadicou Ultra Guard HP je pôsobivý vo všetkých ohľadoch. Hadicový navijak umožňuje 20 metrov dlhú hadicu potiahnutú teflónom navíjať a odvíjať pod uhlom až 45°. Robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom, nízkootáčkový, vodou chladený, 4-pólový elektromotor, optimalizovaná konštrukcia horákov a ekonomický režim eco!efficiency zaisťujú maximálny výkon a hospodárnu prevádzku. Používatelia tiež profitujú z inteligentnej ergonómie vďaka energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP s 1050-milimetrovým nadstavcom a servoriadením. Ovládanie je možné prostredníctvom jednoduchému 1-spínačového nastavenia, rovnako stroj disponuje mnohými možnostiami uloženia príslušenstva. Stroj, ktorý je mimoriadne nenáročný na údržbu, vyčnieva z radu aj 2 nádržami na čistiaci prostriedok, patentovanou technológiou trysiek, osvedčenou bezpečnostnou technológiou a systémom EASY!Lock, ktorý šetrí čas.

Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
  • Hladká hadica Ultra Guard HD s teflónovou® vrstvou odolná proti poškriabaniu
  • Automatický hadicový navijak pre pohodlné a bezpečné skladovanie 20 metrovej vysokotlakovej hadice.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoká hospodárnosť
  • V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
  • Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosť
  • Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
  • 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
  • Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Max. tlak (bar) 250
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Príkon (kW) 8
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 7,3
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 5,8
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 172,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 184,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: 20 + 10 l nádrž
  • Integrovaný automatický hadicový bubon
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo.
  • Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
  • Vypínač tlaku
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
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