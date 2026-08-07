Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je limitovaná čierna edícia horúcovodného vysokotlakového čističa vyrobeného z 15 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom: eco!Booster MAX.
Limitovaná edícia čierneho horúcovodného vysokotlakového čističa HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, vyrobená z takmer 15 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, ako je eco!Booster MAX a LED osvetlením trysky, je ekologické a výkonné zariadenie základnej triedy v super triede vysokotlakových čističov s teplou vodou. Režim eco!efficiency, presné dávkovanie čistiaceho prostriedku, servisný spínač na reguláciu tvrdosti vody a optimalizovaná konštrukcia horáka umožňujú ekonomickú prevádzku a zároveň vynikajúce výsledky čistenia. To je spôsobené najmä vynikajúcou účinnosťou čerpadla, patentovanou technológiou trysiek, keramickými piestami a turbodúchadlom. Intuitívny koncept ovládania s LED displejmi uľahčuje používanie, zatiaľ čo dve riadiace kolieska, veľké kolesá s gumovými pneumatikami a ergonomické rukoväte zabezpečujú jednoduchú prepravu. Údržba a servis sú tiež bezproblémové: všetky relevantné komponenty sú ľahko prístupné a dôležité prevádzkové údaje je možné pohodlne vyhľadať.
Vlastnosti a výhody
HospodárnosťV stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
SpoľahlivosťJemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode. Vyvolať sa dajú údaje stroja o dobe používania a potrebných servisných intervaloch.
Prvky udržateľnosti
Maximálna efektívnosť
- Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov.
- 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Dôkladné čistenie aj v zlých svetelných podmienkach vďaka výkonnému LED svetlu trysky.
- Vyšší čistiaci výkon so súčasnou úsporou vody a energie vďaka eco!Booster MAX.
- Dizajn s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Dôkladné čistenie aj v zlých svetelných podmienkach vďaka výkonnému LED svetlu trysky.
- Vyšší čistiaci výkon so súčasnou úsporou vody a energie vďaka eco!Booster MAX.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|550 - 1100
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,9
|Príkon (kW)
|8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|160,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|170,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- eco!Booster
- Vysokotlakový pracovný nadstavec
Výbava
- Vypínač tlaku
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Servisná elektronika s LED ukazovateľom
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Ochrana proti chodu nasucho
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further náhradný diel
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