Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further

HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further je limitovaná čierna edícia horúcovodného vysokotlakového čističa vyrobeného z 15 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom: eco!Booster MAX.

Limitovaná edícia čierneho horúcovodného vysokotlakového čističa HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, vyrobená z takmer 15 percent recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, ako je eco!Booster MAX a LED osvetlením trysky, je ekologické a výkonné zariadenie základnej triedy v super triede vysokotlakových čističov s teplou vodou. Režim eco!efficiency, presné dávkovanie čistiaceho prostriedku, servisný spínač na reguláciu tvrdosti vody a optimalizovaná konštrukcia horáka umožňujú ekonomickú prevádzku a zároveň vynikajúce výsledky čistenia. To je spôsobené najmä vynikajúcou účinnosťou čerpadla, patentovanou technológiou trysiek, keramickými piestami a turbodúchadlom. Intuitívny koncept ovládania s LED displejmi uľahčuje používanie, zatiaľ čo dve riadiace kolieska, veľké kolesá s gumovými pneumatikami a ergonomické rukoväte zabezpečujú jednoduchú prepravu. Údržba a servis sú tiež bezproblémové: všetky relevantné komponenty sú ľahko prístupné a dôležité prevádzkové údaje je možné pohodlne vyhľadať.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Hospodárnosť
Hospodárnosť
V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode. Vyvolať sa dajú údaje stroja o dobe používania a potrebných servisných intervaloch.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Maximálna efektívnosť
  • Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov.
  • 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Dôkladné čistenie aj v zlých svetelných podmienkach vďaka výkonnému LED svetlu trysky.
  • Vyšší čistiaci výkon so súčasnou úsporou vody a energie vďaka eco!Booster MAX.
  • Dizajn s 15 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Dôkladné čistenie aj v zlých svetelných podmienkach vďaka výkonnému LED svetlu trysky.
  • Vyšší čistiaci výkon so súčasnou úsporou vody a energie vďaka eco!Booster MAX.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
  • Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 550 - 1100
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,9
Príkon (kW) 8
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 160,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • eco!Booster
  • Vysokotlakový pracovný nadstavec

Výbava

  • Vypínač tlaku
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • Servisná elektronika s LED ukazovateľom
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vyskotlakový čistič HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further náhradný diel

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