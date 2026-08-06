Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA

Horúcovodný vysokotlakový čistič Super triedy: štandardne s automatickým navijakom hadice, vrátane 20 m teflónom potiahnutej hadice Ultra Guard HP a 2 nádržami na čistiaci prostriedok.

Extrémne výkonný, mimoriadne dobre vybavený a užívateľsky prívetivý - horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA s automatickým navijakom hadice a integrovanou hadicou Ultra Guard HP. Hadicový navijak umožňuje 20 metrov dlhú hadicu potiahnutú teflónom navíjať a odvíjať pod uhlom až 45° a tiež skracuje zvyčajný čas nastavenia stroja približne o polovicu. Vysokokvalitné komponenty, ako je vodou chladený 4-pólový elektromotor, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom, optimalizovaná konštrukcia horákov a ekonomický režim eco!efficiency zaručujú maximálnu životnosť a hospodárnosť. Vďaka energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050 mm dlhým pracovným nadstavcom s patentovanou technológiou trysiek stroj zaujme aj svojou užívateľsky príjemnou ergonómiou pre prácu bez únavy. HDS 13/20-4 SXA sa navyše dá ovládať intuitívne iba jedným tlačidlom, veľmi ľahko sa udržiava a je vybavený sofistikovanými bezpečnostnými komponentmi, ako aj užitočnými možnosťami odkladania príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
  • Umožňuje skrátiť čas nastavovania stroja o viac ako 50 %.
  • Umožňuje navíjanie a odvíjanie hadice pod uhlom až 45° aj pod tlakom.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoká hospodárnosť
  • V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
  • Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosť
  • Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
  • 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
  • Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
  • Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
  • Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Parný stupeň je možné zvoliť pomocou plynulej regulácie tlaku/množstva vody na čerpadle.
  • Jednoduché a intuitívne ovládanie 1 tlačidlom.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 600 - 1300
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 9,5
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 7,6
Príkon (kW) 9,5
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 1″
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 198
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 210,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1210

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Integrovaný automatický hadicový bubon
  • Vypínač tlaku
  • Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • Jemný tlmiaci systém (SDS)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
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