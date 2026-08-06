Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA
Horúcovodný vysokotlakový čistič Super triedy: štandardne s automatickým navijakom hadice, vrátane 20 m teflónom potiahnutej hadice Ultra Guard HP a 2 nádržami na čistiaci prostriedok.
Extrémne výkonný, mimoriadne dobre vybavený a užívateľsky prívetivý - horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA s automatickým navijakom hadice a integrovanou hadicou Ultra Guard HP. Hadicový navijak umožňuje 20 metrov dlhú hadicu potiahnutú teflónom navíjať a odvíjať pod uhlom až 45° a tiež skracuje zvyčajný čas nastavenia stroja približne o polovicu. Vysokokvalitné komponenty, ako je vodou chladený 4-pólový elektromotor, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom, optimalizovaná konštrukcia horákov a ekonomický režim eco!efficiency zaručujú maximálnu životnosť a hospodárnosť. Vďaka energeticky úspornej spúšťovej pištoli EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050 mm dlhým pracovným nadstavcom s patentovanou technológiou trysiek stroj zaujme aj svojou užívateľsky príjemnou ergonómiou pre prácu bez únavy. HDS 13/20-4 SXA sa navyše dá ovládať intuitívne iba jedným tlačidlom, veľmi ľahko sa udržiava a je vybavený sofistikovanými bezpečnostnými komponentmi, ako aj užitočnými možnosťami odkladania príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice
- Umožňuje skrátiť čas nastavovania stroja o viac ako 50 %.
- Umožňuje navíjanie a odvíjanie hadice pod uhlom až 45° aj pod tlakom.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysoká hospodárnosť
- V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
- Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Maximálna efektívnosť
- Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany".
- 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom.
- Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
- Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
- Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
- Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
- Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
- Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
- Presný dávkovací ventil zabezpečuje nízku spotrebu.
Koncept mobility
- Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
- Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
- Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
- Parný stupeň je možné zvoliť pomocou plynulej regulácie tlaku/množstva vody na čerpadle.
- Jednoduché a intuitívne ovládanie 1 tlačidlom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|600 - 1300
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|9,5
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|7,6
|Príkon (kW)
|9,5
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|1″
|Palivová nádrž (l)
|25
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|198
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|210,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 20 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Integrovaný automatický hadicový bubon
- Vypínač tlaku
- Voliteľná výbava pre prevádzku s 2 pracovnými nadstavcami
- Zástrčkový pólový menič (3~)
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- 2 nádrže na čistiaci prostriedok
- Ochrana proti chodu nasucho
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 SXA náhradný diel
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