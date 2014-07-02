PríslušenstvoS originálnym príslušenstvom Kärcher zoptimalizujete výkon a rozšírite možnosti využitia vašich čistiacich strojov. Na špeciálne úlohy – napríklad pieskovanie s vysokotlakovými čističmi – ponúkajú súpravy príslušenstva optimálne riešenia.
Príslušenstvo pre domácu techniku Kärcher
Či už potrebujete nové trysky na svoj vysokotlakový čistič, ďalšie hubice na vysávač, alebo filtračné vrecká do zásoby, z našej ponuky príslušenstva si určite vyberiete. Na všetky stroje z našej ponuky nájdete u nás skladom širokú paletu vylepšení, ktoré vám uľahčia prácu s nimi alebo vám dovolia využívať ich na ďalšie účely (napríklad pri kúpe hubice na okná či klzáka na koberce na naše žehliace stanice).
Príslušenstvo pre záhradné stroje Kärcher
Čerpadlové prípojky a hadice na čerpadlá, pripájacie súpravy a adaptéry, rýchlonabíjačky a náhradné batérie, ale aj valcové kefy na čističe terás. Skladom máme aj náhradné kefy na zametacie stroje či senzory na zavlažovacie systémy.
Filtre a ďalšie náhradné diely Kärcher
V našej ponuke príslušenstva nájdete okrem rôznych doplnkov uľahčujúcich prácu so strojmi Kärcher aj celú paletu náhradných dielov. Samozrejmosťou sú náhradné filtre do vysávačov, ale aj čističiek vody. Zaradiť tu môžeme aj odvápňovaciu kartušu na parné čističe SC3, ale aj náhradné valce na čističe tvrdých podláh.