Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 De Tr2
Prívesný vozík HDS 13/20 s tlakom 200 bar je mobilné a sebestačné riešenie v oblasti vysokotlakového čistenia horúcou vodou. Ideálne sa hodí na každodenné používanie v komunálnej oblasti ako aj v priemysle a na stavbách.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20 na báze prívesného vozíka ponúka tlak 200 barov a poskytuje mimoriadnu mobilitu a nezávislosť. Tento stroj sa vyznačuje vysokou efektívnosťou, spoľahlivosťou a jednoduchým servisom a okrem toho sa veľmi jednoducho a pohodlne obsluhuje. HDS 13/20 sa môže voľne konfigurovať, čím je maximálne flexibilný. Ideálne sa hodí na rôzne použitie, napríklad v stavebníctve, priemysle alebo komunálnej oblasti.
Vlastnosti a výhody
Maximálna efektívnosťOsvedčená a vysoko efektívna technológia horákov. Spätné získavanie tepla využitím odpadového tepla motora. Ekologická prevádzka a nižšie prevádzkové náklady vďaka režimu eco!efficiency.
Jednoduchá obsluhaObsluha je pohodlná pomocou centrálneho prepínača. Rýchla prípravu stroja na použitie vďaka 2 hadicovým bubnom (na objednávku) v ovládacej časti. Veľkorysé a bezpečné odkladanie ochranného vybavenia, príslušenstva a čistiacich prostriedkov.
Nezávislé používanieVeľká 500 l nádrž na vodu až na 30 minút čistenia pri plnom výkone. 100 l nádrž na naftu – ideálne sa hodí na dlhé pracovné intervaly. Silné naftové motory Yanmar umožňujú sebestačné použitie bez externého zdroja prúdu.
Vysoká flexibilita
- Vďaka možnosti konfigurovania je možné každý vozík zostaviť podľa želania zákazníka.
- V predaji ako varianty Skid alebo Cab na mobilné použitie ako príves alebo ako stacionárne riešenie.
- Veľká kapota uľahčuje servisnému pracovníkovi prístup k technike.
Jednoduchá údržba
- Premyslený servisný softvér na rýchlu diaľkovú diagnostiku pri servise.
- Osvedčené komponenty vysokej kvality značky Kärcher zaručujú dlhú životnosť.
- Na palube: Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Spoľahlivosť
- Početné bezpečnostné funkcie chránia prívesný vozík HDS pred poškodením v prípade chyby.
- Zabudovaný protimrazový režim na ochranu všetkých komponentov pri nízkych vonkajších teplotách.
- Osvedčená a vysoko efektívna technológia horákov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Výkon motora (kW/hp)
|19 / 26
|Prietok (l/h)
|900 - 1300
|Tlak (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|8,2
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|945
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaková hadica: 30 m
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Video
Oblasti využitia
- Obec (čistenie verejných priestranstiev, dopravných ciest, odstraňovanie grafitov a žuvačiek)
- Stavebníctvo (čistenie stavebných strojov, lešení, debnenia, výbavy)
- Priemyselné čistenie (odstraňovanie lakov, ochranných vrstiev, strojov, dielov a výbavy)