Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S poskytuje špičkovú kvalitu, vysoký výkon a užitočné asistenčné systémy. Navrhnuté pre ergonomickú prácu a maximálnu prenosnosť.
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S posúva ergonomickú prácu na ďalšiu úroveň. Prakticky navrhnutá EASY! Force Advanced vysokotlaková pištoľ umožňuje jednoduché používanie bez akejkoľvek prídržnej sily. Otočný pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele dĺžky 1050 mm poskytuje maximálnu účinnosť. Servoriadenie umožňuje užívateľovi ovládať tlak a objem vody priamo z vysokotlakovej pištole. Asistenčné systémy a LED stavový displej tiež vylepšujú užívateľsky prívetivý dizajn. Môžete sa spoľahnúť, že Kärcher použije tie najlepšie materiály, ktoré zaručia najvyššiu a najdlhšiu životnosť. Vo vnútri stroja pracuje odolné axiálne čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov. HD 13/18-4 S je poháňaný 4-pólovým nízkootáčkovým motorom so systémom chladenia vzduch-voda. Integrované hliníkové nosiče rámu znižujú hmotnosť a poskytujú ľahký, ale odolný podvozok, vďaka čomu je nakladanie žeriava voliteľné. Zvislá konštrukcia, pri ktorej sú motor a čerpacia jednotka inštalované vo vertikálnom usporiadaní, ponúka v praxi maximálnu prenosnosť. Kompaktný dizajn zahŕňa aj šikovný úložný priestor na príslušenstvo, ako je odkladací priestor a nastaviteľné háčiky.
Vlastnosti a výhody
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotkyMalá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcovDlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na miestePohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku. Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Asistenčné systémy a LED stavový displej
- Integrovaná elektronika na sledovanie stroja
- Vypínanie pri prepätí / podpätí.
- Vypínanie pri netesnosti alebo výpadku fázy.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
- Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
- EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
- Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Rozsiahla ponuka príslušenstva a nadstavbových súprav
- Odkladací priestor.
- Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
- Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|376 - 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|700 - 1300
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar)
|50 - 180
|Max. tlak (bar)
|250
|Príkon (kW)
|8,8
|Sieťový kábel (m)
|5
|Veľkosť trysky
|075
|Prítok vody
|1″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|69,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|78,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|607 x 518 x 1063
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
- 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
- Vypínač tlaku
- Integrovaný jemný vodný filter
- Elektronika na ochranu motora s LED ukazovateľom
- Priezor pre stav oleja
- Prívod vody z mosadze
Video
Oblasti využitia
- Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
- Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
- Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
- Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
- Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S náhradný diel
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