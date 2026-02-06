Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M

Užívateľsky prívetivý, výkonný horúcovodný vysokotlakový čistič so 4-pólovým, vodou chladeným elektromotorom, ekonomickým režimom eco!efficiency a 2 nádržami na čistiaci prostriedok.

HDS 10/21-4 M je jedným z najvýkonnejších horúcovodných vysokotlakových čističov v strednej triede. Zaujme prepracovanou ergonómiou a jednoduchou obsluhou. Jeho nízkootáčkový, 4-pólový a vodou chladený elektromotor, robustné 3-piestové axiálne čerpadlo s keramickým piestom a ekonomický režim eco!efficiency súčasne zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivú, ekonomickú prevádzku. Energeticky úsporná spúšťová pištoľ EASY!Force Advanced HP so servoriadením a 1050 milimetrov dlhým nadstavcom s patentovanou technológiou trysiek, ako aj rýchloupínacie prvky EASY!Lock sú tiež súčasťou štandardnej výbavy. Impozantné sú aj mnohé ďalšie detaily vybavenia a výkonu, ako napríklad optimalizovaná konštrukcia horákov, 2 nádrže na čistiace prostriedky, mobilita stroja, rozsiahla bezpečnostná technika, jednoduché ovládanie iba jedným spínačom alebo šikovné možnosti skladovania príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M: Vysoká hospodárnosť
Vysoká hospodárnosť
V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody. Optimálnym prispôsobením cyklov horáku sa znižuje spotreba paliva v porovnaní s prevádzkou s plnou záťažou až o 20 %.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M: Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily. Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou. Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M: Maximálna efektívnosť
Maximálna efektívnosť
Vysoko efektívna, osvedčená technológia horáka "Made in Germany". 4-pólový elektromotor s 3-piestovým axiálnym čerpadlom. Vodou chladený motor pre vysokú výkonnosť a dlhú životnosť.
Bezpečná prevádzka
  • Ľahko prístupný vodný filter chráni čerpadlo pred čiastočkami nečistôt vo vode.
  • Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
  • Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Kompletné príslušenstvo sa dá uložiť priamo na stroji. Pre saciu hadicu a elektrický kábel sú tu dva hákové držiaky.
  • Priestranná odkladacia priehradka pre čistiace prostriedky, rukavice alebo náradie.
Dávkovanie čistiaceho prostriedku
  • Jednoduché prepínanie medzi nádržou na čistiaci prostriedok 1 a 2.
  • Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Koncept mobility
  • Princíp „Jogger“ s veľkými gumenými kolesami a otočným kolieskom.
  • Integrovaný vyklápací žľab pre naklápanie stroja počas prepravy cez stupienky.
  • Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie.
Jednoduché ovládacie prvky
  • Jeden prepínač pre všetky funkcie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 210 / 3 - 21
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) min. 80 - max. 155
Príkon (kW) 8
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 7,3
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 5,8
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 25
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 160,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 170,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 1330 x 750 x 1060

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 400 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • Funkcia čistiaceho prostriedku: 20 + 10 l nádrž
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Z vonku plniteľné nádrže na čistiaci prostriedok, prostriedok na ochranu pred vodným kameňom a palivo.
  • Ovládacia lišta so svetelným ukazovateľom
  • Vypínač tlaku
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
  • 2 nádrže na čistiaci prostriedok
  • Ochrana proti chodu nasucho
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher