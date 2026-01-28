Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic

Nezávislý, mobilný, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s robustným čerpadlom kľukového hriadeľa a benzínovým motorom. Náročné aplikácie v stavebníctve a obciach.

Staveniská, verejné parky a iné, často vzdialené miesta použitia: Všade tam, kde nie sú k dispozícii žiadne externé zdroje energie pre vaše náročné upratovacie úlohy, je náš studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic s benzínovým motorom EU STAGE V perfektná voľba. S hodinovým objemom vody 800 litrov, pracovným tlakom 230 barov a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa stroj spoľahlivo zvládne aj náročnejšie úlohy čistenia. HD 8/23 G Classic je mimoriadne mobilný a ľahko prenosný autom vďaka ergonomickej rukoväti, praktickému uloženiu príslušenstva, kompaktným rozmerom a kolieskam odolným proti prepichnutiu. Stroj zaujme aj ľahko dostupnými komponentmi, ktoré účinne chráni veľký vodný filter, tepelný a piostný ventil. Aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému vonkajšími vplyvmi, je stroj vybavený robustným rámom z ocele.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic: Nezávislosť
Nezávislosť
Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Vysokotlakový čistič Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic: Dlhá životnosť a odolnosť
Dlhá životnosť a odolnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
  • Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
  • Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 230 / 23
Max. tlak (bar/MPa) 280 / 28
Prítok vody 3/4″
Druh pohonu benzín
Typ motora G300FA
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita Vysoké
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 50,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 59
Rozmery (d x š x v) (mm) 878 x 538 x 702

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Power tryska
  • Vodný filter

Výbava

  • Klietkový ochranný rám
  • Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic náhradný diel

