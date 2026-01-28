Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
Nezávislý, mobilný, výkonný: HD 8/23 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s robustným čerpadlom kľukového hriadeľa a benzínovým motorom. Náročné aplikácie v stavebníctve a obciach.
Staveniská, verejné parky a iné, často vzdialené miesta použitia: Všade tam, kde nie sú k dispozícii žiadne externé zdroje energie pre vaše náročné upratovacie úlohy, je náš studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic s benzínovým motorom EU STAGE V perfektná voľba. S hodinovým objemom vody 800 litrov, pracovným tlakom 230 barov a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa stroj spoľahlivo zvládne aj náročnejšie úlohy čistenia. HD 8/23 G Classic je mimoriadne mobilný a ľahko prenosný autom vďaka ergonomickej rukoväti, praktickému uloženiu príslušenstva, kompaktným rozmerom a kolieskam odolným proti prepichnutiu. Stroj zaujme aj ľahko dostupnými komponentmi, ktoré účinne chráni veľký vodný filter, tepelný a piostný ventil. Aby sa predišlo poškodeniu spôsobenému vonkajšími vplyvmi, je stroj vybavený robustným rámom z ocele.
Vlastnosti a výhody
NezávislosťUmožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysoká mobilitaBezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu. Podlahová umyváreň - mokré čistenie Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Možnosti odkladania príslušenstva
- Držiak hadice a príslušenstva na jednoduché odkladanie a prevážanie.
- Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|230 / 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|280 / 28
|Prítok vody
|3/4″
|Druh pohonu
|benzín
|Typ motora
|G300FA
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|Vysoké
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|50,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|59
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|878 x 538 x 702
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Power tryska
- Vodný filter
Výbava
- Klietkový ochranný rám
- Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher