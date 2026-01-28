Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
S benzínovým studenovodným vysokotlakovým čističom HD 9/23 G s benzínovým motorom Honda bude vaša práca nezávislá, mobilná a pohodlná – aj za najťažších podmienok.
Vybavený benzínovým motorom Honda pracuje studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G úplne nezávisle od elektrických prípojok. Vyvinutý pre najlepšie výsledky čistenia – vďaka tlaku vody 230 bar – a ochrane stabilným základným rámom vám poskytne tento stroj vynikajúcu službu aj za extrémnych predpokladov. Ergonomický rám ponúka maximálnu mobilitu, aj ak je podlaha nerovná. Bezpečnostné kolesá, vydarený koncept obsluhy a rôzne možnosti odkladania príslušenstva zvyšujú komfort rovnako ako vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Silné čerpadlo je v núdzových prípadoch schopné nasávať vodu z jazera alebo rybníka. Chránené je veľkým vodným filtrom a termoventilom, ktorý zabraňuje prehriatiu pri obehovej prevádzke. Na želanie je možné pre HD 9/23G dokúpiť ochranný klietkový rám s okami na nakladanie žeriavom alebo nadstavbovú súpravu pre hadicový bubon.
Vlastnosti a výhody
Maximálna nezávislosťVybavené spoľahlivými motormi Honda príp. Yanmar na použitie bez externého prívodu prúdu. Môže nasávať vodu – napríklad z jazier alebo rybníkov – a používať ju na čistenie.
Veľmi pohodlná obsluhaErgonomický koncept rámu uľahčuje prepravu po nerovnom podklade. Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.
Vysoká všestrannosťOchranný klietkový rám (na objednávku) s okami na nakladanie žeriavom zariadenie spoľahlivo ochráni. Nadstavbovú súpravu s hadicovým bubnom pre krátke doby prípravy stroja na používanie je možné zakúpiť na objednávku. Prenosná verzia s odolným rúrkovým rámom špeciálne pre maliarov a omietkarov (HD 728 B).
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
- Veľmi pevný základný rám na každodenné používanie za drsných podmienok.
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
- Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - až do 230 / 4 - až do 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Prítok vody
|1″
|Druh pohonu
|benzín
|Výrobca motora
|Honda
|Typ motora
|GX 390
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|vozík
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|75,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|82,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|866 x 722 x 1146
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
- Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
- Poľnohospodárstvo (čistenie vozidiel a vybavenia alebo použitie v lesníctve)
- Priemysel (čistenie vybavenia)
- Poskytovatelia služieb (čistenie vonkajších priestorov, napr. námestí a parkovacích domov)