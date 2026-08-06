Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
Trojfázový teplovodný vysokotlakový čistič s vodou chladeným elektromotorom, režimom eco!efficiency, vstavanými nádržkami, pištoľou EASY!Force, variabilnou reguláciou tlaku a prietoku vody.
Výkonný HDS 9/17-4 CX je trojfázový horúcovodný vysokotlakový čistič v triede Compact. Má vodou chladený elektromotor a rozsiahle doplnkové funkcie. Medzi ne patrí unikátny režim eco!efficiency, ktorý umožňuje ekologickú a ekonomickú prevádzku. Užívateľsky príjemnú manipuláciu zabezpečuje centrálne ovládanie jedným tlačidlom. Veľké kolesá zaisťujú vynikajúcu mobilitu. Robustný podvozok má integrované nádrže na čistiaci prostriedok a palivo. Disponuje tiež praktickými odkladacími priehradkami na príslušenstvo, trysky atď., zatiaľ čo vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva silu spätného rázu vysokotlakového prúdu na zníženie prídržnej sily na nulu. Rýchloupínacie prvky EASY!Lock zabezpečujú, že manipulácia je päťkrát rýchlejšia ako pri bežných skrutkových spojoch, navyše sú veľmi robustné s dlhou životnosťou.
Vlastnosti a výhody
HospodárnosťStupeň eco!efficiency – hospodárny a ekologický aj pri dlhšom používaní. Znižuje spotrebu paliva a emisie CO2 o 20 percent. Presné dávkovanie čistiaceho prostriedku s funkciou preplachovania.
Jednoduchá obsluhaIntuitívna obsluha pomocou jedného prepínača. Veľký otvor nádrže s plniacim lievikom. Šikovná fľaša s prostriedkom na ošetrovanie systému, vymeniteľná zvonku.
OdkladanieUzamykateľný priečinok na príslušenstvo, ako sú trysky, náradie atď. Integrovaný hadicový bubon s 15 m VT hadicou. Pre veľký akčný rádius a jednoduché odkladanie (varianty CX). Držiak pracovného nadstavca pre prepravu.
Spoľahlivosť
- Jemný tlmiaci systém (SDS) kompenzuje vibrácie a tlakové špičky vo vysokotlakovom systéme.
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla pred poškodením.
- Systém zmäkčovania vody na ochranu vykurovacieho hada pred poškodením vodným kameňom.
Mobilita
- Princíp „Jogger“ s veľkými kolesami a otočným kolieskom.
- Veľké úchyty v podvozku.
- Integrovaná priehlbina pre naklápanie stroja pri prekonávaní stupienkov.
Šetrite silu a čas: vysokotlaková pištoľ EASY!Force a rýchlouzávery EASY!Lock
- Koniec únavnej práce: vysokotlaková pištoľ EASY!Force
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|290 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Príkon (kW)
|6,1
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|15
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|126,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|135
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1215 x 650 x 920
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Pracovný nadstavec: 1040 mm
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Jemný tlmiaci systém (SDS)
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čistiaci prostriedok
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX náhradný diel
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