Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je limitovaná čierna edícia studenovodného vysokotlakového čističa vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom: eco!Booster.

Limitovaná edícia čierneho studenovodného vysokotlakového čističa HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, je kompaktný a výkonný vysokotlakový čistič so 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom. Udržateľný dizajn, ktorý využíva 30 % recyklovaných materiálov, spĺňa najvyššie ekologické štandardy a šetrí cenné zdroje. Ekologické balenie bez EPS – vyrobené z vlnitej lepenky so štruktúrou včelieho plástu – ponúka robustné tlmenie a vďaka povlaku z hrachového škrobu chráni pred poškriabaním. Automatický navíjací bubon hadice s pružinovým pohonom zjednodušuje manipuláciu, šetrí čas na nastavenie a zvyšuje bezpečnosť prevádzky. Výsuvná rukoväť a integrované možnosti odkladania zabezpečujú vysokú prenosnosť a kompaktné skladovanie. Výkonné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca a automatickým uvoľnením tlaku zaisťuje dlhú životnosť. Príslušenstvo obsahuje 1 liter RM 82N s napeňovacou tryskou, LED svetlo trysky a pracovný nadstavec eco!Booster. Integrovaný držiak EASY!Lock TR20 poskytuje priestor na príslušenstvo. Priamy prístup k čerpadlu a elektrickej skrinke zjednodušuje údržbu a servis.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Automatický navijak hadice s pružinovým uchytením
Automatický navijak hadice s pružinovým uchytením
Maximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou. Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania. Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Vysoko kvalitné príslušenstvo
Vysoko kvalitné príslušenstvo
1 liter čistiaceho prostriedku RM 82N a penovací nadstavec. eco!Booster pre rýchle a šetrné čistenie. Osvetlenie trysky pre zlé svetelné podmienky.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Balenie bez EPS: poskytuje robustnú a ekologickú ochranu vďaka vlnitej lepenke so štruktúrou včelieho plástu a chráni citlivé povrchy vďaka poškriabaniu odolnej vrstve z hrachového škrobu. eco!Booster zvyšuje čistiaci výkon a zároveň šetrí vodu a energiu.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
  • Priamy a užívateľsky prívetivý prístup k čerpadlu.
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
Vysoká mobilita
  • Kompaktný stroj so zníženými priestorovými nárokmi vďaka rukoväti, ktorú je možné zasunúť stlačením tlačidla.
  • Bezproblémové skladovanie v servisných vozidlách.
  • Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 380 - 760
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Príkon (kW) 4,6
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Čierna
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 49,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 53,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska
  • eco!Booster
  • Servo Control
  • Rýchlospojka
  • Penovací nadstavec

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Flex
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher