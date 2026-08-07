Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je limitovaná čierna edícia studenovodného vysokotlakového čističa vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom: eco!Booster.
Limitovaná edícia čierneho studenovodného vysokotlakového čističa HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, vyrobeného z 30 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, je kompaktný a výkonný vysokotlakový čistič so 4-pólovým, pomaly bežiacim trojfázovým motorom. Udržateľný dizajn, ktorý využíva 30 % recyklovaných materiálov, spĺňa najvyššie ekologické štandardy a šetrí cenné zdroje. Ekologické balenie bez EPS – vyrobené z vlnitej lepenky so štruktúrou včelieho plástu – ponúka robustné tlmenie a vďaka povlaku z hrachového škrobu chráni pred poškriabaním. Automatický navíjací bubon hadice s pružinovým pohonom zjednodušuje manipuláciu, šetrí čas na nastavenie a zvyšuje bezpečnosť prevádzky. Výsuvná rukoväť a integrované možnosti odkladania zabezpečujú vysokú prenosnosť a kompaktné skladovanie. Výkonné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca a automatickým uvoľnením tlaku zaisťuje dlhú životnosť. Príslušenstvo obsahuje 1 liter RM 82N s napeňovacou tryskou, LED svetlo trysky a pracovný nadstavec eco!Booster. Integrovaný držiak EASY!Lock TR20 poskytuje priestor na príslušenstvo. Priamy prístup k čerpadlu a elektrickej skrinke zjednodušuje údržbu a servis.
Vlastnosti a výhody
Automatický navijak hadice s pružinovým uchytenímMaximálne pohodlie pri manipulácii s vysokotlakovou hadicou. Umožňuje krátky čas nastavenia pomocou rýchleho navíjania a odvíjania. Zabraňuje zakopnutiu a zvyšuje prevádzkovú bezpečnosť.
Vysoko kvalitné príslušenstvo1 liter čistiaceho prostriedku RM 82N a penovací nadstavec. eco!Booster pre rýchle a šetrné čistenie. Osvetlenie trysky pre zlé svetelné podmienky.
Prvky udržateľnostiDizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾. Balenie bez EPS: poskytuje robustnú a ekologickú ochranu vďaka vlnitej lepenke so štruktúrou včelieho plástu a chráni citlivé povrchy vďaka poškriabaniu odolnej vrstve z hrachového škrobu. eco!Booster zvyšuje čistiaci výkon a zároveň šetrí vodu a energiu.
Jednoduchá údržba a veľmi jednoduchý servis
- Priamy a užívateľsky prívetivý prístup k čerpadlu.
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
Vysoká mobilita
- Kompaktný stroj so zníženými priestorovými nárokmi vďaka rukoväti, ktorú je možné zasunúť stlačením tlačidla.
- Bezproblémové skladovanie v servisných vozidlách.
- Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|380 - 760
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Príkon (kW)
|4,6
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|49,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|53,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 966
¹⁾ Iba zariadenie, všetky plastové diely bez príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
- eco!Booster
- Servo Control
- Rýchlospojka
- Penovací nadstavec
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Flex
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher