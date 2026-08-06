Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
Vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus s motorom na striedavý prúd, hadicovým bubnom pre pohodlnú manipuláciu, pracovným tlakom 150 barov a automatickou dekompresiou tlaku.
Mobilný vysokotlakový čistič poháňaný striedavým prúdom HD 6/15 MX Plus s reguláciou tlakovým spínačom, integrovaným hadicovým vozíkom pre pohodlnú manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, ako aj početnými možnosťami odkladania príslušenstva. Novo vyvinuté odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zaručuje dlhú životnosť tohto jednoducho manévrovateľného stroja, ktorý sa jednoducho odkladá, a súčasne znižuje spotrebu energie a zvyšuje čistiaci výkon o takmer 20 percent. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými pojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Automatická dekompresia tlaku spoľahlivo a efektívne chráni vysokotlakové komponenty pred preťažením v pohotovostnej prevádzke. Konštrukcia stroja umožňuje jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu a elektronickým komponentom v prípade údržby.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Flexibilná prevádzkaDimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysoká mobilitaDržadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
- Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
- Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
- Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
- Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|560
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Príkon (kW)
|3,1
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|31,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|35,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 455 x 966
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
- Rotačná tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus náhradný diel
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