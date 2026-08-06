Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus

Vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus s motorom na striedavý prúd, hadicovým bubnom pre pohodlnú manipuláciu, pracovným tlakom 150 barov a automatickou dekompresiou tlaku.

Mobilný vysokotlakový čistič poháňaný striedavým prúdom HD 6/15 MX Plus s reguláciou tlakovým spínačom, integrovaným hadicovým vozíkom pre pohodlnú manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, ako aj početnými možnosťami odkladania príslušenstva. Novo vyvinuté odolné 3-piestové axiálne čerpadlo s mosadznou hlavou valca zaručuje dlhú životnosť tohto jednoducho manévrovateľného stroja, ktorý sa jednoducho odkladá, a súčasne znižuje spotrebu energie a zvyšuje čistiaci výkon o takmer 20 percent. Prácu bez únavy a časovo úspornú prípravu stroja na použitie zaručuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými pojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti. Automatická dekompresia tlaku spoľahlivo a efektívne chráni vysokotlakové komponenty pred preťažením v pohotovostnej prevádzke. Konštrukcia stroja umožňuje jednoduchý prístup k vysokotlakovému čerpadlu a elektronickým komponentom v prípade údržby.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus: Kvalitná výbava
Kvalitná výbava
Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus: Flexibilná prevádzka
Flexibilná prevádzka
Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe. Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta. Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách. Integrované možnosti odkladania znižujú čas potrebný na prípravu stroja na použitie.
Premyslené odkladanie príslušenstva
  • Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
  • EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
  • Praktický priečinok na odkladanie rotačnej trysky.
Príkladná jednoduchá údržba
  • Jednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja.
  • Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja.
  • Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Riešenia šetriace silu a čas
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Zvýšená energetická efektívnosť
  • Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
  • Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 560
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar/MPa) 150 / 15
Max. tlak (bar/MPa) 225 / 22,5
Príkon (kW) 3,1
Sieťový kábel (m) 5
Prítok vody 3/4″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 31,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 35,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 455 x 966

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
  • Pracovný nadstavec: 840 mm
  • Power tryska
  • Rotačná tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Integrovaný bubon na vysokotlakovú hadicu
  • Vypínač tlaku
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus

Video

Oblasti využitia
  • Ideálne pre stavebné podniky, remeselníkov, upratovacie firmy a komunálnu oblasť
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 MX Plus náhradný diel

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