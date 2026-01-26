Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
Na nezávislé používanie v oblastiach so zlou infraštruktúrou: naftový, mobilný studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De s tlakom 230 bar pre vysoký čistiaci výkon.
Je ideálny všade tam, kde sa stretávajú tvrdé vonkajšie podmienky s náročnými úlohami v oblasti čistenia: Naftový studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De s naftovým motorom Yanmar si svoj prúd vyrobí jednoducho sám. V prípade potreby si vodu nasaje priamo z vodného zdroja, čím dokáže pracovať aj v oblastiach so zlou infraštruktúrou. S tlakom vody 230 barov zvládne tento stroj prakticky každú úlohu. Jeho ergonomický rám a bezpečnostné pneumatiky zaručujú maximálnu mobilitu, zatiaľ čo pevný základný rám vydrží aj tvrdé použitie. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Na ochranu čerpadla je zabudovaný termoventil a veľký vodný filter. Zmysluplné možnosti rozšírenia na objednávku, ako je extra klietkový ochranný rám s okami na nakladanie žeriavom, stroj zdokonaľujú.
Vlastnosti a výhody
Maximálna nezávislosťVybavené spoľahlivými motormi Honda príp. Yanmar na použitie bez externého prívodu prúdu. Môže nasávať vodu – napríklad z jazier alebo rybníkov – a používať ju na čistenie.
Veľmi pohodlná obsluhaErgonomický koncept rámu uľahčuje prepravu po nerovnom podklade. Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.
Vysoká všestrannosťOchranný klietkový rám (na objednávku) s okami na nakladanie žeriavom zariadenie spoľahlivo ochráni. Nadstavbovú súpravu s hadicovým bubnom pre krátke doby prípravy stroja na používanie je možné zakúpiť na objednávku. Prenosná verzia s odolným rúrkovým rámom špeciálne pre maliarov a omietkarov (HD 728 B).
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
- Veľmi pevný základný rám na každodenné používanie za drsných podmienok.
- Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
- Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|400 - 930
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|40 - až do 230 / 4 - až do 23
|Max. tlak (bar/MPa)
|270 / 27
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Prítok vody
|1″
|Druh pohonu
|Nafta
|Výrobca motora
|Yanmar
|Typ motora
|L 100 V
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|vozík
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|112,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|115,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|866 x 722 x 1146
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Power tryska
- Servo Control
Výbava
- plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
- Elektroštart
- Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
- Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
- Poľnohospodárstvo (čistenie vozidiel a vybavenia alebo použitie v lesníctve)
- Priemysel (čistenie vybavenia)
- Poskytovatelia služieb (čistenie vonkajších priestorov, napr. námestí a parkovacích domov)
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher.