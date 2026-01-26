Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De

Na nezávislé používanie v oblastiach so zlou infraštruktúrou: naftový, mobilný studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De s tlakom 230 bar pre vysoký čistiaci výkon.

Je ideálny všade tam, kde sa stretávajú tvrdé vonkajšie podmienky s náročnými úlohami v oblasti čistenia: Naftový studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De s naftovým motorom Yanmar si svoj prúd vyrobí jednoducho sám. V prípade potreby si vodu nasaje priamo z vodného zdroja, čím dokáže pracovať aj v oblastiach so zlou infraštruktúrou. S tlakom vody 230 barov zvládne tento stroj prakticky každú úlohu. Jeho ergonomický rám a bezpečnostné pneumatiky zaručujú maximálnu mobilitu, zatiaľ čo pevný základný rám vydrží aj tvrdé použitie. Pohodlnú prácu umožňuje vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižujte tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, ako aj rýchlouzávery EASY!Lock, pomocou ktorých je príprava stroja na použitie a jeho odkladanie v porovnaní s bežnými závitovými spojmi až 5-krát rýchlejšia. Na ochranu čerpadla je zabudovaný termoventil a veľký vodný filter. Zmysluplné možnosti rozšírenia na objednávku, ako je extra klietkový ochranný rám s okami na nakladanie žeriavom, stroj zdokonaľujú.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De: Maximálna nezávislosť
Maximálna nezávislosť
Vybavené spoľahlivými motormi Honda príp. Yanmar na použitie bez externého prívodu prúdu. Môže nasávať vodu – napríklad z jazier alebo rybníkov – a používať ju na čistenie.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De: Veľmi pohodlná obsluha
Veľmi pohodlná obsluha
Ergonomický koncept rámu uľahčuje prepravu po nerovnom podklade. Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De: Vysoká všestrannosť
Vysoká všestrannosť
Ochranný klietkový rám (na objednávku) s okami na nakladanie žeriavom zariadenie spoľahlivo ochráni. Nadstavbovú súpravu s hadicovým bubnom pre krátke doby prípravy stroja na používanie je možné zakúpiť na objednávku. Prenosná verzia s odolným rúrkovým rámom špeciálne pre maliarov a omietkarov (HD 728 B).
Dimenzovanie na to najtvrdšie použitie
  • Veľmi pevný základný rám na každodenné používanie za drsných podmienok.
  • Veľký vodný filter na ochranu čerpadla.
  • Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 400 - 930
Pracovný tlak (bar/MPa) 40 - až do 230 / 4 - až do 23
Max. tlak (bar/MPa) 270 / 27
Teplota vody na prívode (°C) 60
Prítok vody 1″
Druh pohonu Nafta
Výrobca motora Yanmar
Typ motora L 100 V
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita vozík
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 112,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 115,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 866 x 722 x 1146

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 15 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • plynulá regulácia tlaku a prietoku vody
  • Elektroštart
  • Funkcia čistiaceho prostriedku: Nasávanie
Oblasti využitia
  • Stavebníctvo (čistenie fasád, stavebných vozidiel a náradia)
  • Poľnohospodárstvo (čistenie vozidiel a vybavenia alebo použitie v lesníctve)
  • Priemysel (čistenie vybavenia)
  • Poskytovatelia služieb (čistenie vonkajších priestorov, napr. námestí a parkovacích domov)
