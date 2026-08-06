Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU
Veľmi odolný, mobilný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage s 3-piestovým axiálnym čerpadlom a rámom z oceľových rúrok na ochranu čerpadlovej jednotky, ktorý bol skonštruovaný na každodenné profesionálne používanie.
Prevádzka vo vertikálnej alebo vodorovnej polohe: Vysokotlakový čistič bez ohrevu HD 6/15 M Cage zvládne každú situáciu pri každodennom tvrdom profesionálnom používaní. Tento mobilný a veľmi odolný stroj s pohonom na trojfázový prúd je vybavený 3-piestovým axiálnym čerpadlom s mosadznou hlavou valca, ktorá umožňuje zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti až o 20 percent. Na ochranu všetkých vysokotlakových komponentov je zabudovaná automatická dekompresia tlaku, pre samotné čerpadlo zas prídavný vodný filter. HD 6/15 M Cage je koncipovaný tak, aby bol jeho servis veľmi jednoduchý a je vybavený rámom z oceľových rúrok s práškovým lakovaním, ktorý umožňuje vysokotlakovému čističu zvládnuť aj to najťažšie použitie bez ujmy. Do sériovej výbavy patrí aj naša inovatívna vysokotlaková pištoľ EASY!Force, ktorá využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu vody a znižuje tak silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu, a tiež aj rýchlouzávery EASY!Lock, ktoré umožňujú až 5-krát rýchlejšiu manipuláciu v porovnaní s bežnými spojmi bez negatívneho ovplyvnenia pevnosti a životnosti.
Vlastnosti a výhody
Dlhá životnosť a odolnosťRobustný rám z oceľových rúrok chráni všetky komponentov. Rám z oceľových rúrok sa hodí aj na jednoduché upevňovanie a zabezpečenie stroja v servisnom vozidle. Pevný plastový podvozok spoľahlivo ochráni čerpadlo pred poškodením a znečistením.
Kvalitná výbavaAutomatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť. Výkonný 2-pólový vzduchom chladený elektromotor Kvalitná valcová hlava z mosadze
Príkladná jednoduchá údržbaJednoduchý prístup k hlave valca cez otvorenú spodnú stranu stroja. Rýchly prístup k elektroskrinke jednoduchým zložením krytu stroja. Veľký, pohodlne dosiahnuteľný vodný filter na ochranu čerpadla pred čiastočkami nečistôt vo vode.
Zvýšená energetická efektívnosť
- Novo vyvinuté 3-piestové axiálne čerpadlo s podstatne zníženými stratami prietoku a tlaku.
- Zvýšenie čistiaceho výkonu a energetickej efektívnosti o 20 percent.
Riešenia šetriace silu a čas
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Rýchlouzávery EASY!Lock: odolné a s dlhou životnosťou. A 5-krát rýchlejšie ako so závitom.
Flexibilná prevádzka
- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
Premyslené odkladanie príslušenstva
- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|560
|Teplota vody na prívode (°C)
|60
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. tlak (bar/MPa)
|225 / 25
|Príkon (kW)
|3,1
|Sieťový kábel (m)
|5
|Prítok vody
|3/4″
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|34
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|38,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|420 x 460 x 970
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force
- Pracovný nadstavec: 840 mm
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
- Vypínač tlaku
Video
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodín na použitie pri umývaní áut, v stavebníctve, doprave ako aj priemysle.
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 6/15 M Cage *EU náhradný diel
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