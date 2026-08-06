Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic poskytuje vysoký výkon a kvalitu Super Class – jeho ergonomický dizajn z neho robí ideálny nástroj na každodenné použitie.

Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S je ideálny na každodenné použitie v náročných podmienkach. Najkvalitnejšie materiály zaručujú najvyššiu kvalitu – a na obe sa od spoločnosti Kärcher môžete spoľahnúť. Vo vnútri stroja poskytuje odolné axiálne čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov silný výkon, doplnený 4-pólovým nízkootáčkovým motorom so systémom chladenia vzduch-voda. Integrované hliníkové nosiče rámu znižujú hmotnosť a poskytujú ľahký, ale odolný podvozok vhodný na nakladanie žeriavom. Pre kompaktnú konštrukciu a maximálnu prenosnosť je motorová a čerpacia jednotka namontovaná vertikálne vo zvislom usporiadaní. Okrem toho je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo vo forme odkladacieho priestoru a nastaviteľnými háčikmi. HD 10/21-4 S posúva ergonomickú prácu na novú úroveň. Vďaka vysokotlakovej pištoli EASY!Force Advanced ju možno ovládať bez námahy bez akejkoľvek prídržnej sily, pričom jej pomáha otočný pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele dĺžky 1050 mm. Pomocou Servo Control je možné prietok vody a pracovný tlak pohodlne regulovať priamo na ručnej striekacej pištoli.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S: Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Kompaktná zvislá koncepcia dizajnu založená na vertikálnom usporiadaní motora a čerpacej jednotky
Malá plocha a priestorovo úsporné proporcie. Jednoduché manévrovanie a preprava. Maximálna stabilita zaisťuje stabilný základ stroja.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S: 4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
4-pólový nízkootáčkový motor so systémom chladenia vzduch-voda, robustné čerpadlo s piestami z nehrdzavejúcej ocele a mosadznou hlavou valcov
Dlhá životnosť a nízke náklady na údržbu. Vysoký výkon a vysoká účinnosť. S funkciou sania a teplotou vody do 60 °C.
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S: Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
Inteligentne navrhnutá koncepcia služieb uľahčuje rýchlu prevádzku na mieste
Otočná hlava čerpadla. Pohodlné zobrazenie stavu olejovej náplne a vypúšťací otvor oleja integrovaný v podvozku. Modulárna konštrukcia pozostávajúca z čerpadla, motora a rozvádzača.
Široké spektrum príslušenstva s EASY!Lock
  • Tlak a prietok vody je možné nastaviť pomocou servoregulátora umiestneného medzi medzi pracovným nadstavcom a vysokotlakovou pištoľou.
  • EASY! Force Advanced pre prácu bez únavy bez akejkoľvek prídržnej sily.
  • Otočný 1050 mm pracovný nadstavec z nehrdzavejúcej ocele.
Viac úložných priestorov pre príslušenstvo integrované do stroja
  • Odkladací priestor.
  • Nastaviteľné háčiky, napr. na uloženie druhého pracovného nadstavca alebo elektrického kábla.
  • Skladovanie pre vysokotlakovú hadicu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 376 - 424
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 500 - 1000
Teplota vody na prívode (°C) 60
Pracovný tlak (bar) 50 - 210
Max. tlak (bar) 250
Príkon (kW) 8
Sieťový kábel (m) 5
Veľkosť trysky 050
Prítok vody 1″
Farba Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 63,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 71,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 607 x 518 x 1063

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced s vložkou Softgrip
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Kvalita Premium
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Pracovný nadstavec: 1050 mm
  • Power tryska
  • Servo Control

Výbava

  • 4-pólový trojfázový motor s chladením vzduchom a vodou
  • 3-piestové axiálne čerpadlo: s antikorovým piestom
  • Vypínač tlaku
  • Integrovaný jemný vodný filter
  • Priezor pre stav oleja
  • Prívod vody z mosadze
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
Vysokotlakový čistič Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S

Video

Oblasti využitia
  • Čistenie traktorov, strojov a náradia v poľnohospodárstve
  • Čistiace stroje a zariadenia na stavenisku, ako sú miešačky cementu, lešenia, nákladné autá, bagre alebo čerpadlá betónu
  • Čistiace výrobné stroje v priemysle, napríklad v lakovniach, potravinárskej výrobe alebo vo výrobnom sektore
  • Čistenie vozidiel v odvetví dopravy, ako sú nákladné automobily, lode, lietadlá alebo autobusy
  • Čistenie spoločných priestorov, ako sú námestia, príjazdové cesty, fontány alebo parkoviská
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S náhradný diel

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