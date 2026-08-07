iSolar 800 Advanced

Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 – 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltické zariadenia.

Kefová hlava na vodu iSolar 800 s pracovnou šírkou 800 mm je vhodná pre vysokotlakové čističe s prietokom od 700 do 1 000 l/h. Model iSolar 800 pracuje s dvoma protibežne rotujúcimi kotúčovými kefami a používa sa na čistenie fotovoltických zariadení. Protibežné kefy vyrovnávajú všetky priečne sily a zaručujú optimálnu manipuláciu. Flexibilný uhlový spoj na spojke hlavy kefy tiež uľahčuje prácu. Zaisťuje, aby štetiny priliehali vždy rovno, a tak umožňuje rovnomerné a konštantné výsledky čistenia. Hlava kefy zaujme svojím mimoriadne vysokým plošným výkonom – ideálne na čistenie veľkých zariadení, napríklad na strechách.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 700 / 1000
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Pripájací závit M 18
Priemer (mm) 800
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 800 Advanced náhradný diel

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