iSolar 800 Advanced
Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 – 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltické zariadenia.
Kefová hlava na vodu iSolar 800 s pracovnou šírkou 800 mm je vhodná pre vysokotlakové čističe s prietokom od 700 do 1 000 l/h. Model iSolar 800 pracuje s dvoma protibežne rotujúcimi kotúčovými kefami a používa sa na čistenie fotovoltických zariadení. Protibežné kefy vyrovnávajú všetky priečne sily a zaručujú optimálnu manipuláciu. Flexibilný uhlový spoj na spojke hlavy kefy tiež uľahčuje prácu. Zaisťuje, aby štetiny priliehali vždy rovno, a tak umožňuje rovnomerné a konštantné výsledky čistenia. Hlava kefy zaujme svojím mimoriadne vysokým plošným výkonom – ideálne na čistenie veľkých zariadení, napríklad na strechách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|700 / 1000
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Pripájací závit
|M 18
|Priemer (mm)
|800
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,5
Kompatibilné stroje
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 Ge Tr1
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 Be
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 1000 De Weed
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 13/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 De *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 MXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 12KW
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS-E 8/16-4 M 24 KW
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 De
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/23 G
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/25 G Entry Class
- Vysokotlakový čistič HD 8/23 G Classic
Oblasti využitia
- Čistenie fotovoltaických zariadení
Príslušenstvo
iSolar 800 Advanced náhradný diel
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