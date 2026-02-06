Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic

Spoľahlivý horúcovodný vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou, výborným pomerom cena/výkon, vybavený kvalitným čerpadlom kľukového hriadeľa a robustným rámom z oceľových rúrok.

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M Classic od spoločnosti Kärcher vďaka svojim osvedčeným a obzvlášť výkonným a spoľahlivým komponentom žiari najjednoduchším ovládaním, jednoduchou údržbou a najlepšími výsledkami čistenia. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa chránené pred znečistením vodným filtrom a nízkootáčkový 4-pólový elektromotor zaisťujú vysoký výkon a dlhotrvajúcu prevádzku. Vďaka otvorenému dizajnu sú všetky dôležité komponenty veľmi ľahko dostupné, pričom maximálnu ochranu zaisťuje robustný rám z oceľových rúrok. Vďaka tomu je HDS 9/20-4 M Classic vhodný pre najnáročnejšie aplikácie v náročných podmienkach, ako sú stavby alebo v poľnohospodárstve. Integrované žeriavové háky a veľké kolesá odolné proti prepichnutiu uľahčujú prepravu na miesto a z miesta. Stroj zo strednej triedy je štandardne vybavený aj osvedčenou vysokotlakovou pištoľou Classic, 30 litrovou palivovou nádržou pre veľmi dlhé čistenie a praktickými možnosťami skladovania príslušenstva.

Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosť
Robustnosť a dlhá životnosť
Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Spoľahlivosť
Spoľahlivosť
Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic: Efektívna technológia horákov
Efektívna technológia horákov
Vysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
  • Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
  • So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok (l/h) 300 - 900
Pracovný tlak (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Príkon (kW) 7
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,8
Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h) 4,7
Sieťový kábel (m) 5
Palivová nádrž (l) 30
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 124
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 134
Rozmery (d x š x v) (mm) 1075 x 722 x 892

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: Štandard
  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Striekacia tyč: 1050 mm
  • Power tryska

Výbava

  • ANTI!TwistANTI!Twist
  • Vypínač tlaku
  • Zástrčkový pólový menič (3~)
Video

Oblasti využitia
  • Čistenie áut
  • Čistenie strojov a zariadení
  • Čistenie dielne
  • Čistenie v exteriéri
  • Čistenie čerpacích staníc
  • Čistenie fasád
  • Čistenie plavární
  • Čistenie športovísk
  • Čistenie vo výrobnom procese
  • Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic náhradný diel

