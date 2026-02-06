Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 Classic
Spoľahlivý horúcovodný vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou, výborným pomerom cena/výkon, vybavený kvalitným čerpadlom kľukového hriadeľa a robustným rámom z oceľových rúrok.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/20-4 M Classic od spoločnosti Kärcher vďaka svojim osvedčeným a obzvlášť výkonným a spoľahlivým komponentom žiari najjednoduchším ovládaním, jednoduchou údržbou a najlepšími výsledkami čistenia. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa chránené pred znečistením vodným filtrom a nízkootáčkový 4-pólový elektromotor zaisťujú vysoký výkon a dlhotrvajúcu prevádzku. Vďaka otvorenému dizajnu sú všetky dôležité komponenty veľmi ľahko dostupné, pričom maximálnu ochranu zaisťuje robustný rám z oceľových rúrok. Vďaka tomu je HDS 9/20-4 M Classic vhodný pre najnáročnejšie aplikácie v náročných podmienkach, ako sú stavby alebo v poľnohospodárstve. Integrované žeriavové háky a veľké kolesá odolné proti prepichnutiu uľahčujú prepravu na miesto a z miesta. Stroj zo strednej triedy je štandardne vybavený aj osvedčenou vysokotlakovou pištoľou Classic, 30 litrovou palivovou nádržou pre veľmi dlhé čistenie a praktickými možnosťami skladovania príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťRobustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
SpoľahlivosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter.
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|300 - 900
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|7
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,8
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|4,7
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|124
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|134
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1075 x 722 x 892
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Striekacia tyč: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
- Zástrčkový pólový menič (3~)
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
