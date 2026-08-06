Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 Classic
Spoľahlivý horúcovodný vysokotlakový čistič s jednoduchou obsluhou, výborným pomerom cena/výkon, vybavený kvalitným čerpadlom kľukového hriadeľa a robustným rámom z oceľových rúrok.
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 M Classic od spoločnosti Kärcher vďaka svojim osvedčeným a obzvlášť výkonným a spoľahlivým komponentom žiari najjednoduchším ovládaním, jednoduchou údržbou a najlepšími výsledkami čistenia. Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa chránené pred znečistením vodným filtrom a nízkootáčkový 4-pólový elektromotor zaisťujú vysoký výkon a dlhotrvajúcu prevádzku. Vďaka otvorenému dizajnu sú všetky dôležité komponenty veľmi ľahko dostupné, pričom maximálnu ochranu zaisťuje robustný rám z oceľových rúrok. Vďaka tomu je HDS 10/21-4 M Classic vhodný pre najnáročnejšie aplikácie v náročných podmienkach, ako sú stavby alebo v poľnohospodárstve. Integrované žeriavové háky a veľké kolesá odolné proti prepichnutiu uľahčujú prepravu na miesto a z miesta. Stroj strednej triedy je štandardne vybavený aj osvedčenou vysokotlakovou pištoľou Classic, 30 litrovou palivovou nádržou pre veľmi dlhé čistenie a praktickými možnosťami skladovania príslušenstva.
Vlastnosti a výhody
Robustnosť a dlhá životnosťRobustné čerpadlo kľukového hriadeľa s osvedčenou kvalitou Kärcher. Robustný rám z oceľových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením. Dobrá dostupnosť pre jednoduchú obsluhu a údržbu
Efektívna technológia horákovVysoký stupeň účinnosti s nízkymi emisiami a dlhou životnosťou. Dlhé pracovné aplikácie vďaka 30-litrovej palivovej nádrži. V stupni eco!efficiency pracuje stroj v najhospodárnejšom teplotnom rozsahu (60 ℃) - a to pri plnom prietoku vody.
Klasické príslušenstvo s pripojením EASY!LockRýchle nastavenie a balenie stroja plus jednoduchá výmena príslušenstva. Robustné a odolné príslušenstvo. Jednoduché a intuitívne ovládanie.
Spoľahlivosť
- Veľký jemný vodný filter pre optimálnu ochranu čerpadla.
- 4-pólový, vodou chladený elektromotor.
- Bezpečnostné ventily, upozornenie na nedostatok vody a ochrana paliva zabezpečujú funkčnosť stroja.
Vysoká mobilita
- Veľké kolesá odolné proti prepichnutiu pre bezpečné manévrovanie na nerovnom povrchu.
- So žeriavovým hákom pre jednoduchú prepravu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok (l/h)
|350 - 1000
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. tlak (bar)
|235
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Príkon (kW)
|8
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|6,4
|Spotreba vykurovacieho oleja v úspornom móde (kg/h)
|5,2
|Sieťový kábel (m)
|5
|Palivová nádrž (l)
|30
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|128
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|138
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1075 x 722 x 892
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: Štandard
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Pracovný nadstavec: 1050 mm
- Power tryska
Výbava
- ANTI!TwistANTI!Twist
- Vypínač tlaku
- Zástrčkový pólový menič (3~)
Video
Oblasti využitia
- Čistenie áut
- Čistenie strojov a zariadení
- Čistenie dielne
- Čistenie v exteriéri
- Čistenie čerpacích staníc
- Čistenie fasád
- Čistenie plavární
- Čistenie športovísk
- Čistenie vo výrobnom procese
- Čistenie výrobných liniek
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
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