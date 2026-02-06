Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU

Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G s benzínovým motorom, odolným kľukovým hriadeľom a efektívnou technológiou horákov na náročné čistenie – nezávislé na prívode prúdu.

S prietokom vody 800 litrov za hodinu a pracovným tlakom 200 barov presviedča náš horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G aj pri tom najnáročnejšom čistení v stavebníctve, v komunálnej oblasti alebo pri upratovaní budov. Poháňaný je výkonným benzínovým motorom, pri ktorom nie je potrebný prívod prúdu, a odstráni aj nepoddajné znečistenie, ako napríklad grafiti alebo mazivá. O to sa stará vysoko efektívna technológia horákov s dlhou životnosťou, rovnako ako odolné čerpadlo s kľukovým hriadeľom. Integrovaná 30 l palivová nádrž umožňuje dlhé pracovné intervaly. Na ochranu všetkých dôležitých komponentov je HDS 8/20 G vybavený všestrannou bezpečnostnou technikou, ako je tepelný a bezpečnostný ventil, veľký vodný filter, kontrola teploty spalín alebo tlmiaci systém (SDS). Vysokú ergonómiu, mobilitu, odolnosť a jednoduchú obsluhu zaručujú okrem iného bezpečnostné pneumatiky, otočné koliesko s aretačnou brzdou, rúčky na posúvanie, prepínanie jedným otočným prepínačom a stabilný rám z oceľových rúrok. Príslušenstvo ako vysokotlaková hadica a vysokotlakový pracovný nadstavec sa odkladajú efektívne priamo na stroji.

Vlastnosti a výhody
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU: Výkonný benzínový motor
Výkonný benzínový motor
Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU: Vysoká mobilita
Vysoká mobilita
Veľké bezpečnostné pneumatiky a otočné koliesko s aretačnou brzdou. Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie. Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Vysokotlakový čistič Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU: Odolné vyhotovenie na to najtvrdšie použitie
Odolné vyhotovenie na to najtvrdšie použitie
Stabilný rám z oceľových rúrok bezpečne ochráni stroj pred vonkajšími vplyvmi. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Hodí sa na nakladanie žeriavom v požičovniach alebo v stavebníctve.
Koncept príslušenstva
  • Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
  • Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
  • Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) 800
Pracovný tlak (bar/MPa) 200 / 20
Teplota (pri prívode 12°C) (°C) max. 80
Teplota vody na prívode (°C) 30
Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h) 5,9
Palivová nádrž (l) 30
Palivá Nafta / Ľahký olej
Druh pohonu benzín
Počet paralelných používateľov 1
Mobilita vozík
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 175
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 180
Rozmery (d x š x v) (mm) 1130 x 910 x 895

Balenie obsahuje

  • Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
  • Power tryska

Výbava

  • Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
  • Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
  • Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
  • Klietkový ochranný rám
  • stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Video

Oblasti využitia
  • Ideálne sa hodí pre stavebníctvo alebo prepravné služby na čistenie strojov a áut.
  • Pre profesionálov v oblasti čistenia a komunálnu oblasť na odstraňovanie nepoddajného znečistenia
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU náhradný diel

