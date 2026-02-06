Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G *EU
Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G s benzínovým motorom, odolným kľukovým hriadeľom a efektívnou technológiou horákov na náročné čistenie – nezávislé na prívode prúdu.
S prietokom vody 800 litrov za hodinu a pracovným tlakom 200 barov presviedča náš horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/20 G aj pri tom najnáročnejšom čistení v stavebníctve, v komunálnej oblasti alebo pri upratovaní budov. Poháňaný je výkonným benzínovým motorom, pri ktorom nie je potrebný prívod prúdu, a odstráni aj nepoddajné znečistenie, ako napríklad grafiti alebo mazivá. O to sa stará vysoko efektívna technológia horákov s dlhou životnosťou, rovnako ako odolné čerpadlo s kľukovým hriadeľom. Integrovaná 30 l palivová nádrž umožňuje dlhé pracovné intervaly. Na ochranu všetkých dôležitých komponentov je HDS 8/20 G vybavený všestrannou bezpečnostnou technikou, ako je tepelný a bezpečnostný ventil, veľký vodný filter, kontrola teploty spalín alebo tlmiaci systém (SDS). Vysokú ergonómiu, mobilitu, odolnosť a jednoduchú obsluhu zaručujú okrem iného bezpečnostné pneumatiky, otočné koliesko s aretačnou brzdou, rúčky na posúvanie, prepínanie jedným otočným prepínačom a stabilný rám z oceľových rúrok. Príslušenstvo ako vysokotlaková hadica a vysokotlakový pracovný nadstavec sa odkladajú efektívne priamo na stroji.
Vlastnosti a výhody
Výkonný benzínový motorUmožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu. Spĺňa emisnú normu EU STAGE V. Pohodlné manuálne štartovanie lankom
Vysoká mobilitaVeľké bezpečnostné pneumatiky a otočné koliesko s aretačnou brzdou. Madlá na jednoduchú prepravu a manévrovanie. Vďaka stabilnému rámu z oceľových rúrok je možné nakladanie pomocou žeriavu.
Odolné vyhotovenie na to najtvrdšie použitieStabilný rám z oceľových rúrok bezpečne ochráni stroj pred vonkajšími vplyvmi. Osvedčená bezpečnostná technika ako tepelný a bezpečnostný ventil a vodný filter. Hodí sa na nakladanie žeriavom v požičovniach alebo v stavebníctve.
Koncept príslušenstva
- Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
- Vysokotlaková pištoľ EASY!Force pre prácu bez únavy.
- Ergonomická rukoväť ako aj odkladanie hadice.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|800
|Pracovný tlak (bar/MPa)
|200 / 20
|Teplota (pri prívode 12°C) (°C)
|max. 80
|Teplota vody na prívode (°C)
|30
|Spotreba vykurovacieho oleja pri plnej záťaži (kg/h)
|5,9
|Palivová nádrž (l)
|30
|Palivá
|Nafta / Ľahký olej
|Druh pohonu
|benzín
|Počet paralelných používateľov
|1
|Mobilita
|vozík
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|175
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|180
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1130 x 910 x 895
Balenie obsahuje
- Vysokotlaková pištoľ: EASY!Force Advanced
- Power tryska
Výbava
- Dĺžka vysokotlakovej hadice: 10 m
- Typ vysokotlakovej hadice: Dlhá životnosť
- Špecifikácia vysokotlakovej hadice: DN 8, 315 bar
- Klietkový ochranný rám
- stabilný rám z oceľových rúrok pre nakladanie pomocou žeriavu
Oblasti využitia
- Ideálne sa hodí pre stavebníctvo alebo prepravné služby na čistenie strojov a áut.
- Pre profesionálov v oblasti čistenia a komunálnu oblasť na odstraňovanie nepoddajného znečistenia
